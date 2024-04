Ayala develó el desconocido apodo de Scaloni y contó intimidades del grupo de WhatsApp del cuerpo técnico de la selección argentina

Ayala develó el desconocido apodo de Scaloni

La selección argentina atraviesa un presente inmejorable al ser la vigente campeona continental, vencedora de la Finalísima ante Italia (final entre el ganador de la Copa América con el de la Eurocopa) y la mejor del planeta tras ganar el Mundial de Qatar 2022. Además, actualmente lidera las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Una de las claves principales de este éxito es Lionel Scaloni, quien llevó adelante una renovación dentro del plantel albiceleste y creó un sistema de juego para que Lionel Messi pueda brillar y sentirse respaldado por el equipo. Otro punto importante es la armonía que hoy se respira dentro del plantel nacional.

Justamente sobre este último punto se focalizó Roberto Ayala, uno de los integrantes del cuerpo técnico de la selección durante una entrevista con el stream de TyC Sports, en donde develó el desconocido apodo que tiene Lionel Scaloni y contó intimidades del grupo de WhatsApp.

El Ratón confirmó que el nombre del grupo es “Selección” y que “está el Rey León de avatar. Creo que el profe (Luis Martín, el preparador físico) lo armó, me imagino que lo puso por Estudiantes”.

“Pasamos por todo, sinceramente. En el lugar que estás tenés que pasar por situaciones complicadas, tenés que decidir constantemente. Hay algo muy bueno: sabemos los momentos de cada uno, cuando alguno no está bien o se ha levantado mal. Los silencios sirven para que te recuperes”, comentó el ex Valencia. Sin embargo, dentro del CT saben separar los momentos y el humor también está presente dentro del grupo: “Lionel tiene algo muy bueno porque te deja ser y también te lleva a que te sueltes y seas original. ¿Chistes? Hay de todo: momentos en los que nos reímos muchísimo, en los que hay que trabajar o nos enojamos porque no sale tal cosa”. Por otra parte, aclaró que “no usamos stickers”.

Ayala también sorprendió a la hora de develar el inesperado sobrenombre que tiene el entrenador Scaloni dentro del staff técnico de Argentina: “A Lionel nosotros lo hemos bautizado como He-Man. Es una broma entre nosotros por todo lo que ha pasado”.

Otras frases destacadas de Roberto Ayala:

- “Es muy difícil sostenerse mucho tiempo en un lugar, y más en la Selección Argentina. Ya en esta Copa nos van a estar exigiendo. Somos conscientes, lo sabemos y estamos trabajando fuertemente para sostener lo que se ha logrado”.

- “Volver a ganar es muy difícil pero es un reto. Ojalá podamos competir como lo venimos haciendo, en la Copa América”.

- “Un grupo que compite en cada partido, que no elige rivales. En la Selección no podes elegirlos, a nosotros nos gustaría jugar contra otros rivales pero en determinado momento no pudimos hacerlo. Eso nos ayudaría a crecer más todavía. No se dieron los partidos que querríamos porque a nosotros nos sirve un montón para lo que viene. Al jugador el roce en esos partidos les da muchísima información”.

- “En el penal de Montiel me di vuelta y caí. Cuando quise levantarme, no podía. El Profe (por Luis Martín) se asustó y llamó al doctor. ‘No puedo mover las piernas’, le decía yo al doctor. Se me había aflojado el cuerpo y de verdad estaba así. ‘Respira, respira que ya va a pasar’, me decía el médico. No sé cuánto pasó, si un minuto, minuto y medio, pero para mi fueron eternos”.

- “A Messi me lo imagino partido a partido. Después veremos qué pasa en la Copa, cómo está él. Al final, la decisión va a pasar exclusivamente por él, cómo quiere seguir. Disfruta mucho, lo está disfrutando un montón cada vez que viene. Es hasta el final, hasta lo que dure”.