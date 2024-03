La contundente respuesta de Haaland cuando le preguntaron por los premios individuales que perdió contra Lionel Messi

Erling Haaland rendido ante Lionel Messi (REUTERS/Carl Recine)

Lionel Messi se alzó con el premio FIFA The Best 2024 en enero de este año, dejando en el segundo lugar al delantero del Manchester City, uno de los grandes favoritos a quedarse con este galardón. Este resultado, que suscitó algunas críticas, se produjo luego de una igualdad en votos, pero que se definió a favor del argentino por la obtención de la mayor cantidad de votos por parte de los capitanes de los equipos nacionales, los cuales, de acuerdo con el reglamento de la premiación, poseen un peso específico decisivo en casos de empate. Ambos culminaron con 48 puntos en la competencia, pero fue la preferencia de los capitanes lo que inclinó la balanza a favor del campeón del mundo en Qatar 2022.

En la conferencia de prensa previa al duelo de mañana por los octavos de final de la Champions League ante Copenhague, la estrella de los Ciudadanos fue consultado por primera vez sobre lo acontecido en la gala de premiación de este galardón y el Balón de Oro. Haaland alabó a Messi, reconociendo su grandeza en el fútbol mundial y dejando entrever que no alberga resentimiento por no haber obtenido los premios.

Ante la consulta sobre si el jugador del Inter Miami debía retirarse para poder ganar algún premio, el punta no dudo. “No sé, buena pregunta. Es cierto que los ganó y además ganó la Copa del Mundo, entonces... no sé qué decir. Para mí es el mejor jugador de la historia. Sí, no sé”, manifestó el ex Borussia Dortmund, quien bajo la conducción técnica de Pep Guardiola se alzó con la Champions League, la Premier League, la FA Cup, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. En la pasada temporada aportó 52 goles y nueve asistencias en 53 encuentros.

“La temporada pasada lo gané todo y ahora que lo he probado quiero volver a ganarlo. Lo estamos haciendo bastante bien como equipo y estoy centrado en marcar más goles”, añadió.

Vale destacar que en las últimas semanas varios medios europeos han especulado con una posible transferencia, vinculándolo con el Real Madrid, el futbolista aprovechó la ocasión para recalcar lo cómodo que se siente en la ciudad inglesa. “Aquí tengo a mi gente cercana y disfruto de ello. Estoy muy contento con la gente que me rodea: el entrenador, la directiva… es un buen grupo de gente y estoy muy contento. Si digo esto quizá haya titulares, pero nunca se sabe qué depara el futuro, pero estoy feliz”, esbozó. No obstante, sobre una posible renovación, agregó: “Me centro en lo que pase en el campo, hay muchos partidos. Creo que eso es en lo que debo pensar”.

“El año pasado marqué 36 goles y fui el máximo goleador. Esta temporada sigo siendo el máximo goleador, con 18, así que puedes pensar que está siendo una buena temporada o no para mí. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien como equipo y ese es mi objetivo. He fallado, he fallado muchas ocasiones y seguramente también lo haga en el futuro y la gente me criticará. ¿Tengo que pensar en ello? No”, comentó Haaland, quien se perdió algunos partidos producto de una lesión muscular.

El goleador también reconoció que desde hace un tiempo trabaja sobre su salud mental. “Podía empezar a llorar un montón si fallaba muchas ocasiones, así que he trabajado en ello. Ha sido un reto y creo que demando mucho de mí mismo y la gente me pide mucho también. Es algo en lo que trabajo”, contó.