El estigma que padece el Barcelona desde que dejó ir a Messi y el inesperado golpe que recibió tras la eliminación de la Champions

Luego de imponerse por 3 a 2 en el partido de ida, y de ponerse en ventaja en el Camp Nou con la conquista de Raphinha a los 12 minutos de partido, el Barcelona terminó cayendo 4-1 ante el PSG y quedó eliminado de la Champions League en los cuartos de final. La expulsión del uruguayo Ronald Araújo a los 29 minutos de acción resultó decisiva para la llave, dado que, con un hombre más, el conjunto francés explotó mejor su poderío ofensivo, al tiempo que Xavi sacó a Lamine Yamal para buscar equilibrio y se quedó sin su jugador más incisivo.

La serie no estuvo exenta de polémica. Es que el elenco culé protestó la roja al charrúa, como así también el penal de Joao Cancelo a Ousmane Dembelé que se transformó en el 3-1 gracias a la pegada de Kylian Mbappé, la gran figura. El DT local entendió que no había infracción y no terminó el pleito por sus protestas contra el árbitro Itsvan Kovacs.

Pero, más allá de las controversias, de que para Xavi “la expulsión marcó la eliminatoria”, la voracidad de los dirigidos por Luis Enrique terminó siendo inatajable para el Barcelona que, más allá de que ganó una Liga de España con el ex mediocampista en el banquillo (se marchará a final de temporada), aún sufre y mucho el estigma Lionel Messi. Desde que la dirigencia dejó ir al ídolo que hoy descolla en el Inter Miami argumentando problemas con el Fair Play financiero y limitaciones de la Liga, la Champions se le aparece como una colina imposible de trepar.

La decepción del Barcelona y la imagen omnipresente de Messi

La última vez que el Barsa accedió a semifinales por la Orejona se dio en la temporada 2018/2019, cuando le ganó 3-0 la ida al Liverpool y luego perdió 4-0 en la vuelta en Anfield. En agosto de 2021 se dio la partida del entonces flamante campeón de la Copa América con Argentina al PSG, cuando tenía la lapicera enarbolada para firmar su renovación con el club que lo formó. Y el estigma aún perdura con fuerza...

Hay más: con el tropiezo, Barcelona se quedó afuera del Súper Mundial de Clubes 2025. Entre los 12 representantes europeos, los españoles son Real Madrid y Atlético de Madrid, a pesar de la eliminación en Champions a manos del Borussia Dortmund.

Manchester City, Chelsea, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Inter, Juventus, Benfica, Porto y PSG son los otros elencos con plaza asegurada. La última que queda para el Viejo Continente se la disputan el Arsenal (si obtiene la Champions) y el Salzburgo (si los Gunners no se consagran).

En la Liga de España, por su parte, el Barcelona está segundo con 70 puntos, a ocho del líder Real Madrid, con siete fechas por disputarse.