“Perdió el control”: el insólito error a centímetros del hoyo de una figura del golf que terminó con su eliminación del Masters en Augusta

El insólito error de una figura del golf en el Masters de Augusta

Este domingo se definirá quién será el nuevo campeón del Masters de Augusta, el torneo de golf más icónico del circuito de la PGA. Con la presencia de Tiger Woods, y de los mejores jugadores de la actualidad, uno será el que se llevará puesta la famosa chaqueta verde que se le pone al que termine como el ganador del torneo que se realiza en el Augusta National Golf Club de Georgia de los Estados Unidos.

Uno de los golfistas que podía ser candidato a llegar con posibilidades a la ronda final era Viktor Hovland. El noruego, que hasta hace poco tiempo era el cuarto mejor jugador de todo el mundo, terminó en el puesto 7 del Major el año pasado y venía de pasar el corte -avanzar tras las primeras dos vueltas del torneo- en los últimos cuatro años del Masters de Augusta, pero el pasado viernes sufrió una jornada que nunca olvidará.

Tras terminar con un 72 luego de la primera ronda, en la que hasta logró un hoyo en uno en el sexto, su juego se desplomó por completo en el día de 2 de acción. Llegó a tener un triple bogey (tres golpes por encima del par del hoyo) y dos doble bogey con los que cerró con un +9 y 81 golpes en total para no pasar el corte y quedar eliminado del certamen. Además de eso, lo que sobreasalió de su mala jornada fue una acción en particular.

En el hoyo 15, Hovland quedó en una posición inmejorable para terminar con un par y seguir en carrera para pasar el corte del torneo, pero una desconcentración lo hizo fallar. Acto seguido, no se detuvo a pensar el próximo golpe y, a centímetros del hoyo, le dio un toque con el palo a la bola, que pasó por el costado del agujero. Recién en el tercer intento de la secuencia fue cuando el noruego pudo completar la jugada.

Viktor Hovland quedó eliminado del Masters de Augusta tras una muy mala segunda ronda

Después del problema que se le generó, el actual número 6 del ranking mundial de la PGA no logró lo necesario para evitar el corte y las estadísticas indicaron que, de haber logrado embocar la pelota en el hoyo en ese primer intento de los tres, hubiera podido seguir en carrera y jugar el fin de semana en Augusta.

“Oh, no. Simplemente perdió el control”, dijo el ex campeón del Major Rich Beem en la transmisión de Sky Sports, mientras Hovland lanzaba la pelota al agua tras sus erróneos intentos, en un claro gesto de frustración. Hay que remarcar que, al no avanzar a la 3° y 4° ronda del Major, el golfista de 26 años y que en 2019 alcanzó el primer lugar del ranking de golf amateur, perdió una importante suma de dinero por no seguir en el torneo.

Tras su eliminación, Hovland confirmó que no será de la partida del próximo RBC Heritage en Harbour Town, uno de los eventos emblemáticos del PGA Tour. “Ha sido un poco frustrante en lo que va del año. Siento que mi swing no ha sido tan bueno como en años anteriores, así que sentí que intenté priorizar estar en casa y practicar, esforzándome mucho”, explicó el noruego antes del Masters de Augusta.

“Realmente no quiero luchar contra algo mientras se juega, simplemente no es tan divertido y no le veo sentido. Simplemente he estado priorizando el tiempo en casa y, sí, simplemente ocupándome de lo fundamental”, agregó.