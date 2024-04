El dinero que podría recibir River Plate en el próximo partido por un bonus en la venta del Diablito Echeverri al Manchester City

River Plate quedó a un paso de cobrar su primer bono desde que vendió al Diablito Echeverri al Manchester City (REUTERS/Agustin Marcarian)

Una de las principales novelas dentro del mercado de pases de este 2024 fue el acuerdo que llevaron adelante River Plate y Manchester City por Claudio Echeverri, la joven promesa que brilló en el pasado Mundial Sub 17 con la camiseta de la selección argentina.

Entre el monto fijo y los bonus por objetivos, la Banda recibirá 24 millones de euros netos (a pagarse en tres cuotas entre febrero del 2024 y julio del 2025), cuando la llave de salida era de 25. No obstante, los de Núñez ganaron una de las principales disputas dentro de la negociación al quedarse con el jugador hasta fin de año, cuando los ingleses parecían inflexibles en cederlo hasta junio/julio. Vale recordar que el chaqueño tenía vínculo firmado hasta diciembre del 2024.

Según explicó este sitio en su momento, las variables por objetivos son “muy cumplibles”, sobre todo teniendo en cuenta las expectativas depositadas en el volante de 18 años, que ya ganó una Liga Profesional y el Trofeo de Campeones con la camiseta de River. Por ejemplo, incluyen una cierta cantidad de partidos a disputar en este año que permanecerá en el Millonario.

Por lo que le confiaron a Infobae, el club está a un paso de recibir el primer bono tras la venta del Diablito Echeverri al Manchester City, gracias a las recientes actuaciones del jugador, que cumplió con el requisito de jugar al menos 45 minutos en varios partidos.

La venta del mediocampista, que acumula dos goles y dos asistencias en lo que va de la temporada, incluyó una cláusula de bonificación por rendimiento, detallando que River Plate recibirá 500.000 euros por cada 8 partidos jugados por el futbolista con el equipo, siempre y cuando participe al menos 45 minutos en cada encuentro. Adicionalmente, se estableció un bono de 1.000.000 de euros por cada 12 partidos jugados en el mismo contexto con el club inglés. Estos pagos se efectuarán dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento de cada objetivo marcado.

El Diablito viene siendo protagonista para el director técnico Martín Demichelis a lo largo de este semestre al participar en duelos clave contra equipos como Boca Juniors (59 minutos), Independiente Rivadavia de Mendoza (73), Independiente (55), Gimnasia y Esgrima La Plata (68), Rosario Central (90), Nacional de Uruguay (75), e Instituto de Córdoba (64). También tuvo acción contra Deportivo Táchira de Venezuela (23), Banfield (32), Talleres de Córdoba (10) y Huracán (24), pero sin cumplir el mínimo de minutos establecidos.

Es muy probable que el Millonario perciba este extra por la venta de Claudio Echeverri ya que a River Plate aún le quedan varios partidos por disputar. Tras la victoria por 3-1 ante Instituto, los de Micho sellaron su pase a la Fase Final y ahora aguardan por conocer a su rival en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Además, le quedan cuatro juegos por la fase de grupos de la Copa Libertadores (dos enfrentamientos ante Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay en Montevideo y Deportivo Táchira en el Monumental).

La estructura de bonos basada en rendimiento es cada vez más común en las transferencias internacionales de futbolistas, ofreciendo un incentivo adicional a los clubes vendedores para seguir el progreso de sus ex jugadores. Otros asteriscos dentro del contrato son que Manchester City asumió el 11.7 por ciento de los gastos operativos sobre pagos contingentes. También tienen la potestad de rescindir el préstamo entre el 1 y 14 de julio en caso de que el jugador no intervenga en el 30 por ciento de los partidos jugados de River Plate en al menos 45 minutos por juego; siempre y cuando haya estado disponible (no se cuenta como disponible, por ejemplo, ante una lesión, suspensión o convocatoria a la selección argentina, como le sucedió cuando fue llamado por Javier Mascherano para disputar el Preolímpico).