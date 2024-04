La última pareja de Ayrton Senna reveló cuáles fueron los “tres mayores sueños” que le quedaron sin cumplir por su trágica muerte

Adriane Galisteu junto a Ayrton Senna

El próximo 1 de mayo se cumplirán 30 años del trágico accidente que acabó con la vida de Ayrton Senna, uno de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1. El ganador de tres títulos de la máxima categoría en el automovilismo mundial murió durante el Gran Premio de San Marino de 1994, en uno de los días más tristes para los fanáticos del deporte motor.

A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento del brasileño que cautivó a propios y extraños, su última pareja volvió a escena para recordar un detalle de su relación que nació cuando el nacido en San Pablo tenía 31 años y ella 19. Durante la grabación de un programa especial, Adriane Galisteu confesó los deseos que le quedaron pendiente a Senna a causa de su desaparición física.

“Digo que murió sin realizar sus tres mayores sueños. Tenía el sueño de correr para Ferrari, pero no lo realizó. Yo soñé con tener un hijo, no creo que él lo haya hecho. Hubo un ‘rumor’ de que tenía una hija, no sé cómo terminó esa historia, pero no se convirtió en padre. Y el sueño de visitar Disney. Quiero decir: lo más obvio del mundo, visitar Disney”, recordó la presentadora sobre los sueños inconclusos del ex piloto.

Según confirmó O Globo, el 1 de mayo se estrenará un especial a tres décadas del adiós de Ayrton llamado “Em Senna” que se publicará en ESPN Brasil y por la plataforma Star+. Con la ex pareja como protagonista, los otros personajes de la vida del tricampeón de la F1 que darán su testimonio serán el ex piloto Christian Fittipaldi y el empresario Geraldo Rodrigues, ex manager del corredor que murió a los 34 años.

Pocos meses después de su muerte, en noviembre del 94, Galisteu publicó un libro llamado El camino de las mariposas, en el que relató su historia de amor junto a Ayrton que duró dos años. “Nos divertíamos mucho y creo que yo le daba jovialidad a su rutina, que estaba llena de responsabilidades. Jamás me imaginé que pudiera morir haciendo lo que más amaba y lo que mejor sabía hacer”, relató en sus páginas.

Adriane Galisteu fue la última pareja de Senna. Hablaron el día de la muerte del piloto en el Gran Premio de San Marino

La historia marca que Adriane, que este 18 de abril cumplirá 51 años, en aquella época tenía una incipiente carrera hasta que un año después del trágico accidente, en el 1995, participó de una producción de Playboy que le abrió las puertas al mundo del espectáculo como conductora de programas en la TV de Brasil y también como actriz en cine y teatro.

En la actualidad, Galisteu está casada con el empresario de moda Alexandre Iodice desde 2009 y con quien tuvo a Vittorio, su hijo. “Le hablo mucho de él a mi hijo. Y mi marido, como todo brasileño, era muy fan suyo”, contó durante una de las tantas entrevistas que concedió en la televisión local. “Nunca nadie quiso borrar mi pasado y mi sensación de gratitud es por haber vivido todo lo que viví con un ser humano único”, agregó.

Después de la muerte, la familia Senna apartó de la escena pública a la que por entonces era su pareja. En lugar de ella, la que sí apareció en las imágenes junto a su madre y el resto de sus seres queridos fue Xuxa, la icónica animadora y cantante que se hizo popular en gran parte del mundo gracias a su programa para niños que pasó las fronteras de Brasil.

Galisteu contó, poco tiempo después de la muerte de uno de los deportistas más relevantes en la historia de su país y Latinoamérica, que ella fue la última que habló con Ayrton antes de subirse al Williams y salir a pista en Imola. “La última llamada de él fue para mí, veinte minutos antes de entrar en la pista. Él estaba muy nervioso. En los días anteriores, Ubinho (Barrichello) había sufrido un accidente grave y Ratzenberger había muerto en la pista. Estaba desesperado”, recordó. Tras siete vueltas, Senna perdió el control en la curva Tamburello a más de 300 kilómetros por hora y sufrió un impacto que fue mortal.