El jugador de la selección argentina que cerró sus redes sociales tras recibir amenazas: “Le afecta a mi familia”

El futbolista del Mallorca dio de baja su cuenta en Twitter después de perder la final de la Copa del Rey

El sábado 6 de abril, Mallorca perdió por penales ante Athletic Club de Bilbao en la final de la Copa del Rey y no pudo alcanzar el segundo trofeo de su historia en la competición. La caída provocó una tajante postura por parte de una de sus figuras porque Pablo Maffeo, español de nacimiento que ya fue convocado a la selección argentina, se vio obligado a cerrar su cuenta personal de Twitter debido a “amenazas y burlas” recibidas por parte de los usuarios, según contó la agencia EFE.

De igual forma, el protagonista de la noticia eligió el silencio en estos días y, luego de la caída de su equipo por 1-0 ante Real Madrid por la fecha 31 de La Liga de España, profundizó en los motivos de esta decisión en charla con la cadena DAZN: “A mí que tres idiotas me digan cosas no me afecta. Ha afectado más a mi familia. Yo simplemente cerré las redes porque vi un comentario hacia mi hija y antes que calentarme y mandar a tomar por culo a alguien y luego ser yo el agresivo, me las cierro mejor”.

En este sentido, el lateral derecho manifestó: “Sólo las usaba para leer cosas, a mí no me afecta. A mi familia parece que les afecta más y les he dicho que no lean cosas, que yo estoy bien, no me afecta. El equipo me ha apoyado, estoy tranquilo”.

El diario español Marca había contado que algunos de los mensajes dirigidos a Maffeo incluían su imagen, cuando le hizo el gesto de llorón a Vinicius Júnior durante la victoria del Real Madrid ante Mallorca en enero pasado. Ese cruce del pasado volvió al presente por la derrota en la definición disputada en el Estadio La Cartuja de Sevilla por la Copa del Rey y el próximo duelo del elenco bermellón tuvo lugar contra el Merengue como local en Son Moix.

“Nos hubiese gustado ganar la final pero todo el equipo disfrutó mucho. A principio de temporada no imaginábamos poder jugar una final que queda para nosotros siempre. Cuando nos salvemos en Liga miraremos todo con otros ojos”, señaló sobre el traspié contra Ahtletic Club de Bilbao.

* El resumen de la victoria de Real Madrid

Además, brindó sus sensaciones tras el compromiso contra el líder de La Liga, que se llevó la victoria con el único gol de Aurélien Tchouaméni: “El Madrid tiene eso, que te aprieta un poco y te puede pasar por encima. Hay que quedarse con el esfuerzo del equipo. No hay que olvidar que hace dos años nos lo jugamos todo en la última jornada. Sabemos manejar estas situaciones, hay experiencia. Jugando como la primera parte tenemos que estar tranquilos”. Mallorca quedó en la 15° colocación con 31 puntos, a 6 del Cádiz, último que descendería a Segunda División.

A sus 26 años, Pablo Maffeo tuvo una dilatada trayectoria en las Inferiores del Espanyol, fue dirigido por Pep Guardiola en el Manchester City, emigró al Girona, saltó al Sttugart de Alemania, tuvo un pasado en Huesca y arribó a Mallorca proveniente del club teutón en julio de 2022. En la presente temporada, disputó 20 partidos con tres asistencias y fue convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina para la doble fecha de noviembre pasado contra Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.

En una entrevista con el canal oficial de su club, expresó cómo se enteró de la citación: “Estaba con un par de compañeros y mi hermano. Súper contento. Llegué al coche y todo era felicidad. Lo primero que hice fue llamar a mi madre, obviamente. Ella era la primera persona que se merecía saber esto. No se lo creía al principio. Pensaba que le estaba gastando una broma de las mías. Luego súper contentos. Colgué, empecé a chillar y la verdad que muy bien. Los compañeros están súper contentos conmigo, felicitándome. El míster también”. Su madre es argentina y su padre es italiano (de raíces napolitanas).