Mauro Zárate vuelve al fútbol argentino: acordó sumarse a un equipo de primera división a partir de junio

Mauro Zárate, de último paso en Danubio de Uruguay, volverá a jugar en el fútbol argentino (@Danubio)

A sus 37 años, Mauro Zárate decidió tener una nueva oportunidad en el fútbol argentino. Luego de recuperarse de una dura lesión ligamentaria y con último paso en Danubio de Uruguay, el ex delantero de Boca Juniors y Vélez Sarsfield acordó sumarse a un equipo de primera división a partir de junio.

“Mauro Zarate alcanzó un acuerdo de palabra con Barracas Central para sumarse al equipo a partir de junio”, confirmó el periodista Germán García Grova. El anuncio lo hizo mediante sus redes sociales en conjunto con Chicho Grosman, también corresponsal de TyC Sports. Mauro se sumará al Guapo en condición de libre.

El Guapo sueña con avanzar de fase en la Copa de la Liga y entre sus máximos objetivos aparece la clasificación a una competencia internacional el próximo año. Actualmente, el equipo que dirige el uruguayo Alejandro Orfila marcha quinto en la Zona A de la Copa de la Liga con 19 puntos, las mismas unidades que Talleres de Córdoba que es el último equipo que se estaría clasificando a los cuartos de final por tener mejor diferencia de gol.

Este será el 16° club en su carrera, teniendo en cuenta que se formó en las inferiores de Vélez Sarsfield, donde debutó como profesional, y pasó por Al-Sadd de Qatar, Birmingham, West Ham, Queens Park Rangers, Watford (Inglaterra), Lazio, Inter y Fiorentina (Italia), Al-Nasr (Emiratos Árabes Unidos), América Mineiro, Juventude (Brasil), Boca Juniors, Platense y Danubio (Uruguay).

Luego de un parate de seis meses por una grave lesión, Mauro Zárate volvió a pisar una cancha de fútbol en agosto pasado cuando acordó su arribo a Danubio de Uruguay. La llegada de MZ19 se dio justo después de la salida del entrenador Esteban Conde (ex arquero de Atlético Rafaela) y la confimación de Mario Saralegui como nuevo DT. Además, el emblemático ex enganche de Racing de Avellaneda, Rubén Paz, fue el ayudante de campo del plantel profesional.

Una de las últimas imágenes de Mauro Zárate durante su rehabilitación en Italia

Tres meses después, Mauro Zárate anotó su primer gol en el triunfo 2-1 de Danubio ante Deportivo Maldonado por la fecha 8 del torneo uruguayo. Fue un verdadero golazo, ya que ingresó a toda velocidad al área, enganchó entre dos rivales y definió a colocar con la derecha para el 2-0 parcial. El festejo fue elocuente, con los gestos de quitarse la “mufa” por anotar el primer tanto luego de 13 meses. Su última conquista había sido el 12 de octubre de 2022, ante River Plate y con la camiseta de Platense.

Zárate había sufrido una dura lesión en su tercer partido con la camiseta del Cosenza Calcio, equipo que milita en la Serie B de Italia, en febrero de 2023. El atacante de dilatada carrera debió ser retirado en camilla en el minuto 56 del encuentro ante el FC Südtirol luego de torcerse la rodilla izquierda al intentar sacarle el balón a un rival desde atrás. El diagnóstico para el jugador que llegó al club del Sur de Italia en condición de libre desde Platense fue uno de los peores para un futbolista: rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

“Desafortunadamente, los exámenes encontraron una lesión de ligamento, me haré una cirugía en los próximos días para empezar la recuperación. No se imaginan lo mucho que lamento no poder ayudar a Cosenza en los próximos partidos importantes. Realmente quería contribuir a este desafío con la camiseta roja y azul. Por eso accedí a venir, pero ahora apoyaré al equipo desde fuera. Confío en mí mismo porque sé que los chicos darán todo por alcanzar el objetivo. Gracias a todos por el apoyo y a la sociedad por el cariño y la cercanía. Nos vemos pronto. Vamos Lobos”, había publicado Mauro en su cuenta de Instagram. Y pese a que desde la entidad calabresa le propusieron renovar su contrato en señal de agradecimiento y como estímulo para su retorno a las canchas, el argentino optó por volver a su continente de origen.