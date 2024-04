“Resistir y defender”: el contundente análisis de Guardiola sobre el planteo con el que el Real Madrid sacó al City de la Champions

Luego de la eliminación del Manchester City por penales ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League, el entrenador del equipo inglés, Pep Guardiola, analizó lo ocurrido en el Etihad Stadium en el que lograron empatar el encuentro que terminó 1-1, pero en la definición desde los doce pasos perdieron por 4-3.

“Es fútbol. En otro deporte por estadística o por lo que sea, se hubiera ganado. Pero el fútbol tiene esto de maravilloso. Solo queda jugar como jugamos, tirar (al arco) todas las veces que hemos intentado, evitar sus transiciones. Lo hicimos la mayoría de veces. Hubo un fantástico control de Bellingham, sabemos de la calidad que tienen”, explicó Guardiola en la conferencia de prensa.

“Lo hemos hablado antes. Debimos cerrarlo antes y no pedimos ganar 4-0 como el año pasado o meter 4 goles como el anterior. Nada de esto, hacer una actuación de que somos nosotros, eso que nos llevó por varios años a llegar a estar aquí. Lo hemos hecho en muchísimas cosas y no ha sido suficiente. Estamos fuera y teníamos probablemente por la forma que hemos jugado haber marcado antes y luego los penales y pasa lo que pasa”, agregó.

Aunque también reconoció el mérito del rival por cómo se defendió: “Felicitar al Real Madrid por su capacidad de resistir, de defender muy bien hasta el final. Lo han hecho fantásticamente bien y nosotros no hemos sido capaces en el último pase, en el último remate, en esos pequeños detalles pues conseguir hacer el gol”.

Al ser consultado sobre Manchester City-Real Madrid es hoy el mejor partido del mundo por lo que entregan cada vez que se enfrentan, respondió: “Si la gente lo pasó bien, contento de la vida. Los últimos tres partidos que jugamos aquí fueron parecidos. Hemos jugado bien. Nuestro nivel en el Bernabéu ha sido lo mismo y sacamos un buen resultado allí y no hemos podido cerrarlo aquí. Yo como entrenador solo puedo pedirles a mis jugadores esto. Claro que le doy mérito al Real Madrid si ha sido capaz de resistir y aguantar porque durante años muchas veces enfrentamos a equipos así. Pero siempre hemos encontrado la manera de romperlo. Nos ha faltado el último remate y bloqueo”.

También le preguntaron si les faltó suerte: “Johan Cruyff me decía que la suerte no existe. Yo estoy bastante de acuerdo. No hemos conseguido hacer el gol ¡Basta! Hemos hecho todo para hacerlo. Perder así duele. Hoy estamos mal y dormiremos mal, pero mañana nos tenemos que levantar y seguir. No se puede ganar siempre. Qué les puedo decir a estos jugadores que han llegado hasta aquí y hoy hemos vuelto a demostrar contra un señor equipo como el Madrid ser nosotros”.

Sin embargo, apuntó qué les pudo haber faltado para poder ganar: “No sé qué más podíamos hacer. Quizá ser más finos en las zonas donde hay siete u ocho jugadores. Perdimos los penales por 4-3. Nos ha faltado eso, no hay más”.

“Nos hemos encontrado con equipos que son más abiertos. Ellos sabían que venían a un campo difícil. Lo han intentado, hemos apretado muy bien, sobre todo la segunda parte y la primera también. No es la primera vez que nos encontramos así. A veces encontramos la manera y otras veces no. Lo hemos hecho todo. Pues el Madrid está en semifinal y nosotros no”, concluyó.

Bajo las órdenes de Guardiola, el Manchester City logró su única Champions League y fue en la temporada pasada. También conquistaron su solitario título en el Mundial de Clubes luego de vencer al Fluminense en la final.

Este miércoles, el City igualó 1-1 con el Real Madrid. Rodrygo puso en ventaja al elenco español a los 12 minutos, pero en el complemento lo empató Kevin De Bruyne, a los 76 minutos. Ante la paridad se jugó un alargue de 30 minutos en el que tampoco pudieron sacarse diferencias. Debió definirse por penales donde erraron Bernardo Silva y Mateo Kovacic. El conjunto español tuvo más puntería y consiguió el pase a las semifinales.