10 frases de Diego Martínez: el Superclásico, cómo terminó Cavani y la chance de lograr su primer título en Boca Juniors

Luego del triunfo de Boca Juniors 1-0 Godoy Cruz que lo clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga, el entrenador del equipo xeneize, Diego Martínez, analizó la victoria ante el Tomba que confirmó la disputa de un nuevo Superclásico en la siguiente ronda. Además, contó cómo terminó desde lo físico Edison Cavani, autor del golazo que valieron los 3 puntos y la clasificación.

“Con el trajín del partido, la cancha cómo estaba y la necesidad de tener que marcar. Nos faltó un poquito más de fineza, pero tuvimos situaciones claras. Creo que la victoria termina siendo justa por el gran esfuerzo que hizo el plantel”, contó el DT que asumió a comienzo de este año en el cargo.

El equipo de La Ribera logró el cuarto puesto en la Zona B y chocará en la segunda ronda contra e primero de la Zona A, River Plate. Sobre el Superclásico que se viene sostuvo: “Es hermoso poder tener el próximo partido (con River) una instancia final. Buscaremos competir como competimos, tratar de ganar y pasar de fase. Un partido tan especial para todos, pero todavía nos queda el gran trabajo que el grupo hizo con uno menos”.

A propósito del Superclásico, cuando le preguntaron si pondría tres delanteros contra River Plate, se sorprendió y también sonrió lo que contagió a los presentes en la sala de prensa. Y sin dar más detalles del posible esquema, anticipó: “A partir de mañana será cuestión de ver lo que es la próxima final y buscaremos ganarla”.

Además, destacó a Godoy Cruz, que tuvo un hombre de más desde los 30 minutos por la expulsión de Cristian Medina. “Creo que era un partido chivo. Contra un rival que tiene muy marcado un modelo de juego hace mucho tiempo. Gran trabajo del Gato Oldrá y los chicos de Godoy Cruz y por algo es el equipo que más puntos cosechó. Teníamos el control, el dominio y se nos hacía difícil lograr terminar las jugadas. Estábamos mejor, pero era una final y en las adversidades aparecen las personalidades grandes. Este grupo tiene mucha personalidad y ante la expulsión de Medina el equipo siguió intentando, no se retrasó y con uno menos por más de 60 minutos no se sintió”, explicó.

En tanto que Edinson Cavani marcó un golazo y fue reemplazado a los 78. Sobre el delantero uruguayo, la gran figura del partido, sostuvo: “Edi me dijo que estaba bien y salió por cansancio. Los cambios los fuimos haciendo de manera natural a medida que se fueron dando”.

Más frases de Diego Martínez:

Expulsión de Medina. “Se me pasaron por la cabeza 20 mil cosas. Lo hablé mucho para ver cómo estamos transitando el partido por la expulsión de Cristian porque eso nos cambió el plan del partido”.

Merentiel. “Miguel hizo un trabajo muy importante. Que juegue él y no Luca (Langoni) apuntó a poder darle más juego a los laterales para que Luis (Advíncula) y Marcelo (Saracchi) puedan proyectarse. Si yo lo sacaba a Miguel antes de tiempo me iba a impedir tener un jugador de esa característica en ofensiva”.

Cómo ganarle a River Plate. “El anterior partido con ellos fue abierto, atractivo. Fuimos a competir a la cancha del rival de muy buena manera. Como lo hacemos cada fin de semana. Las expectativas son las mejores porque nos quedan tres partidos para intentar ser campeones”.

Lo que viene. “Logramos el segundo objetivo de 2024. El primero era avanzar en la Copa Argentina. Luego meternos en los cuartos de final de la Copa de la Liga y con el valor agregado de ganarle al equipo que más sumó en el campeonato”.

Su identidad con el equipo. “Lo que veo me identifica, tiene que ver con nuestra búsqueda. En este proceso que vamos con tan poco tiempo ir viendo cosas de lo que el equipo va haciendo me siento identificado. Lo que vimos hoy me siento representado. Nos gustan, cómo cuerpo técnico, los equipos que son protagonistas, pero cuándo no tiene la pelota se tiran de cabeza a recuperarla. Quiero que el equipo tiene que ser insoportable a la hora de poder recuperar la pelota”.