Revelaron detalles desconocidos de por qué se cayó la renovación de Messi con el Barcelona: “El contrato estaba aceptado”

Revelaron por qué se cayó la renovación de Messi con el Barcelona

Fueron días muy felices los que vivió Lionel Messi y toda su familia tras la consagración de la selección argentina en la Copa América 2021. En una final histórica frente a Brasil en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, el equipo de Scaloni celebró el primero de sus títulos que alcanzaría el pináculo en la definición del Mundial de Qatar.

Después de su primera celebración en el seleccionado mayor, un logro más que esperado para el astro rosarino, el número 10 se tomó unas vacaciones con sus seres queridos y, al regreso, estaba listo para firmar una extensión de contrato con el Barcelona. Pero sucedió algo que provocó su abrupta salida del club al que llevó a lo más alto del fútbol mundial.

“Viene mi papá a mi casa, a comunicármelo, porque él se había ido a la mañana a hablar con Laporta y cuando vuelve me lo dice a mí. Se lo dije a Anto, lloramos, nos amargamos, y después nos levantamos para ver cómo se lo decíamos a los nenes, porque ya le habíamos dicho en diciembre que nos íbamos a quedar, que íbamos a seguir”, expresó el propio Messi en una entrevista que realizó el periodista Guillermo Balagué, su biógrafo, tras su salida.

El escenario para Messi fue muy doloroso aquel 8 de agosto. Su imagen, sin barbijo y con lágrimas por la emoción despidiéndose en una sala del Camp Nou, recorrió el mundo. Casi tres años después, un personaje que estuvo en algunas de las reuniones que mantuvieron el presidente del Barcelona Joan Laporta y Javier Tebas, titular de La Liga, reveló detalles desconocidos de por qué se truncó la continuidad de Leo en el conjunto blaugrana.

“¿No se llegó a brindar por la renovación de Messi?”, le preguntó un periodista de Cadena Ser de Cataluña a Jaume Roures, ex CEO y fundador de Mediapro (empresa encargada de los derechos de TV del fútbol español). “Estuve en varias reuniones y en una de ellas estaba el contrato encima de la mesa. Él estaba de vacaciones en Miami aún y estaban discutiendo si en lugar de esperar a que volviera, alguien iba allí para que firmara”, respondió.

Javier Tebas y Joan Laporta, dos de los protagonistas de la salida de Messi del Barcelona

El conductor del programa Carrusel Deportivo le volvió a consultar si ambos, por Laporta y Tebas llegaron a brindar porque la renovación estaba asegurada, y Roures no pudo afirmar que eso hubiera sucedido. Pero sí confirmó algo que él mismo pudo ver. “El contrato estaba redactado y aceptado”, afirmó el empresario español.

Acto seguido, a Roures le hicieron una consulta directa: “¿qué pasó?”, le preguntó otro de los periodistas en la mesa del programa y el hombre dio los motivos que, según él, fueron condicionantes para la despedida de Messi del club culé.

“Creo que se conjuntaron razones económicas y razones personales, y no pondría la mano en el fuego en cuanto a cuál era la más importante de las dos. Me parece en cualquier caso que no hubo sólo razones económicas”, relató el hombre de 74 años, quien también es productor de cine. Hay que recordar que, tras un comunicado que difundió el club, aclaró que las partes estaban decididas a continuar con el vínculo, pero que debido a problemas económicos y estructurales, no se pudo seguir con la relación. Hace un tiempo ya que el Barcelona estaba complicado con el Fair Play Financiero que La Liga le pide a los clubes para mantener sus cuentas en orden según los contratos de su plantilla y las contrataciones.

Hay que recordar que, pocas horas después de su despedida, el rosarino surgido en las infantiles de Newell’s, utilizó sus redes sociales para dejar un sentido mensaje en el que habló a corazón abierto tras dejar la institución que lo cobijó durante más de dos décadas.

“Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio”, escribió Messi en su cuenta de Instagram.

El exadministrador único de Mediapro, Jaume Roures

“Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!”, concluyó su mensaje para sus millones de seguidores.

Ese mensaje del capitán de la selección argentina campeona del mundo no hizo más que agigantar su leyenda en los culés. Es que luego de la situación que se generó en 2020 con el burofax que envió solicitando su salida, Leo estaba dispuesto a continuar con el proyecto en el equipo blaugrana. “Este año estaba convencido de querer quedarme acá para seguir ganando cosas y continuar con la vida maravillosa que tenemos en Barcelona”, sostuvo en su discurso frente a su esposa Antonela y sus tres hijos, además del plantel completo.

“Llegué siendo muy chiquito, con 13 años, y después de tantos años me voy con una esposa y mis tres hijos catalanes-argentinos. Le prometí a ellos que vamos a volver, pero me voy muy agradecido con toda la gente del club, porque tiene unos muy lindos valores”, agregó.

Para concluir, a Roures le preguntaron si pensaba que se realizará el tan ansiado partido homenaje a Messi en lo próximo. ¿Cuál fue su respuesta? El empresario utilizó una frase relacionada a la salida del argentino y el cruce que tuvo él con Laporta. “Aquellas presiones del entorno de Messi sobre que había que fichar y había gente que eso lo leía mal, lo leía como una presión fuera de lugar. Ese encontronazo favoreció la salida. Aquello de que no alcanza, la famosa frase “con esto no nos alcanza”. Gente del club pensaba que les alcanzaba o que no podían dar más que eso. Son cosas que decide al final el presidente. Por eso no creo que a corto plazo veamos homenajes”.