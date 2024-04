Caruso Lombardi debutó con una polémica derrota en Uruguay y protagonizó una entrevista explosiva: “El VAR es trucho”

Ricardo Caruso Lombardi, Enojado Con El Var En Uruguay

Luego de un prolongado parate, Ricardo Caruso Lombardi decidió volver a calzarse el buzo de entrenador. Su estreno fue este martes con una derrota por 2 a 1 ante Nacional de Uruguay. Miramar Misiones comenzó arriba con un gol de Machado, pero la visita lo dio vuelta con tantos de Carneiro y Santader. Una vez finalizado el encuentro el entrenador explotó contra los jueces y el VAR, especialmente por el tanto que le anularon por posición adelantada.

La polémica surgió cuando un segundo tanto para Miramar Misiones fue invalidado por el árbitro asistente por video en el minuto 77, situación que desató la furia de Caruso Lombardi. Durante una entrevista con Tenfield, el argentino manifestó: “Pareciera que no lo quisieron cobrar. Ahora lo vi. Está 30 centímetros habilitado. Salvo que hagan las líneas como en Argentina, que son curvas para no hacerlas derecha. No puede anular ese gol. La jueza de línea no sabía qué decirme. Nadie discutió nada. Más allá que sea Nacional, no hay respeto a los equipos chicos. Hicimos un partido bárbaro”.

La Jugada Que Desató La Furia De Caruso Lombardi

“Nosotros vinimos a laburar. Ahora tengo al vestuario todos muertos. ¿Cómo los levanto? ¿Qué les voy a decir?. Ven las imágenes y ven que no es offside. No me vengan con el VAR, es trucho”, lanzó sin rodeos. Y luego, arremetió: “Dejanos trabajar. Los pibes se mataron para hacerle partido a Nacional”.

Tras ocho jornadas, Miramar Misiones figura en la última colocación con cuatro unidades, al igual que Fenix y Rampla Juniors (debe un juego contra Defensor Sporting). Nacional, por su parte, con la victoria aparece en la tercera posición con 16 unidades, seis menos que el líder Peñarol.

“No juguemos directamente. Nosotros miramos de afuera. Para qué vamos a concentrarnos, gastar guita. ¡Para qué!. Una vez cobranos una. Me dijeron que el juez era buen tipo, pero para eso me junto a comer un asado, no para dirigir”, comentó Caruso Lombardi, quien con su verborragia habitual expresó: “Me anulan un gol que es una risa. No vine a hablar sin haberlo visto. No respetan a los jugadores, no respetan a los hinchas. Es lo único que pido. Si perdemos, perdemos”.

Caruso Lombardi, Contra El Árbitro En Su Debut En Uruguay

Además de solicitar que paren de “ensuciar al fútbol”, el estratega albiceleste sostuvo que “en la tribuna me estaban todos diciendo que no fue offside Si los hinchas se dan cuenta que no era, ¿el del VAR que está sentado fumando un faso y tomando whisky no se da cuenta? Tengan respeto por los laburantes”.

“Me duele ver a los pibes muertos. Me duele en el alma, es una angustia. Por eso no te dejo ni preguntar. No se hacen esas cosas. El juez sabe que se equivocó y el VAR sabe que se equivocó. ¿Peñarol y Nacional tienen que ganar siempre? Yo discuto lo que vi en campo, no te discuto otra cosa”, comentó. “Ya está, me cocinó. A fuego lento. Una pena. Porque con el partido que se armó merecíamos un poco más. Tengo una bronca que no puedo más”, agregó.

Para finalizar, manifestó: “Si la bienvenida fue esta, lo que me va a deparar de acá en adelante. Y yo no me voy a callar”.

Minutos más tarde, el enfado no mermó y Caruso Lombardi durante de conferencia de prensa recalcó: “El del VAR lo inventó. Es un invento. Yo lo conozco, mueven las líneas. Y si es el de Bélgica es más trucho. Tenemos que ver cómo mover la línea. No es así, viejo. Me duele más las dos jugadas de gol que me cortó. Me duele que hagan esto con lo equipos chicos”.

Con este resultado, Miramar Misiones se mantiene en la búsqueda de su primera victoria en el torneo, ocupando una posición desfavorable con solo cuatro puntos tras ocho jornadas. Su próxima oportunidad será contra Deportivo Maldonado,