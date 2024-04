El alocado festejo de Dibu Martínez con el público del Aston Villa y el especial mensaje para el Arsenal tras el estupendo triunfo

Con un encuentro para que culmine la fecha 33 de la Premier League, que será este lunes entre Chelsea y Everton, este domingo hubo varias sorpresas en lo que respecta a los equipos que pelean por el título. Luego de la gran goleada del Manchester City, que lo depositó en la punta, fue el turno de sus dos escoltas Liverpool y Aston Villa, que lo siguen a solo dos unidades.

Los Reds cayeron por la mínima en primer turno con Crystal Palace en Anfield, mientras que los Gunners también sufrieron una inesperada derrota en el Emirates Stadium frente al Aston Villa, de Emiliano Martínez, que ganaron por 2 a 0 gracias a los tantos en el final de Leon Bailey (84′) y Ollie Watkins (87′).

El alocado festejo de Dibu Martínez en el triunfo de Aston Villa ante Arsenal

El arquero argentino fue fundamental para mantener su valla invicta con estupendas atajadas y mediante ellos, sumar tres puntos vitales que le permitieron al equipo escalar a la cuarta posición que brinda un lugar a la próxima Champions League. El Dibu lo celebró con todo y junto a su gente con el clásico saludo y grito de la afición en cada puño en alto.

Nuevamente, Dibu Martínez se fue con la valla invicta y justamente ante su ex club, al que en la primera rueda vencieron en casa por 1 a 0. En ambos juego sumó 2,27 goles evitados, todo un número para el arquero campeón del mundo que ya pide pista para saltar a un gigante europeo. Además, desde que se fue del Arsenal, es el arquero con más vallas invictas (4) por Premier League contra los Gunners (dato de @gastontr16).

Pese a ello, el marplatense de 31 años no olvida sus orígenes y dejó un emotivo mensaje para su ex club tras el partido: “Creo que fueron 10-11 años que estuve aquí en el Arsenal. Vine siendo un joven y me fui como un hombre, por lo que siempre voy a amar a este club. Además, trabajé con Mikel (Arteta) y sé lo bueno que es”.

Además, compartió un posteo en su cuenta de Instagram: “¡Una gran victoria pero aún nos queda más por hacer!! Gracias a todos los fans. Seguimos esforzándonos por ustedes!!”.

La estadística del Dibu Martínez vs el Arsenal (ESPN)

Aston Villa se ubica a diez puntos de la cima, con cinco fechas por delante. Si bien matemáticamente aún cuenta con chances de pelear por el título, lo hecho hasta el momento en la Premier League es histórico. Los dirigidos por Unai Emery llevan 19 triunfos, seis empates y ocho derrotas que lo colocaron en posición de clasificación a la próxima Champions League, tres unidades por encima del Tottenham.