“¿Me estás fastidiando?”: la confusión de Djokovic tras perder un punto por una regla poco conocida en el tenis

El Masters 1000 de Indian Wells fue noticia por la sorpresiva derrota del mejor jugador del mundo en el circuito masculino. Por la segunda ronda del torneo, Novak Djokovic cayó en tres sets frente a Luca Nardi, un joven tenista italiano ubicado en el puesto 123 de la ATP que se quedó con el partido por 6-4, 3-6, 6-3.

Te puede interesar: La furia de un tenista que recorre el mundo: destruyó una raqueta con ocho golpes y el desastre que dejó demoró seis minutos el juego

Más allá de la derrota, durante el tercer game del segundo set se produjo una jugada que provocó una furiosa reacción del serbio. Al servicio y con el resultado 2-0 en la manga, (el italiano tenía la ventaja), el número 1 del ranking ejecutó el saque y Nardi devolvió la pelota tras detenerse por un segundo, como si la misma hubiera salido fuera de la línea.

Dicha actitud del joven de 20 años desconcertó a Djokovic, que igual siguió el punto, intentó un drop cerca de la red y se detuvo en la cancha. Acto seguido, abrió los brazos pensando que la jugada iba ser detenida por el juez de silla, pero eso no ocurrió y Nardi completó la jugada y se quedó con el game (2-1) tras quebrarle el servicio al tenista masculino más ganador de Grand Slam de todos los tiempos.

Te puede interesar: Sorpresiva derrota de Djokovic ante el 123° del mundo en su debut en Indian Wells: la fuerte discusión con el umpire tras una insólita jugada

La secuencia generó el enojo de Nole, que tuvo un acalorado intercambio de palabras con el umpire, quien le explicó la razón de por qué no detuvo el punto. En el tenis hay una regla que se denomina “hindrance” -por el significado de la palabra (obstáculo o en inglés)- es un castigo que pueden dictar los umpires si interpretan que un jugador realizó una acción para despistar o perjudicar a su rival.

El italiano Luca Nardi dio el golpe y eliminó a Djokovic del Masters 1000 de Indian Wells (Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports)

En el caso que el juez de silla, tras analizar la acción, determina que existo dicha vacilación, le da el punto por perdido al jugador que impulsó dicha interferencia. Eso fue lo que reclamó Djokovic cuando Nardi se detuvo en su marcha, lo que lo despistó y le hizo perder el punto. Sin embargo, el árbitro no apreció la jugada de la misma forma.

Te puede interesar: El sorprendente cambio de look de una leyenda del tenis que cautivó a todos en la Semana de la Moda en París

“Literalmente se detuvo y listo. Y me confundió por completo. Y también me detuve. ¿Cómo no puedes hacer ese juicio? ¿Me estás fastidiando o qué?”, fue lo primero que le dijo Nole al juez de silla tras la acción. “¿Quieres que llame un hindrance o…?”, respondió el umpire, a lo que el jugador de 36 años contraatacó en el diálogo: “Por supuesto porque se detuvo. El tipo se detuvo, jugó la pelota así y se detuvo”.

Acto seguido, el juez le dio su punto de vista de lo sucedido en la cancha central de Indian Wells. “El hecho de que se quede ahí y no siga jugando no significa que esté así. Eso no es motivo para un hindrance”, aclaró.” Sí, pero la situación era tal que pensó que el balón estaba fuera y simplemente se detuvo, eso es todo”, le contestó Djokovic. Por último, el juez concluyó el cruce confirmando su visión de la jugada. “Entiendo tu punto, pero para mí eso no es un hindrance”.

Después de la derrota, el ganador de 24 torneos de Grand Slam fue autocrítico por su caída frente al italiano, que llegaba como “lucky loser” al duelo con él. “Me sorprendió mi nivel de juego, realmente malo. Voy a analizar bien qué podría haber hecho para que las cosas fueran distintas. No es una buena sensación marcharse tan pronto de aquí, quería hacerlo bien después de estar cinco años sin competir. Cometí algunos errores no forzados terribles y jugué bastante defensivo. No hay excusas, debería haberlo hecho mucho mejor. Ha sido un desempeño muy pobre por mi parte”, explicó Nole en conferencia de prensa.

A pesar de la derrota, y de la particular jugada que protagonizó, Djokovic elogió el juego de Nardi. “Lo felicito porque hizo un tenis fantástico, especialmente en el tercer set. No sabía mucho de él, pero sí lo había visto jugar y sabía que tiene un tenis de mucha calidad, especialmente con su derecha. Se mueve muy bien, es talentoso y ha jugado sabiendo que no tenía nada que perder. Mereció ganar este partido”.