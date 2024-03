La máxima preocupación de Martino por Messi antes del clásico entre Inter Miami y Orlando City por la MLS: “Hablé algunas cuestiones”

El DT de Inter Miami dialogó en la previa al clásico contra Orlando City en la MLS

El comienzo del Inter Miami mostró las dos caras de la moneda en cuestión de días. La sólida victoria 2-0 contra Real Salt Lake de local con una asistencia de Lionel Messi contrastó con el agónico empate 1-1 como visitante frente a Los Ángeles Galaxy con un gol del mejor jugador del mundo. La máxima figura de las Garzas se ha visto obligada a ponerse el equipo al hombro en los dos encuentros y su entrenador, Gerardo Martino, señaló el aspecto qué más lo inquieta de esta situación.

En conferencia de prensa, el Tata dejó distintas definiciones en vísperas al clásico de Florida con Orlando City. Allí, hizo una mención a la Messidependencia que observó en el inicio de la Major League Soccer (MLS): “He venido hablando algunas cuestiones con él. Lo que más me preocupa hoy es el día a día y cómo se recupera de partido a partido. Siento que, en estos últimos dos partidos, hemos recurrido a él en cada encuentro de una manera exagerada y le ha provocado un desgaste demasiado importante”.

En ese sentido, se refirió al duelo con triunfo rosado por 3-1 con dos goles del 10 en los 16avos de final del primer título logrado en la historia del Inter Miami: “Contra Orlando en la Leagues Cup fue un partido donde él encontró muchas veces la pelota en el último cuarto de cancha, a la hora de terminar la jugada. Incluso hace un gol adentro del área chica”. “Eso es lo que tenemos que volver a recuperar, que el equipo lo encuentre para hacer jugadas y, a veces, lo encuentre a él para la finalización de las jugadas. Siento que en estos últimos dos partidos ha tenido un gran desgaste”, alertó.

* Cuándo llegará la rotación y cuál es la situación de Federico Redondo

A continuación, se refirió a Federico Redondo, flamante refuerzo que aún no ha podido jugar con esta camiseta: “Él está esperando que le sellen el pasaporte. Veremos si llega para mañana, lo veo difícil, pero sino es muy probable que esté para el primer partido de Concachampions”. Luego del encuentro de este sábado desde las 18:30 (hora argentina), Inter Miami volverá a jugar el jueves desde las 23 contra Nashville en Tennessee por el duelo de ida de los octavos de final del certamen que premia al campeón con un boleto al Mundial de Clubes.

En consonancia, explicó por qué no hará rotación frente a Orlando City en el Chase Stadium a pocos días del inicio de uno de los objetivos de la temporada: “Nosotros decidimos encarar todas las competencias con lo mejor que tenemos. Probablemente, si este partido hubiese sido en dos o tres semanas con un inicio de Concachampions, a lo mejor estaríamos hablando de un equipo sin los titulares habituales. En este caso, la temporada recién empieza y entendemos que es muy importante para afianzar este inicio de liga el partido contra Orlando y, por supuesto, el debut en Concachampions”.

“Puede haber algún cambio, pero no será por rotación. Recién llevamos dos partidos en la liga, creo que todavía tenemos algún partido más para ir pensando en hacer alguna rotación siempre y cuando no haya problemas físicos. En la semana que comienza y en la siguiente vamos a tener partidos entresemana y ahí será hora de ver eso”, explicó.

Por último, fue consultado sobre qué le falta al clásico del Inter Miami para ser comparado con los más importantes del mundo, en particular con el protagonizado entre Newell’s y Rosario Central en la Argentina: “Le falta historia fundamentalmente, pero me parece que esto pasa en toda la MLS. Es un torneo joven, es muy difícil pensar... Se me ocurre que el de Los Ángeles es el que está más afianzado en ese sentido. Todavía no se puede comparar, sobre todo al de Rosario”.

* Su mirada sobre el clásico entre Inter Miami y Orlando City