El gesto de Rodrigo De Paul al convertir uno de los goles del triunfo de Atlético de Madrid en Champions: su explicación en las redes

Este miércoles, Rodrigo De Paul abrió el marcador en el partido de ida por los cuartos de final de la Champions League, en el que su equipo, el Atlético Madrid, le ganó 2-1 al Borussia Dortmund de Alemania. Fue el primer gol del campeón mundial con la selección argentina en series de eliminación directa en el principal torneo de clubes de Europa. Se lo vio con bronca en su festejo con un gesto que luego explicó en sus redes sociales.

A los 4 minutos hubo un error en la salida del elenco alemán, De Paul anticipó y definió ante la salida del arquero Gregor Kobel. El ex volante de Racing salió corriendo hacia un costado, gritó con furia y gesticuló con sus manos. El particular gesto no pasó desapercibido y después lo comentó en sus posteos.

También miró hacia un costado en la zona superior del estadio Wanda Metropolitano y gritó “¡con huevo!”. Acto seguido, hizo las señas para que el público se levantara en un inicio electrizante que tuvo el equipo colchonero, que busca conquistar su primer título en el certamen. De la mano de Diego Pablo Simeone llegó a las finales de 2014 y 2016.

La historia de Instagram en la que tiró su mensaje (@rodridepaul)

Más tarde en su cuenta de Instagram, el futbolista de 29 años publicó una historia y escribió “Hablan y hablan”, con un emoji guiñando un ojo. Para alguien fue dirigido su mensaje y se lo hizo saber. En el perfil de dicha red social escribió: “Noche mágica, un pasito más”.

Rodrigo suele hablar sin tapujos y no se guarda nada. Siempre se expresa a flor de piel dentro y fuera de la cancha y es forma de manejarse tan frontal lo llevó a ciertas polémicas como cuando dijo que la selección nacional que integra es la mejor de las tres que ganaron la Copa del Mundo.

Además, en ocasiones De Paul admitió que se siente más referente en la Selección que en el elenco español. No obstante, esta temporada mostró su regularidad en el Atlético Madrid con 39 partidos disputados y marcó su segundo tanto. Al equipo madridista llegó a mediados de 2021. Tiene un global de 125 partidos, 9 goles y 15 asistencias.

El posteo de Rodrigo De Paul en su perfil de Instagram (@rodridepaul)

Después del gol del argentino, el brasileño Samuel Lino amplió las diferencias a los 32 minutos, tras una gran asistencia de Antoine Griezmann. Con la tranquilidad por el resultado el conjunto del Cholo Simeone controló las acciones.

En el complemento, el Atlético Madrid dispuso de chances para marcar el tercero y entre ellas estuvo un remate de otro campeón mundial argentino, Nahuel Molina, que se proyectó y tras un enganche su tiro fue desviado por Kobel. El arquero suizo luego le tapó un mano a mano al propio Lino.

En el final descontó el equipo germano, por medio de Sébastien Haller, con una media vuelta a los 81 minutos.

El encuentro de ida el Atlético Madrid se llevó la victoria y la vuelta será el 16 de abril, en el Estadio Signal Iduna Park, desde las 16.00 (hora argentina). Por La Liga, el elenco español, que es cuarto en el campeonato, recibirá al Girona, el sábado a partir de las 9.