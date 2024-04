La FIFA confirmó los 21 clasificados al Mundial de Clubes 2025: qué necesitan River y Boca para entrar entre los 32 equipos definitivos

Boca y River disputan mano a mano la clasificación al Mundial de Clubes 2025 (REUTERS/Cristina Sille)

El Mundial de Clubes 2025 es una de las tantas novedades que anunció la FIFA en el último tiempo. El flamante torneo internacional se llevará a cabo en los Estados Unidos entre el 15 de junio y el 13 de julio. Será el primero bajo el formato de 32 equipos de las seis confederaciones continentales.

El método de clasificación determinó que hasta el momento ya hayan sacado su boleto 21 equipos y en lo que respecta a esta parte del globo, la Conmebol ya cuenta con tres de los seis clasificados a dicho evento. Estos son Flamengo, Fluminense y Palmeiras, todos como campeones de las Copas Libertadores 2021, 2022 y 2023, respectivamente. Los tres restantes se dirimirán con el que levante el trofeo en la presente edición y los dos mejores en el ranking, que por el momento son Boca Juniors y River Plate.

Por supuesto, este sistema de clasificación según ranking histórico irá cambiando semana tras semana y será en base a los rendimientos de los equipos que tienen chances de clasificar y que disputan la Copa Libertadores. En este caso, Boca Juniors, Vélez y Racing, entre otros, como no la juegan no pueden sumar. En cambio, River Plate, Olimpia de Paraguay, Nacional de Uruguay e Independiente del Valle de Ecuador, entre otros, sí se encuentran con posibilidades.

El Xeneize suma 71 puntos, seguido por el Millonario (70) y Olimpia (57). Estos tres estarían entrando hoy por hoy, con la salvedad de que ni Boca ni Olimpia podrán sumar porque no juegan la actual Copa Libertadores. Detrás aparecen con chances matemáticas Nacional (46), Independiente del Valle (42) y Barcelona de Ecuador (41) y Cerro Porteño (40).

Así está la clasificación por Conmebol al Mundial de Clubes 2025

El criterio de sumatoria de puntos son tres unidades por triunfo, uno por empate y otro más por superar cada fase. Vale recordar que por esta vía de ranking no podrá entrar otro equipos brasileño y solo podrá hacerlo el campeón de la Copa Libertadores actual, siempre y cuando no sean ni Flamengo, Fluminense ni Palmeiras, ya que en ese caso liberaría su lugar. Todo lo contrario ocurriría si el campeón es por caso Talleres, Estudiantes, Rosario Central o San Lorenzo, ya que cubriría uno de los dos cupos argentinos y ahí sí el que ingresaría en ese lugar sería River Plate, que está a solo un punto de Boca Juniors. En tanto, si el Millonario consigue el trofeo, mantendría los dos cupos extras para su país, por lo que el Xeneize se vería beneficiado y no tendría inconvenientes de entrar.

Lo mismo ocurrirá con las otras confederaciones internacionales, AFC, CAF, Concacaf, OFC y UEFA, y sus torneos en cuestión como la UEFA Champions League, la Champions de Asia, Africa, etc. Los equipos participantes podrán adquirir su lugar como campeón y también, según el criterio de clasificación de dicha confederación, por ranking.

De los 21 elencos confirmados, además de los tres brasileños por parte de la Conmebol, hay elencos gigantes del planeta, como los casos del Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Münich, París Saint-Germain, Inter de Milán, Benfica, Juventus, entre otros.

LOS 21 EQUIPOS YA CLASIFICADOS:

Los 21 clasificados al Mundial de Clubes 2025 hasta el momento

Al Ahly (Egipto) – Campeón de la Champions League de la CAF en 2020/21 y 2022/23.

Wydad (Marruecos) – Campeón de la Champions League de la CAF 2021/22.

Al Hilal (Arabia Saudita) – Campeón de la Champions League de la AFC 2021.

Urawa Red Diamonds (Japón) – Campeón de la Champions League de la AFC 2022.

Chelsea (Inglaterra) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2020/21.

Real Madrid (España) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2021/22.

Manchester City (Inglaterra) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2022/23.

Bayern Munich (Alemania) – Ranking UEFA.

Paris Saint-Germain (Francia) – Ranking UEFA.

Inter Milan (Italia) – Ranking UEFA.

Porto (Portugal) - Ranking UEFA.

Benfica (Portugal) – Ranking UEFA.

Borussia Dortmund (Alemania) - Ranking UEFA.

Juventus (Italia) - Ranking UEFA.

Monterrey (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2021.

Seattle Sounders (Estados Unidos) – Copa de Campeones de la Concacaf 2022.

Club Leon (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2023.

Auckland City (Nueva Zelanda) – Ranking OFC.

Palmeiras (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2021.

Flamengo (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2022.

Fluminense (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2023.

CÓMO SE CLASIFICARÁN LOS 11 EQUIPOS RESTANTES:

Campeón de la Champions League de la CAF 2023/24.

Ranking CAF.

Campeón de la Champions League de la AFC 2023/24.

Ranking AFC.

Campeón de la Champions League de la UEFA 2023/24.

Ranking UEFA (un equipo).

Campeón de la Champions Cup de la Concacaf 2024.

Campeón de la CONMEBOL Libertadores 2024.

Ranking CONMEBOL (dos equipos).

Un equipo para el país anfitrión.

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN POR CONFEDERACIONES:

África - 4 equipos de la CAF. Tres por la vía de los campeones (Liga de Campeones de la CAF) y uno por la vía del ranking.

Asia - 4 equipos de la AFC. Tres por la vía de los campeones (Liga de Campeones de la AFC) y uno por la vía de la clasificación.

Europa - 12 equipos de la UEFA. Cuatro por la vía de los campeones (Liga de Campeones de la UEFA) y ocho por la vía del ranking.

Norteamérica, Centroamérica y Caribe - 4 equipos de la Concacaf. Todos a través de la vía de campeones (Copa de Campeones de la Concacaf).

Oceanía - 1 equipo OFC. Por vía de clasificación.

Sudamérica - 6 equipos de la CONMEBOL. Cuatro por la vía de los campeones (CONMEBOL Libertadores) y dos por la vía del ranking.

País anfitrión - 1 equipo.