Exclusivo, Franco Colapinto rompe el silencio tras su inicio agridulce en la F2: “Si Williams me llama, estoy listo para correr en Fórmula 1”

Franco Colapinto tuvo un arranque complicado en la Fórmula 2 (Dutch Photo Agency)

Recién se bajó del avión que lo llevó desde Londres a Madrid y ya en la noche española Franco Colapinto aceptó muy gentilmente la charla telefónica con Infobae. Luego de unos días para digerir el mal trago por la exclusión en la segunda carrera de la Fórmula 2 en Australia, el piloto argentino de 20 años analizó el comienzo de temporada en la categoría antesala a la Fórmula 1 y se lo nota confiado para lo que viene, pese a que el comienzo de año no fue como esperaba.

Al oriundo de Pilar le pasaron todas, pero también demostró carácter en pista para sobreponerse pronto a las adversidades. Tuvo problemas en las largadas en las tres fechas por diversos motivos. Algunos errores suyos, como su mala ubicación en el cajón de la grilla de partida en la primera carrera en Bahréin que le costó un pase y siga por los boxes con 10 segundos de penalización. Otras por fallas en el auto, como en el comienzo de la primera competencia en Arabia Saudita.

También hubo excesos en el veloz circuito callejero de Yeda, donde “besó” el muro tres veces en el fin de semana y el último le costó el abandono en la segunda competencia, luego de dañar la suspensión trasera derecha y un posterior trompo.

Además, debe pulir algunos detalles en clasificación, pero también tuvo mala suerte con algunas neutralizaciones que le impidieron marcar su mejor vuelta. Aunque hay cosas positivas y tienen que ver con el ritmo de carrera del Dallara que le alista el equipo neerlandés MP Motorsport. “Tengo un auto para pelear el campeonato”, adelanta. Quedó demostrado en las carreras, en las que siempre largó detrás del top diez y pudo sumar en dos competencias, en la principal de Bahréin en la que fue sexto y en la Sprint de Melbourne, que culminó quinto en pista y luego ganó una posición por la penalización al ganador Isack Hadjar.

Los discos de freno del Dallara de Colapinto, a pleno en una frenada en Bahréin (Dutch Photo Agency)

-¿Qué balance hacés de este arranque?

-Fue un comienzo de temporada algo complicado. Yo esperaba un poco más. Tenía las expectativas un poco más altas y por un motivo o por otro las cosas no me salieron en las carreras. Una lástima porque perdimos muchos puntos. Pero hay que seguir trabajando, la temporada es muy larga y los resultados van a empezar a llegar. Hay que seguir empujando porque son cosas que pasan. Hay muchos pilotos que están para pelear la temporada y sacaron muy pocos puntos también, así que por ahora es una temporada un poco rara. Es hora de resetear y seguir.

-¿Qué pasó en la primera largada en Bahréin?

-Fue por haber estado fuera de la posición antes de la línea de partida o cajón.

-¿Lo del embrague en la primera carrera en Yeda?

-Son problemas que tuvimos al principio de la temporada y con un auto nuevo tuve bastantes. Luego se me paró el auto. Lo pudimos solucionar y tuve una buena carrera (largó desde boxes y terminó undécimo).

Luego de una gran labor en la primera carrera en Australia, en la partida de la segunda tuvo el inconveniente con el procedimiento técnico sobre el auto en la largada que lo dejó último en la largada, adelantó hasta el séptimo puesto con la brillante faena, pero por ese problema en el comienzo fue excluido. Con ello perdió seis puntos que hoy lo hubiesen dejado completando el top diez en el campeonato. Ahora marcha en el décimo tercerlugar, pero todavía faltan once fechas y 22 carreras.

-¿Qué ocurrió en la última carrera en Australia?

-Me olvidé de apretar unos botones que hay que apretar antes de largar. Me descalificaron por eso. No tiene mucha lógica, pero bueno. En la largada perdí diez puestos. Es un poco injusta la penalización, pero son cosas que pasan. Hay que trabajar para que no vuelva a pasar y punto.

