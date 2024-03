“Nunca vi esto en mi carrera”: el insólito error con un reloj en la NBA que demoró más de 20 minutos el final de un partido

El reloj no funciona en un partido de NBA

En un partido que prometía ser uno de los más intensos de la temporada, Los Angeles Lakers y los Golden State Warriors se enfrentaron en el Crypto.com Arena, en un duelo marcado por un insólito incidente técnico que extendió los últimos menos de 120 segundos del juego a 23 minutos en tiempo real. El marcador final fue de 128-121 a favor de la franquicia de San Francisco.

A falta de dos minutos para el final, con Golden State liderando el marcador 124-117, el reloj de posesión dejó de funcionar correctamente. Esta falla técnica llevó a múltiples intentos por parte de los árbitros para reiniciar el partido. La situación llegó a tal punto que el speaker de la pista de los Lakers tuvo que informar a los presentes, mediante el sistema de megafonía, cuántos segundos quedaban en la cuenta atrás. Además, tres revisiones de jugadas durante este lapso contribuyeron a prolongar el cierre del encuentro.

Entre las reacciones destacadas, LeBron James se mostró incrédulo ante la situación, y se le captó riendo durante las interrupciones. Más adelante, manifestó su frustración lanzando un balón al aire y exclamando frases como “soy demasiado viejo para esta mie...” y “tengo que tomar un avión”, evidenciando su impaciencia por la demora. Sin embargo, El Rey también intentó ser comprensivo con los árbitros: “Tienen un trabajo que hacer y lo intentan hacer de la mejor manera que pueden”, expresó en la conferencia de prensa posterior a la derrota de su equipo.

Los fanáticos en las redes sociales también se hicieron eco de la situación y no tardaron en expresarse. “Tienen 10 minutos tratando de arreglar el reloj, ¿No era que estas cosas solo pasaban en la Liga MX?”, preguntó uno a modo de broma. “¡Esto es vergonzoso! ¿Cómo es posible que un juego tan importante en Los Angeles te falle el reloj de posesión y no tengas cómo resolverlo?”, consideró otro usuario indignado, mientras que un tercero aseguró: “Lo que está pasando en el Lakers vs Warriors y el tema del reloj es de no creer. Hasta en las mejores ligas pasa”.

LeBron James junto a Stephen Curry, figuras de los Lakers y Golden State Warriors (AP Foto/Ashley Landis)

Por otro lado, Stephen Curry no ocultó su asombro por la situación. “Nunca he visto eso en mi carrera. Normalmente, si algo pasa tienen un reloj de posesión de repuesto o algo”, expresó Curry, quien, a pesar de no anotar en el primer cuarto, finalizó el juego con 31 puntos. Draymond Green, por su parte, consiguió un doble-doble con 12 rebotes y 13 asistencias.

“Fue extraño”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, tras el partido. “Parece que pocas veces al año tienes problemas con el reloj. Es el caso más extremo en el que he estado en el que la unidad de reserva tampoco funciona. Es una pena. Me sentí mal por los aficionados. Ha sido un gran partido, y en los dos últimos minutos todos se miran unos a otros preguntándose qué hacer”, sentenció.

El número 23 de los Lakers uvo una noche destacada con 40 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias. A pesar de su esfuerzo, no fue suficiente para superar a los Warriors en los momentos finales del juego.

Ambos equipos llegaban a este enfrentamiento tras sufrir derrotas en sus juegos anteriores. Los Lakers, que marchan en la posición 10 de la Conferencia del Oeste con récord de 36 triunfos y 32 derrotas, cayeron contra los Sacramento Kings. Por su parte, los Warriors no pudieron ante los Dallas Mavericks y siguen en el puesto 9 con registro de 35-31.