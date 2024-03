“Gallardo era muy complicado”: Teo Gutiérrez habló de su relación con el Muñeco en River y reveló en qué lo inspiró

Teo Gutiérrez recordó las exigencias de Gallardo en River

El paso de Teófilo Gutiérrez por el fútbol argentino ha dejado una huella imborrable. Desde la tarde que sorprendió a sus compañeros de Racing, cuando sacó de una mochila un arma para amenazar a los referentes que lo acusaron de ser el máximo referente de una derrota determinante en el clásico contra Independiente en pleno vestuario del Libertadores de América, hasta sus controvertidas intervenciones en el River de Marcelo Gallardo que alcanzó la gloria en el certamen más codiciado del continente en 2015.

En una reciente entrevista con DSports, el colombiano recordó cómo fue su convivencia con el Muñeco. “Gallardo era muy complicado. Hoy en día siempre intercambiamos mensajes. En la pandemia fui a saludarlo y me felicitó por mi carrera”, subrayó. Y luego de una pausa continuó con su relato: “Me preguntó qué quería hacer después del fútbol y le dije que quería ser entrenador porque él me motivó para eso. Me dijo que lo haría muy bien”.

A pesar de las diferencias que habían tenido en su momento, porque Napoleón exigía el máximo sacrificio y en varias ocasiones dejó al virtuoso cafetero entre los suplentes, Teo manifestó un agradecimiento hacia el exitoso estratega. “Nos dio todas las herramientas y es un gran ser humano, un tipo dedicado al fútbol. Ojalá le vaya bien en todo lo que haga, nos enseñó mucho”, señaló.

Por último, el ex goleador de la Academia y Rosario Central también habló de Jorge Jesús, quien fue su entrenador durante su etapa en el Sporting de Lisboa: “También era muy jodido, pero en la cancha nos decía que disfrutáramos”.

Teófilo Gutiérrez se encuentra en la Segunda División del fútbol de su país, defendiendo la camiseta del Real Cartagena, por ahora, el último equipo en su carrera.

Desde 2021 que la carrera de Teo empezó a tener una clase de descenso debido a que veía más cerca el final de su etapa profesional, pasando dos veces por Deportivo Cali, una vez por Bucaramanga y ahora en uno de los equipos más débiles de la Primera B colombiana.

Contemplando el retiro para diciembre de 2024, el delantero reveló que uno de sus sueños en los próximos años será el de convertirse en “director técnico de la selección colombiana”. “He tenido muchos entrenadores y tengo el conocimiento para hacerlo”, advirtió, antes de tomar como mentores a José Pékerman y al propio Gallardo.

El atacante de 38 años tiene tan en claro su proyecto que se atrevió a conformar una ofensiva con los protagonistas actuales. “Mis delanteros serían Borré y Lucho Díaz. No me gusta jugar con extremos. En la mitad podríamos jugar con tres: Juanfer (Quintero) suelto, con tres volantes que lo acompañarían: Castañeda, Arias y Carrascal”.

Cabe recordar que el actual técnico del conjunto cafetero, Néstor Lorenzo, tiene como asistente en su cuerpo técnico a Luis Amaranto Perea, ex compañero de Teófilo Gutiérrez en las eliminatorias para la Copa del Mundo que se disputó en Brasil en 2014, así que el futbolista tomaría el mismo camino para acercarse al banco de la Tricolor.