Franco cumplió con buenas actuaciones en Australia, pero en la segunda carrera fue excluido (Dutch Photo Agency)

No todas fueron pálidas en el trazado urbano de Melbourne, ya que en la previa a la actividad tuvo una divertida anécdota con los argentinos. Fue en el evento de los pilotos de la academia Williams junto con el público, y cuando Franco salió al escenario y de alguna manera rompió el protocolo, comenzó a hablar en español para interactuar con sus compatriotas.

-¿Cómo fue la anécdota en Australia?

-(Risas) Había muchos argentinos y me sorprendió ver a tantos de mi país en Australia, un lugar tan lejos. Fue un poco raro la verdad, estaban todos un poco sorprendidos, así que me salió hablar un poco en español ya que había tantos argentinos que dije “mejor que me entiendan ellos y que no me entiendan los australianos que hay ahí”. Fue para poder comunicarme con los míos. Es lindo ver a tantos argentinos allá en Australia.

Franco Colapinto hablándoles a los argentinos en Australia

Luego de unos días de descanso en los que intentará desconectarse, volverá a la acción del 23 al 25 de abril en las pruebas comunitarias de la Fórmula 2 en Barcelona. Allí podrá trabajar sobre algunos aspectos que faltan pulir sobre el coche. Pero Franco no para, ya que entre las carreras también viaja a Inglaterra para seguir con su programa dentro de la academia de pilotos de Williams. Cabe recordar que el 28 de noviembre pasado probó por primera vez un coche de la Máxima y sorprendió al volante del FW 45 en el circuito de Abu Dhabi. Es posible que este año se vuelva a subir en alguna de las pruebas libres de los Grandes Premios de F1. Aunque también afirma que está listo si se llegara a dar en Williams una situación como la ocurrida con Carlos Sainz en Ferrari, que debió ser operado de apendicitis y fue reemplazado por el inglés Oliver Bearman, quien integra el programa de jóvenes de pilotos de la Scuderia y fue convocado para reemplazar al español. Tuvo un gran debut a sus 18 años y terminó séptimo en Arabia Saudita.

-¿Qué falta en clasificación?

-Diferentes cosas, pero el auto anda bien. En Yeda le pegué a la pared y tenía un auto todo roto, en Melbourne tuve una bandera amarilla delante de mí y me taparon en lo que era mi vuelta rápida. Nos está faltando en clasificación, claramente. Estamos trabajando en eso.

-¿Por qué el panorama cambia en carrera?

-Tenemos un auto muy rápido. Es uno de los primeros años o el primero que tengo un auto competitivo para pelear un campeonato. Hasta ahora en los circuitos más rápidos tuve un auto para andar adelante las dos últimas carreras. Lamentablemente no lo aproveché, claramente por el sistema de carrera. Y por lo que podría haber hecho en clasificación si no hubiera sido por la bandera roja en la última fecha o por haberme pegado al paredón en Yeda; el auto andaba muy bien así que es una lástima. Pero, hace bastante tiempo, es el primer año desde que estoy corriendo, que siento que tengo un auto para pelear el campeonato y estar a la altura de ganar carreras. Es la bronca que tengo de no haber podido aprovechar una performance tan buena, por algún error mío, así que tengo que trabajar para recuperarme y para volver más fuerte.

-¿Lo de Yeda fue exceso de confianza?

-Puede haber sido eso. Es un circuito complicado y me estaba sintiendo un poco mejor vuelta tras vuelta y buscando el límite toqué la pared en la clasificación, la toqué otra vez en la carrera. Fui demasiado al límite en algunos momentos que capaz no tendría que haber ido. Ese fue el error.

Franco hizo su autocrítica tras las primeras tres fechas de la temporada (Dutch Photo Agency)

-¿Te sorprendió el nivel de la Fórmula 2?

-La mayoría son los pilotos contra los que corrí en la Fórmula 3. Las carreras son buenas, porque arriba del auto las puedo seguir bastante cerca. Con las paradas en boxes son más entretenidas.

