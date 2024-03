Estalló el conflicto en Barcelona: una ácida crítica de Xavi en público generó malestar en uno de los referentes del plantel

Las declaraciones de Ter Stegen tras el empate del Barcelona

El reciente enfrentamiento en San Mamés, que culminó en un empate a cero entre el Athletic Bilbao y el Barcelona se convirtió en otro duro golpe para el conjunto de Xavi Hernández. Con este resultado, el cuadro azulgrana dejó escapar una valiosa oportunidad para acortar distancias con el Real Madrid en la cima de la tabla del torneo español, sobre todo tras el empate del conjunto madrileño contra el Valencia.

Te puede interesar: La escalofriante lesión de una figura del Valencia en el partido contra Real Madrid: el grito desgarrador y la reacción de los jugadores

Las declaraciones post partido revelaron un descontento notorio dentro del vestuario culé, especialmente entre el entrenador Xavi Hernández y el capitán Marc André ter Stegen, quienes mostraron opiniones enfrentadas frente a la prensa.

Tras el pitazo final, y antes de ingresar a la sala de conferencia de prensa, el técnico catalán criticó la actitud del equipo al mencionar una “falta de ambición” como factor clave detrás de la incapacidad del equipo para llevarse los tres puntos. “Es incomprensible no haber tenido más ambición”, expresó el ex técnico del Al-Sadd de Qatar, señalando además que, a pesar de defender bien, el equipo no estuvo a la altura en otros aspectos del juego. “Deberíamos haber hecho mucho más, mostrar más ambición. Teníamos que ir a por el partido. Era un día para hacer algo más”, añadió.

Te puede interesar: Barcelona sigue de cerca a la joya de River Plate que sorprendió a todos con apenas 16 años

Minutos más tarde, Ter Stegen fue confrontado por los medios españoles tras los comentarios de su entrenador, y defendió la actitud del equipo aunque reconoció que podrían haber hecho más. “Me cuesta no contestar mal. Lo que no le falta a este vestuario es ambición y no me gusta que se hable de este tema. No para nada. No pudo ser y lo intentamos hasta el final”, replicó el guardameta alemán, evidenciando su molestia por las críticas recibidas.

Xavi Hernández habló en conferencia de prensa

En un intento por suavizar la situación, Xavi Hernández matizó sus declaraciones en la rueda de prensa, indicando que, más que una falta de ambición, al equipo le faltó creer más en su propuesta y tener mayor fe. “La palabra quizá no es ambición sino creer más en lo que estamos haciendo. Nos ha faltado ese punto de garra de decir ‘vamos a por el partido’, por eso la sensación de hoy es de decepción”, reconoció el entrenador del Barcelona.

Te puede interesar: Preocupación por el argentino Luka Romero: un compañero le dio una brutal patada en la cara y fue trasladado al hospital

Finalmente, Xavi lamentó la oportunidad perdida de “dar un puñetazo sobre la mesa” en la lucha por el título, pero remarcó la importancia de seguir adelante. “Es un punto y hay que seguir”, concluyó, mirando hacia el futuro con la esperanza de mejorar y recuperar el terreno perdido en la carrera por el campeonato.

Hoy el Barcelona se ubica tercero en la liga por detrás del Girona y a ocho puntos del líder, el Real Madrid. El próximo viernes saldrá nuevamente al campo para enfrentarse al Mallorca en lo que será el partido previo al duelo de vuelta de los octavos de final de Champions frente al Napoli, con el que igualó 1-1 en el encuentro de ida.