Quién es Andriy Lunin, el héroe inesperado del Madrid en los penales ante el City: el premio que comparte con Dibu Martínez

Real Madrid volvió a dar una muestra de carácter en el Etihad Stadium con la clasificación a las semifinales de la Champions League tras imponerse por penales al Manchester City. La eliminatoria igualada 4-4 en los 210 minutos (180 de tiempo regular y 30 de prórroga) de la llave dejó su paso a los tiros desde el punto penal y el arquero de la Casa Blanca, Andriy Lunin, fue el gran héroe de la jornada con dos ejecuciones tapadas a Bernardo Silva y Mateo Kovačić.

El guardameta ucraniano de 25 años mostró seguridad en cada uno de esos remates porque en el caso de la primera atajada se quedó parado en el medio y la apuesta le salió bien porque detuvo sin complicaciones el débil intento de Silva, mientras que cambió su elección para el segundo: se recostó sobre su palo derecho y el destino le guiñó un ojo a quien ya había aparecido en un momento complicado con esta camiseta en la presente edición de la Liga de Campeones.

Luego de jugar dos encuentros de la Orejona en la fase de grupos de la pasada temporada contra Shakhtar Donetsk con un saldo de una victoria (2-1) y un empate (1-1), su presencia volvió a ser necesaria en el cuarto partido del Grupo C, desplazando de la titularidad a Kepa. A los cinco minutos, confirmó que la decisión del entrenador, Carlo Ancelotti, había sido la correcta porque le tapó una pena máxima a Álvaro Djaló con el resultado sin goles el pasado 8 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los goles posteriores de Brahim Diaz, Vinicius y Rodrygo sentenciaron la goleada local 3-0, pero ese encuentro fue el punto de inicio para un Lunin que aprovechó cada oportunidad que tuvo a partir de este curso con la lesión de Thibaut Courtois, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda.

La directiva, comandada por Florentino Pérez, optó por reforzar el puesto con la llegada de Kepa Arrizabalaga, a préstamo desde Chelsea, pero a fuerza de sacrificio se ganó un lugar en la formación inicial hasta ser el salvador del Real Madrid este miércoles en una materia con saldo muy positivo personal. Según datos del estadígrafo Mister Chip, Andriy Lunin poseía un 36% de eficacia en lanzamiento de penales en toda su trayectoria antes de la tanda contra los Ciudadanos. Además, Transfermarkt muestra que tapó 8 de 22 penales pateados en el tiempo regular.

Finalizado el partido, Andriy Lunin reveló la táctica que utilizó para contener el disparo de Bernardo Silva. Precisó que había tres jugadores que podían llegar a patear al medio y debía elegir en qué momento hacerlo. “Preparamos todos los que se quedaron para lanzar y había que arriesgar con uno. Menos mal que (el de Bernardo) salió bien. En uno había que quedarse en el centro”, manifestó entre risas.

“Estoy agotado. Es el primer partido así en mi carrera. 120 minutos con esta exigencia. Pero muchas gracias al equipo que ha corrido, peleado”, profundizó. Y agregó: “En estos partidos hay que sufrir. No siempre se puede tener el balón, no siempre se puede ser el mejor equipo en el campo. Para mí es una gran experiencia. Y el equipo hizo un esfuerzo grandísimo”.

Los comienzos de su carrera se concentran en su nación de origen. El Metalist lo cobijó en sus Inferiores hasta que se marchó en 2015 a la Sub 19 del Dnipro. Debutó en la Primera con 17 años en octubre de 2016 ante el Karpaty y se transformó en una pieza irremplazable. Su DT por aquel entonces, Dmytro Mykhaylenko, lo elogió después de su estreno: “Conozco a Andriy desde que tenía diez años, he seguido toda su carrera. Así que no me sorprendió su confianza en el campo. No jugó a menudo con las reservas, pero sabíamos de lo que era capaz y confiamos en él para jugar en el primer equipo. Nos agradó su debut. El equipo sintió que fueron respaldados por un portero que juega bien con sus pies, se compromete con confianza y da señales para su defensa”.

A mitad de 2017, el destino lo hizo mudarse para vestir el buzo del Zorya Lugansk y solo duró una temporada en esa entidad. Según reconstruye GOAL, el CEO de la institución, Serhiy Rafailov, anunció que había “atraído el interés de clubes incluso más grandes que Liverpool e Inter”. Fue vendido al Real Madrid en una cifra de 8.500.000 de euros (poco más de USD 9 millones), que apostó en su futuro con 19 abriles. La fuente apuntada destacó que Zinedine Zidane tenía ‘bloqueado’ su fichaje porque el lugar estaba cubierto con Keylor Navas, Kiko Casilla y Luca Zidane, el hijo de Zizou.

La operación millonaria había sido la transferencia más grande de un jugador ucraniano desde que Dmytro Chygrynskiy había saltado del Shakhtar al Barcelona a cambio de 25 millones de la moneda europea (USD 26 millones) en 2010. Esta cifra fue pulverizada por Chelsea tras invertir más de 70 millones de euros en Mykhailo Mudryk.

Su desembarco al Merengue se dio a pocos meses de su estreno absoluto con la camiseta de la selección de Ucrania. Fue el guardameta titular durante un amistoso con igualdad 1-1 contra Arabia Saudita en marzo de 2018. Un emblema lo vigiló bien de cerca porque su técnico era Andriy Shevchenko, máximo goleador histórico del combinado nacional con 48 tantos. Nada fue fruto de la casualidad porque el joven fue parte fundamental del equipo juvenil ganador del Mundial Sub 20 disputado en Polonia durante 2019. Tal fue su preponderancia, que se quedó con el Guante de Oro a mejor arquero de la competición. El mismo premio que ganó Emiliano Dibu Martínez a nivel Mayores en la Copa del Mundo 2022 con la Argentina.

El escaso lugar dentro del club Blanco lo obligó a emigrar cedido al Leganés, Real Valladolid y Real Oviedo en sus primeras dos temporadas en España. Durante esas tres etapas, acumuló 10 vallas invictas en 29 partidos disputados. Volvió en plena pandemia de COVID-19 y debió esperar un semestre para tener un debut amargo como arquero del Real Madrid en la eliminación contra Alcoyano, un equipo del ascenso, en la tercera ronda de la Copa del Rey.

En estos años, Andriy Lunin había perdido lugar en la consideración de la selección y llegó a ser suplente de Anatoliy Trubin (Benfica), aunque el lungo de 1.91 de estatura regresó a los tres postes para el Repechaje a la Eurocopa. Su país logró sendos triunfos contra Bosnia e Islandia para acceder a la cita en Alemania. Conformará el Grupo E con Bélgica, Eslovaquia y Rumania. Intentará igualar o superar su mejor labor en los cuartos de final alcanzados en 2021, edición de la cual no formó parte Lunin.

Andriy Lunin disputó 44 partidos con Real Madrid (Reuters/Jason Cairnduff)

El parate de Courtois fue crucial para que sumara rodaje en el último tiempo. Jugó 44 partidos en estos seis años con la Casa Blanca con la particularidad de que 27 de esos duelos tuvieron lugar en el actual curso, en el cual también registra 12 vallas invictas. Su paso está marcado por haber levantado siete títulos (1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España).

Su equipo posee la valla menos goleada en La Liga de España con 20 goles recibidos y este domingo tendrá una prueba de fuego, debido a que enfrentará a Barcelona en El Clásico. De ganar, el elenco de la capital tomará una ventaja de 11 puntos contra su escolta a falta de seis fechas para el final. Un partido pesado para un arquero que demostró ser confiable en circunstancias definitorias.