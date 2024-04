Miguel Ángel Russo volvió a hablar de su estado de salud: “Mi enfermedad requiere siempre atención, no la podés descuidar”

Miguel Ángel Russo Habló Del Tratamiento Contra Su Enfermdad

Desde la concentración en Brasil, donde Rosario Central afrontará su segunda cita por el Grupo G de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro (arrancará a las 19), Miguel Ángel Russo brindó una entrevista exclusiva en la que se volvió a referir a su estado de salud. En 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia, le diagnosticaron cáncer de próstata, enfermedad por la que fue operado en 2018 y llegó a hacerse quimioterapia. Ayer cumplió 68 años y dio precisiones sobre su tratamiento.

“El deseo es vivir todos los días que Dios te da en la vida, vivir plenamente. Que los míos, todos los que quiero, tengan salud y estén bien. Mi enfermedad requiere siempre atención, no la podés descuidar”, fue lo que mencionó Russo en Cadena 3 cuando le preguntaron cuál iba a ser su deseo al soplar las velas.

Más tarde, añadió: “Mi médico es el que más contento está. Mientras mi médico esté contento conmigo, que es el que ve los estudios a fondo y todo lo que hay que hacer... Necesitás estar, más allá de lo informado, observado permanentemente para prevenir cualquier cosa. Estoy contento, tranquilo”.

Russo celebró sus 68 años en la concentración con Rosario Central

“Esto tiene muchas cosas que ver, hay veces que uno tiene muchas cosas en la cabeza y está preocupado por distintas situaciones o cosas por definir, pero en definitiva yo no... Puede ser algo emocional, pero la salud, gracias a Dios...”, expresó Miguel, cuando le remarcaron que estaba con mejor semblante que hace algunas semanas cuando se llevó a cabo el sorteo de las copas en Asunción, Paraguay. Y completó: “Si los estudios me dan todos bien, no hay ningún tipo de problema, esto es así. Yo necesito controles”.

A pesar de continuar con su tratamiento, Russo no faltó a ninguno de los compromisos con el Canalla, con el que se dio el gusto de ser campeón de la última Copa de la Liga: “Vivo con alegría. Disfruto en el club, con mi gente, con mis amigos, con mi familia. Sigo disfrutando de un montón de cosas. Me quedan muchas cosas pendientes, visitas... me están llamando de muchos lados para charlas y cosas para las uqe no tengo tiempo. En algún momento va a llegar todo ese tiempo”.

CENTRAL Y UNA PRUEBA DE FUEGO EN BELO HORIZONTE

“Estamos bien, esperando tranquilos y confiados en nosotros. El rival es difícil, pero tenemos que acostumbrarnos a todo esto”, manifestó Miguel Ángel Russo sobre la cita de esta tarde, a partir de las 19, ante Atlético Mineiro. Ambos equipos ganaron en el debut y dirimirán la cima de la zona. A su término, en Montevideo, Peñarol y Caracas disputarán su cotejo válido por la segunda jornada.