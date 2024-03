De sacarse una foto con Messi cuando tenía apenas ocho años a volver a enfrentarlo en el Clásico del Sol en la MLS: “El mejor del mundo”

El hijo del recordado Negro Enrique marcó en la previa al duelo frente al Inter Miami de Messi

La familia Enrique volverá a disfrutar de ver nuevamente a Ramiro enfrentar nada menos que a su gran ídolo, Lionel Messi. Es que el hijo del recordado Negro Héctor, campeón del mundo con la selección argentina al lado de Diego Maradona en México ‘86. Inter Miami y Orlando City animarán el clásico de la Florida en la tercera jornada de la MLS y dos apellidos ilustres de nuestro fútbol estarán frente a frente.

Ramiro Enrique tiene 22 años, es delantero y atraviesa su segunda temporada en la liga de los Estados Unidos, en la cual cumplirá 43 partidos oficiales con 5 goles convertidos, el último -un golazo- ante el Calvary FC de Canadá por la Concacaf Champions Cup. El ex jugador de Banfield, que arrancó desde el banco de suplentes a los 67 minutos en el debut con empate 0-0 de Orlando ante el Montreal por la MLS, intentará convencer al entrenador colombiano Óscar Pareja para buscar su revancha ante el equipo de Messi, que marcha invicto.

No será la primera vez que uno de los herederos del emblemático mediocampista con pasado glorioso en River Plate se mida ante el campeón del mundo en Qatar 2022. El único antecedente previo se dio el 2 de agosto de 2023 en la Leagues Cup y fue triunfo para el elenco del Tata Martino por 3-1 con un doblete de Messi. En aquel encuentro eliminatorio, Enrique ingresó en la segunda etapa y pudo sacarse una foto con su ídolo e intercambiar algunas palabras.

“Fue un honor y un privilegio haber compartido cancha con el mejor jugador del mundo”, escribió Ramiro con la imagen de los dos abrazados tras el partido. Para Enrique será su cuarto enfrentamiento contra las Garzas, aunque en los dos anteriores por la MLS no pudo coincidir con el rosarino, ya que Martino le dio descanso.

El abrazo entre Lionel Messi y Ramiro Enrique tras el choque entre Inter Miami y Orlando City por la Leagues Cup 2023 (@ramaenrique18)

Sin embargo, hay otra historia detrás del Clásico del Sol entre los jugadores argentinos y es una vieja fotografía que tomó Héctor Enrique en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde fue ayudante de campo de Maradona, en la que posa un joven Messi con el buzo de la Selección y a su lado, sonriente, se encontraba Ramiro, quien tenía 8 años.

“Después del Mundial de Sudáfrica, el Negro Enrique le pidió una foto a Messi. Es esta. Para que sus hijos tengan algo con él. Facundo y Ramiro se fueron felices. Sin saber que hoy uno, en Orlando City, jugará contra el mejor del mundo”, escribió el periodista Martín Arévalo en la previa al duelo ante Inter Miami en agosto de 2023.

A Ramiro se le cumplió el sueño tiempo después cuando fue transferido desde Banfield a la MLS, coincidiendo con el arribo del astro mundial a la liga norteamericana. “Le agradecí por todo lo que hizo por los argentinos, que mi viejo le mandaba un saludo y después le pedí si me podía dar la camiseta y ya había cambiado con todos, así que él me dijo que me la guardaba para este partido que viene ahora”, le dijo Enrique a Infobae el 24 de septiembre de 2023. En aquella ocasión, Leo ya no tenía más casacas, pero ahora el hijo del Negro sabrá que tiene una nueva oportunidad de llevarse el souvenir más buscado.