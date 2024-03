“Era complicado, insoportable”: la tajante crítica a Jorge Sampaoli de un experimentado jugador brasileño

Fabio Santos reveló que nunca logró que Jorge Sampaoli le devuelva el saludo

El futbolista brasileño Fabio Santos confesó algunas anécdotas de cómo era Jorge Sampaoli en el trato diario cuando el entrenador argentino dirigió al Atlético Mineiro en 2020 y 2021. El ex defensor de 38 años contó el esfuerzo trunco por lograr que el DT le devuelva el saludo, aunque luego destacó al estratega santafesino de Casilda del que reconoció que aprendió mucho.

“Estuve cuatro meses dándole los buenos días, luego del cuarto mes desistí. Él no estaba bien, te mira y no te habla”, reveló en diálogo con ESPN Brasil. “Dije ‘no es posible hombre, no voy a insistir’. Después de 15 días, ya no le hablé, era suficiente”, agregó el futbolista que acaba de retirarse y su último club fue el Corinthians.

Sin embargo, no se rindió y fue por más intentando lograr que Sampaoli finalmente lo saludara. “Insistí por tres, cuatro meses, pero el tipo no me quería dar el ‘buenos días’”, recordó. Aunque aclaró: “No era personal, él era así. Aun así, había días que llegaba muy bien y contaba historias. Dije ‘ahora va, eh’. Al otro día no habló con nadie, dije ‘este ‘bajito’, viejo”.

Jorge Sampaoli dirigió al Atlético Mineiro en 2020 y 2021 (EFE/Yuri Edmundo)

Al ser consultado por su cuerpo técnico, subrayó: “Es muy bueno, incluso es gente buena para las relaciones públicas, pero Sampaoli era complicado”. La relación se dio durante 2020 y luego el ex entrenador de la selección argentina emigró al Olympique de Marsella.

Pese a todo, Santos admitió que Sampaoli “fue el técnico más loco” que lo dirigió y que “llegó a ser gracioso por lo insoportable que él era. Dices ‘este tipo, debe ser un tonto, no es posible, hombre’. Después terminó siendo un personaje”.

Sin embargo, el lateral izquierdo destacó que aprendió mucho en el tiempo que trabajó con Sampaoli. “Tácticamente aprendí mucho con él porque es un buen tipo, es un buen entrenador. En Flamengo no funcionó tan bien, pero tiene muchas cosas que me gustan. Es un hombre que le gusta el fútbol”, concluyó.

Fabio Santos cuestionó el trato diario de Sampaoli, pero destacó que aprendió del DT de Casilda (REUTERS/Washington Alves)

Santos dejó atrás una carrera de dos décadas en las que jugó entre otros equipos en su país en San Pablo, Cruzeiro, Santos, Gremio y Conrinthians. También defendió los colores del Kashima Antlers de Japón y del Mónaco de Francia. En su selección a nivel mayores disputó solo 4 partidos.

En tanto que Sampaoli había llegado al Atlético Mineiro luego de trabajar en el Santos en 2019, que fue la vuelta al trabajo tras el año que estuvo a cargo de la selección argentina y el fracaso en el Mundial de Rusia 2018, donde el equipo logró clasificarse a los octavos de final de forma agónica tras ganarle a Nigeria, pero en luego perdió 4-3 con Francia, que a la postre se consagró campeón.

En Brasil fue su último paso como entrenador ya que el año pasado dirigió al Flamengo y fue desvinculado luego de ser eliminado en los cuartos de final ante Olimpia en Paraguay. El equipo carioca defendía el título y tras vencer de local, cayó en Asunción. Las últimas noticias desde el vecino país apuntaron que estaría en el radar del Botafogo para reemplazar al recientemente despedido Tiago Nunes.