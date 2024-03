Inter Miami confirmó la llegada de Marcelo Weigandt: los detalles del contrato tras su salida de Boca Juniors

Inter Miami confirmó la llegada de Marcelo Weigandt

Tata Martino tendrá el lateral derecho que había pedido. Después de renovar su contrato con Boca Juniors hasta 2027, Marcelo Weigandt fue presentado como nuevo refuerzo del Inter Miami para el resto de la temporada 2024. Así lo notificó el club en un comunicado en sus redes sociales.

“El club contará con una opción para ampliar el préstamo del defensor hasta el final de la temporada 2025. El lateral derecho reforzará la defensa del equipo por lo que resta de la temporada 2024 y se encuentra a la espera de recibir su visa P-1″, indicó la institución.

De esta manera, el entrenador argentino sumará a un defensor para suplir la baja de uno de los referentes que tenía la franquicia estadounidense DeAndre Yedlin, que era el capitán de Las Garzas hasta la llegada del astro rosarino y con quien levantó el trofeo de la US Open, el primer título en la historia del club que tiene a David Beckham como uno de sus máximos propietarios.

“Nos complace incorporar al defensor Marcelo Weigandt en condición de préstamo proveniente de Boca Jrs. Es un defensa joven y hábil que está en buen estado físico y está listo para contribuir. Marcelo cuenta con experiencia en competiciones tanto domésticas como internacionales. Pensamos que esta incorporación ayuda a fortalecer nuestra plantilla para competir por títulos”, dijo el CSO y director deportivo Chris Henderson.

El Chelo hizo las inferiores en Boca Juniors, debutó en la Primera en 2019 y ganó 5 títulos

Por su parte, el Chelo se mostró feliz de tener su primera experiencia internacional tras su extensa trayectoria por el Xeneize, institución donde se formó, y luego de la temporada que jugó con la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata. “Estoy emocionado y orgulloso de unirme a un club ambicioso como Inter Miami. Estoy entusiasmado por incorporarme a mis compañeros de equipo, vestir los colores del club y darlo todo por ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos”, dijo Weigandt.

Después de su debut con la camiseta azul y oro en 2019, Weigandt disputó un total de 72 partidos en el Xeneize si contamos todas las competiciones, incluidas 15 en la prestigiosa Copa Libertadores, y registró tres goles y siete asistencias. Ganó cinco títulos: dos títulos de Primera División (Superliga 2020 y Liga Profesional 2022), un título de Copa de la Liga (2022), una Supercopa de Argentina (2022) y la Copa Argentina (2019-20).

Como destaca Inter Miami, el defensor también tuvo participación con la selección argentina. Se subió al podio en el Sudamericano Sub 15 de 2015 en Colombia y vio acción en el Sudamericano Sub 17 (2017) y en la Copa del Mundo de la FIFA Sub 20 de 2019.

“Es un sueño poder estar acá. Adentro de la cancha espero aportar lo que pueda y siempre mirar para adelante y ayudar a los compañeros”, dijo el lateral. “Para mi la familia es muy importante y el 57 es por mi abuela, que falleció a esa edad”, agregó el ahora ex futbolista de Boca en relación a el dorsal que usará, el mismo que tenía en el club argentino. El futbolista de 24 años se sumará al equipo que viene de sufrir su primera derrota en la temporada de la MLS (0-4 ante el New York RB).

A pesar de dicha caída, el conjunto de Messi y Luis Suárez marcha en la segunda posición de la Conferencia Este con 10 puntos, una unidad detrás de Cincinnati, el líder de la zona con 11. Este sábado, como local en el Chase Stadium, Las Garzas recibirán al New York FC desde las 20.30.