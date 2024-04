La férrea defensa de Pep Guardiola ante las críticas a Erling Haaland

Pep Guardiola ensayó una enfática defensa de Erling Haaland (Reuters/Jason Cairnduff)

En defensa de Erling Haaland, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, salió al paso de las críticas hacia el delantero (especialmente en redes sociales) tras el empate 3-3 frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League. Guardiola resaltó la dificultad de la posición del atacante noruego en el campo, a pesar de la presión ejercida por dos defensores centrales del equipo contrario.

La intervención de Guardiola destaca el potencial y la contribución significativa del delantero para el equipo, a pesar de ser señalado por su rendimiento en un juego particularmente complejo. El técnico enfatizó que, además de los goles, el joven cumple un rol crucial en la estrategia general del equipo y que su aporte va más allá de las estadísticas individuales.

“Haaland es un jugador joven, tiene márgenes para mejorar pero mejorar es más una cuestión del equipo que de él. ¿No estuvo involucrado? Marcamos tres goles, pero él tenía dos centrales cerca... y no es fácil. Es la posición más difícil del campo. Dos contra uno. Estaban muy unidos y son realmente buenos defensores”, manifestó el entrenador español. En lo que va de la temporada, pese a que se perdió algunos duelos por lesión, el ex Borussia Dortmund se despachó con 30 goles y brindó seis asistencias en 37 presentaciones.

Guardiola también manifestó la importancia de acumular experiencia y minutos en el campo para el noruego, recalcando que los objetivos principales no residen en premiaciones individuales como el Balón de Oro, sino en el éxito y la conquista de trofeos con el equipo. “Necesita jugar más minutos, aprender de lo que tienes que hacer. Pero el objetivo no es el Balón de Oro, el objetivo es ganar trofeos y lo logró. ¿Habríamos ganado cinco trofeos el año pasado sin él? No hay opciones. No se trata de Erling ni de ningún otro jugador. Hasta que te retires, siempre puedes ser mejor”.

El Androide, de 23 años, tuvo una brillante pasada temporada, siendo vital para que los Ciudadanos se quedaran con un histórico triplete (Champions League, FA Cup y Premier League). Convirtió 52 tantos y dio 9 pases en 53 presentaciones, lo que le valió ser uno de los principales candidatos a quedarse con el Balón de Oro y el premio The Best.

Manchester City se encuentra en un gran presente, al no caer en lo que va del año (su última caída fue el 6 de diciembre ante Aston Villa y desde entonces cosechó 21 victorias y cinco empates). Los dirigidos por Pep Guardiola, además de estar en los cuartos de final de la Champions League, son escoltas en el torneo local (a un punto de los líderes Arsenal y Liverpool) y en semifinales de la FA Cup (chocará ante Chelsea).