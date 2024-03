Malas noticias para Inter Miami y la Selección Sub 23: Federico Redondo sufrió una lesión ligamentaria de rodilla

Federico Redondo, otra baja para el Tata Martino (Inter Miami)

Luego de su participación por la gira amistosa de la Selección Sub 23 por México, Federico Redondo sufrió una rotura de ligamento colateral lateral en su rodilla izquierda y será baja para Inter Miami por los próximos meses. Desde la franquicia de Estados Unidos precisaron en un parte médico oficial: “Redondo ha sufrido una lesión y se espera que esté de baja durante aproximadamente ocho semanas”.

Lo curioso es que el ex mediocampista de Argentinos Juniors no participó en ninguno de los dos amistosos contra México (triunfo 4-2 en Mazatlán el viernes pasado y derrota 3-0 el lunes pasado en Puebla): figuró entre los suplentes en ambos y no ingresó. No se especificó si su lesión se originó cuando estaba formando parte de la delegación albiceleste de Javier Mascherano o tras su reincorporación con Las Garzas.

Lo concreto es que Gerardo Martino perderá a un valioso futbolista de cara a los próximos importantes compromisos de su equipo, teniendo en cuenta que Lionel Messi continúa con su puesta a punto tras un desgarro. Redondo disputó cuatro cotejos desde su arribo a la entidad de Florida: los dos por la serie de Concachampions frente a Nashville SC (empate 2-2 en la ida y victoria 3-1 en la vuelta), la caída 3-2 ante Montreal y el triunfo 3-1 frente a DC United por la MLS. No había estado disponible en la última goleada en contra ante New York Red Bulls justamente por haber sido convocado por el Sub 23 argentino.

El mediocampista central será baja al menos dos meses por una lesión ligamentaria de rodilla izquierda (EFE/ Marcos Urisa)

A priori, el volante central se perdería entre 13 y 14 de los partidos que afrontará Inter Miami en los siguientes dos meses (incluida la serie de cuartos de final de Concachampions frente al Monterrey de México que tendrá su cotejo de ida el miércoles 3 de abril). Vale recordar que el cuadro rosa es uno de los animadores de la Conferencia Este pese a haber sufrido una goleada en su última presentación ya que es escolta de Cincinnati junto a otros tres conjuntos que permanecen a un punto del líder.

Pero la preocupación también se instaló en el cuerpo técnico comandado por Mascherano, que lo considera para el armado de la lista de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. De no haber contratiempos en su rehabilitación, Redondo llegaría repuesto 100% en lo físico y además tendría rodaje antes de sumarse a la delegación albiceleste que partirá en julio hacia Francia, en un torneo que tendrá fecha de arranque el 24/7 y en el que Argentina compartirá grupo con Marruecos, Ucrania y un rival asiático a definir.

La buena noticia para el Tata Martino es que el ex Boca Marcelo Weigandt ya se sumó a su plantel y estará disponible para lo que vendrá. El lateral derecho firmó para suplir la baja de uno de los referentes que tenía la franquicia estadounidense, DeAndre Yedlin, que era el capitán de Las Garzas hasta la llegada de Messi y con quien levantó el trofeo de la US Open, el primer título en la historia del club que tiene a David Beckham como uno de sus máximos propietarios.

El siguiente compromiso de Inter Miami será mañana, cuando a partir de las 20:30 (hora argentina) reciba a New York City por la MLS.