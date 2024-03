Le pegó un pelotazo en la red, no le pidió disculpas y Daniil Medvedev estalló: “Me volví loco por un momento”

Daniil Medvedev está a un paso de disputar su décima final de Masters 1000 con un implacable rendimiento en Indian Wells. El triunfo sobre Holger Rune lo depositó en las semifinales, donde se topará con el norteamericano Tommy Paul, la gran novedad del cuadro. Sin embargo, no fue el 7-5 y 6-4 que le propinó al danés en dos horas de acción lo destacado de la jornada, sino el cruce que mantuvieron ambos.

El marcador recién había marcado el 7-5 inicial a favor del ruso y se disputaban los primeros golpes del segundo parcial cuando Rune atrajo a la red al actual número 4 del ranking. Daniil llegó bien, la dejó corta y el nórdico respondió con un potente revés al cuerpo de su contrincante, que llegó a acomodar la raqueta para devolverla, pero ya no pudo hacer nada ante el siguiente punto.

De todos modos, el enojo no fue el punto perdido, sino la actitud de su rival. Apenas levantó la mano tímidamente por una milésima de segundos, antes de darse vuelta y marcharse a su sector. Medvedev se lo quedó mirando durante un largo rato a la espera de un pedido de disculpas que nunca llegó y que decantó en un gesto amenazante. Fue el juez de silla el que tuvo que intervenir.

Una vez que finalizó el duelo, llegó el momento del protocolar saludo en la red entre Daniil y el Bad Boy del circuito. Rune pareció saludar con cierto desdén a su rival y, mientras se marchaba, Medvedev lo cruzó: “No te escuché pedir disculpas”. Del otro lado sólo se limitó a responder: “No hay razón para hablar de ello”. Y saludó al juez antes de dirigirse al vestuario.

El tenista de 28 años, que llegó a ser 1 del mundo en febrero del 2022, continuó con su enojo en la conferencia de prensa posterior: “Ahora vivimos en un mundo totalmente distinto debido a las redes sociales, un mundo que nos va a acompañar durante muchos años. Hoy los buenos puntos que jugamos no se recordarán, pero lo otro sí. Lo que pasó en la cancha se queda en la cancha, por suerte ya terminó. La cuestión es que no le vi pedir perdón, normalmente el jugador tiende a decir lo siento, disculparse, lo que sea, pero él no lo hizo. Ahí me volví loco por un momento, me enfadé. Tampoco creo que haya una continuación a esta historia, no hay más”, afirmó según replicó el medio especializado Punto de Break.

Esta fue la tercera vez que Medvedev se encuentra en cancha con este brillante jugador de 20 años que está 7° del mundo (llegó a ser 4°) y acumula cuatro títulos en su carrera. Daniil afirmó que no tiene “nada en contra de Rune”, aunque otra vez planteó: “Simplemente no le vi disculparse. No creo que haga estas cosas muy a menudo, aunque lo cierto es que es una muy buena táctica para ir contra tu oponente cuando llegas en una situación como esa, luego dices que lo sientes y te olvidas. Creo que cuando te disculpas, luego todo se olvida de inmediato, pero tampoco voy a sacar más ejemplos. En este caso no lo vi pedir perdón y me enfadé, lo siento por mi reacción”.

Ganador de 20 títulos, Daniil intentará levantar el séptimo Masters 1000 de su carrera tras haber conquistado Cincinnati, Shanghai, París, Canadá, Miami y Roma previamente. En semifinales se encontrará con el norteamericano Tommy Paul, que eliminó a Casper Ruud en cuartos. Del otro lado, habrá un choque electrizante: Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner.