El divertido cruce entre el Kun Agüero y Diego Latorre en el que revelaron de qué cuadro es hincha Yanina

El divertido cruce del Kun Agüero con Latorre

Fue una divertida manera de observar el espectáculo más atractivo de la jornada. Para el encuentro válido por la semana 29 de la Premier League, el Manchester City y el Arsenal se vieron las caras en el Ethiad Stadium. El entretenido duelo que finalizó igualado son goles tuvo la particular transmisión por Star+ de Sergio Agüero y Diego Latorre. El ídolo de los Citizens y el reconocido simpatizante de los Gunners siguieron las acciones a la distancia, pero sus divertidos cruces se convirtieron en un fenómeno viral de las redes sociales.

En medio del partido, el ex atacante de la Academia y el Xeneize sorprendió con una declaración que buscó la complicidad del Kun. “Siempre tuve muy buena relación con los hinchas de Independiente. Todos me dicen que tendría que haber jugado en River y en Independiente, pero jugué en Boca y en Racing. Me lo dicen por mi fútbol, ¿sabés la cantidad de gente que me dice eso?”, sorprendió Gambetita. “La verdad que sí. Te hubiera quedado bien la camiseta de Independiente”, sostuvo el ex goleador del Rojo. Y de inmediato Latorre argumentó: “Yo jugando era como vos, pero con 500 goles menos”...

En la misma sintonía, durante otro tramo del encuentro, Agüero le consultó sobre la relación de su pareja con el fútbol “¿De qué cuadro es Yanina? Dicen que es de Racing”, preguntó sin inmutarse. Y el esposo de la mediática periodista respondió sin vueltas: “Sí, es de Racing por el padre. Te lo juro Kun, ¿qué querés que haga? Pero después se hizo hincha mío”. Y la conclusión del último ídolo del Rojo generó risas entre sus seguidores: ¡A mí se me pegan los hinchas de Racing! Ayer fui a ver a Abel Pintos y también es hincha de Racing... ¡Pero la puta madre!”

Naturalmente, la repartición de puntos entre el conjunto liderado por Pep Guardiola y el elenco de Mikel Arteta no conformó a ninguno, porque el único beneficiado fue el Liverpool, dado que en su compromiso contra el Brighton logró imponerse por 2 a 1 para quedarse con la cima de la Premier League.

Alexis Mac Allister se puso el esmoquin para dirigir a los de Anfield hacia una victoria sufrida que se gestó gracias a los goles del colombiano Luis Díaz y del egipcio Mohamed Salah. El ex Argentinos y Boca dio una exhibición de principio a fin. Agrandó su figura para barrer los contragolpes de su rival y para dirigir a los Reds como una máquina perfectamente engrasada para llevarse los tres puntos. Incluso terminó su actuación con una asistencia descomunal hacia la estrella africana que rompió definitivamente el empate en el segundo tiempo.

Después de empatar con el Manchester City (1-1) la jornada pasada, el Liverpool no tenía margen de error en la pelea encarnizada por el título que mantiene con el equipo de Guardiola y con el Arsenal. Con una definición impactante en la recta final del certamen británico, el combinado de Klopp se mantiene como único líder con 67 unidades, seguido por los Gunners que suman 65 y Los Ciudadanos que acumulan 64. En el torneo más atractivo del planeta, los principales candidatos no tienen margen de error.