La reacción de Marcos Rojo al enterarse en vivo que Boca Juniors enfrentará a River Plate

Aunque terminó sufriendo, Boca Juniors logró su objetivo y selló su boleto a los cuartos de final de la Copa de la Liga al vencer en la última jornada a Godoy Cruz de Mendoza por 1 a 0 gracias a un tanto de Edinson Cavani. Los de La Ribera avanzaron a la Fase Final como cuartos de la Zona B, por lo que en la siguiente instancia chocarán ante el mejor de la Zona A, que fue nada más ni nada menos que River Plate.

Al no conocer los resultados que se dieron en los otros partidos de la jornada, Marcos Rojo se enteró que habrá Superclásico en la Fase Final mediante una entrevista con TNT Sports en el campo de juego. Los de Diego Martónez no tenían margen para el error ni para especular, por lo que debían ganar para no depender de nadie.

“¡Qué lindo!. La verdad que muy lindo”, fue la primera reacción que tuvo el experimentado defensor al conocer a su contrincante en los cuartos de final. El ganador de este juego, que al parecer se disputaría el domingo por la tarde en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, chocará en semifinales ante el vencedor del cruce que protagonizarán Estudiantes de La Plata y Barracas Central. ¿Los otros cruces? Godoy Cruz-Vélez y Argentinos Juniors-Defensa y Justicia.

Sobre este compromiso ante el rival de toda la vida, el marcador central añadió: “Ahora a descansar un poco y a partir de mañana a preparar el partido. Es lindo jugar un clásico, y más con las dos hinchadas”. Para encontrar el último antecedente de un enfrentamiento con las dos parcialidades hay que remontarse a la vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid.

“Hicimos un esfuerzo enorme hoy, casi todo el partido con uno menos y el equipo demostró valentía, más allá del juego. Estoy muy orgulloso de todos mis compañeros. Acá, con esta gente, es imposible. Hay que dar todo”, analizó el ex jugador del Manchester United.

Pese al triunfo, Marcos Rojo puso un punto sobre la labor del árbitro Leandro Rey Hilfer, especialmente por su decisión de expulsar por doble amonestación al mediocampista Cristian Medina. “En la roja creo que se apuró el referí. En la primera amarilla, y nos costó caro. Pero lo sacamos adelante”, comentó. Vale destacar que el mediocampista fue una de las principales figuras del Xeneize en el último Superclásico (fue el autor del gol de Boca Juniors en la igualdad 1 a 1 en el Monumental -Pablo Solari habría abierto el marcador para el local-).

“Sufrimos, aguantamos, aguantamos, y casi se nos va en la última. Era para matarse, pero por suerte pegó en el travesaño y salió”, reconoció el futbolista. Y luego, concluyó: “Nos prometimos dar todo, luchar hasta el final. Ellos son un gran equipo, por algo están primeros. Lo sacamos adelante con mucho carácter”.