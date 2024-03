Diego Junior reveló el sueño que Maradona nunca pudo cumplir: “Era el pico de la felicidad para él”

ROMA, ITALIA - OCTUBRE 12: Diego Armando Maradona Junior (L) y Diego Armando Maradona (R) durante el 'Partido de la Paz - Unidos por la Paz', partido de fútbol benéfico promovido por la fundación Escuelas para el Encuentro, organización impulsada por el Papa Francisco, en el estadio Olímpico de Roma, Italia, el 12 de octubre de 2016. (Foto de Claudio Pasquazi/Agencia Anadolu/Getty Images)

Nadie podrá negar que el intenso amor de los napolitanos es proporcional al que Diego Armando Maradona tenía por ellos. Así lo hizo saber Pelusa en cada entrevista incluso cuando los elogios se habían transformado en severas críticas de parte de la prensa en su última etapa en el fútbol italiano.

Diego Junior habló de esta relación incondicional entre su padre y los fanáticos del Napoli y de casi toda la ciudad del sur de Italia. En una emotiva entrevista con Corriere della Sera, Jr. reveló el sueño que Maradona nunca pudo cumplir. “Entrenar al Napoli”, aseguró.

El actual entrenador de Pompeya, que transita en la Eccellenza Campania, manifestó el amor que le tenía a Pelusa, pese a la tormentosa relación que tuvieron en sus inicios pero que con el correr de los años se transformó en la de padre e hijo.

“Él era un padre, mi padre. Siempre incluso cuando no lo era, incluso cuando me sentía abandonado, rechazado. Me preguntaba: ¿por qué no puedo verlo? Pero no hubo respuestas. ¿Cuándo supe que era mi padre? Desde que tengo memoria, desde pequeño. Lo mejor que pudo haber hecho mi madre fue decirme enseguida que yo era hijo de Maradona”.

A la hora de hablar sobre cómo llegó a ser considerado un Dios en Nápoles y el trato que tenía él con los fanáticos de la ciudad, Diego Junior contó: “Papá era un hombre muy normal al que le gustaban las cosas muy normales. Estaba enamorado de Nápoles y de los napolitanos. Del primer campeonato me contó que la alegría era incontenible porque sentía que había ganado para toda una ciudad y estaba convencido de que ese día era el pico de la felicidad para él”.

Fotografía de archivo fechada el 5 de julio de 1984 que muestra a Diego Armando Maradona durante su presentación como nuevo fichaje en Nápoles (Italia). EFE/EPA/ANSA /ARCHIVO

En este sentido, Jr. negó rotundamente que Diego Maradona, en el hipotético caso que le hubieran ofrecido, haya aceptado alguna vez ponerse la camiseta de otro equipo como Juventus, Milan o Inter. “Nunca en Italia, me dijo que le molestaban los insultos en las canchas de las ciudades del Norte porque sentía el sufrimiento de los napolitanos. Él quería entrenar al Napoli...”, insistió.

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020. En Napoli, fundado en 1926 hasta su llegada a mediados de los 80 contaba con solo dos Coppa Italia (1961/1962 y 1975/1976), además descendió cuatro veces, dos de ellas en los sesenta. Con la llegada de Pelusa, bajo la presidencia de Corrado Ferlaino que asumió en 1969, el elenco napolitano dejó de pelear en mitad de tabla sin grandes triunfos ante los poderosos, a ser gran protagonista y celebrar más títulos.

Tras el pago de 8 millones de dólares, Napoli contrató a Diego Maradona en 1984. Desde entonces conquistó: dos Scudettos (1987 y 1990), una Copa Italia (1986/87), una Copa de la UEFA (1988/89), siendo el primer torneo internacional de su historia, y la Supercopa (1990).

“Nápoles tenía mucho que ver conmigo. Cuando di una de las primeras conferencias de prensa les dije que quería convertirme en el ídolo de los chicos pobres de Nápoles, porque eran como yo cuando vivía en Buenos Aires”, expresó alguna vez Diego Maradona. “Que me haya ido bien en Nápoles tuvo que ver con que les traje cosas que ellos no tenían. Les traje fútbol pero sobre todo, orgullo”.