-¿Cómo es el nuevo auto de la Fórmula 2

-Es muy lindo para manejar, con potencia, con frenos de fibra carbono. Después tiene mucha carga aerodinámica. Es un auto un poco pesado y a veces se vuelve medio lento, no es tan ágil, tan reactivo y es una de las cosas a las que hay que adaptarse. También el grip (adherencia al asfalto) no es tan alto como el anterior de F2. Las gomas son muy complicadas ya que tienen llantas muy anchas, de 18 pulgadas, y genera que todo el auto sea muy rígido porque el chasis nuevo es muy duro. También porque las llantas, al ser tan anchas generan una dureza muy grande en el auto y no producen nada de amortiguación. Todo eso hace comprometer mucho el set up. Todo eso al piloto le saca sensaciones y sensibilidad de lo que sale en el auto por la dureza extra. En mi caso es un poco complicado porque me costó más adaptarme en algunos aspectos, pero voy a llegar, eso es seguro. Hay que seguir laburando.

-¿Qué es lo que más te cuesta del coche?

-Es un poco complicado de manejar. El anterior también lo era. Este tiene cosas diferente y el set up (puesta a punto) es bastante complicado para maximizar el auto, lo mismo que la puesta a punto mecánica y la aerodinámica. Siempre hay que comprometer un aspecto u otro del auto. Es un poco a lo que me tengo que acostumbrar. Tener algún problema en el auto es lo más normal porque no se puede solucionar todo. Así que estamos trabajando para seguir entendiendo por dónde hay que ir. Yo a veces me desvío un poco del set up y a veces funciona y a veces no. En carrera estuvo funcionando bastante bien.

-¿Cómo ves lo que viene?

-Con ganas. Es muy lindo correr el Fórmula 2 en Imola (ganó allí en 2022 en la Fórmula 3). Es una de las pistas más lindas que hay y siempre me gusta manejar ahí. Dan ganas de ir allá y seguir con la temporada. Recién van tres fechas y todavía falta seguir mejorando un montón.

El auto que le entrega el equipo MP Motorsport es competitivo y lo demostró en cada carrera (Dutch Photo Agency)

-¿Qué hiciste para cambiar el chip en estos días?

-Estuve yendo mucho a Williams y la verdad que no tuve tiempo de pensar en muchas cosas. Así que estoy bastante ocupado con eso, recién llego a España, así que estuve viajando bastante y en clasificación me está faltando un poco eso, así que en las pruebas voy a trabajar sobre eso.

-¿Cómo viene la labor en Williams?

-Voy cuando me necesitan. Estoy haciendo un poco de todo: trabajo de media, de sponsors y simulador.

-Si pasara en Williams algo similar a lo ocurrido con Oliver Bearman en Ferrari, ¿te pueden convocar para correr en F1?

-Sí, obvio, me pueden llamar. Ojalá que no pase, aunque ojalá que sí (risas). Pero siempre hay pilotos esperando por si pasa algo. Al estar en los mismos fines de semana que la Fórmula 1, obviamente esperando que si se da que sea por una situación más grata (en referencia a lo de Sainz). Por lo general nunca pasan estas cosas. Fue un caso muy aislado lo que pasó con Bearman y tuvo una oportunidad increíble de correr con Ferrari un fin de semana. Más allá obviamente por la circunstancia que le estaba pasando a Sainz, supongo que Oliver lo debe haber disfrutado mucho y siempre lo importante es estar preparado por si pasa algo así. Se lo vio bastante preparado, hizo un buen trabajo y le puede pasar a cualquiera de los pilotos que están en las academias. Tienen la chance muy grande los que están ahí el fin de semana (N. de la R: la Fórmula 2 comparte sus fechas con la Fórmula 1). Ojalá que me pueda subir más adelante, no porque le pase algo al titular, sino por ser titular yo. Pero tuvo una oportunidad muy linda.

.¿Y vos estás listo por si acaso?

-Siempre.