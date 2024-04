“No se puede creer”: el insólito blooper de un arquero de la Premier League que podría costarle el descenso a su equipo

Con custodia policial reabrió la peluquería en donde asesinaron al colorista Germán Medina

El local volvió a atender luego del crimen cometido el 20 de marzo por Abel Guzmán, quien aún se encuentra prófugo. El propietario, Facundo Verdini, no irá a trabajar en estos primeros días. “Es una pesadilla lo que estoy viviendo, todavía no me puedo recuperar”, expresó