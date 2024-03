Aseguran que Martín Demichelis es uno de los candidatos a reemplazar a Xavi en Barcelona: “Gusta mucho”

Barcelona quiere a Martín Demichelis

En Barcelona se vislumbra tiempos de cambio luego de que Xavi manifestara públicamente su intención de alejarse del banquillo de entrenador del conjunto catalán. Ante este escenario, desde hace varias semanas que la directiva trabaja en silencio para encontrar a un reemplazante.

Aunque los principales medios europeos colocan en los primeros puestos al italiano Roberto De Zerbi, estratega del Brighton & Hove Albion de la Premier League de Inglaterra y el alemán Hansi Flick, quien marcó una era en Bayern Munich, el programa televisivo español El Chiringuito advirtió sobre otro nombre.

“Me ha llegado un nombre que está en la lista. Gusta mucho al Barça y que él estaría dispuesto a venir a entrenar al fútbol club Barcelona. Ha jugado en equipos que han ganado la Champions. Ha jugado en el City, ha jugado en el Bayern. Tiene 43 años y el entrenador tapado que le interesa al Fútbol Club Barcelona es Martín Demichelis, actual entrenador de River Plate”, lanzó como una bomba que retumbó en los pasillos del estadio Monumental el periodista José Álvarez. “Ganó la liga con River y antes entrenó 3 años a las categorías inferiores del Bayern, al sub 19 y luego al filial. Habla español y alemán perfecto, algo que gusta en el Fútbol Club Barcelona”, añadió.

Durante su relato, el comunicador puntualizó algunos de los puntos que seducen en el conjunto azulgrana para contratar al ex Málaga y Espanyol: “Es un entrenador que no va a venir con muchas pretensiones económicas ni con muchas pretensiones de fichajes. Sino con muchas ganas, con un ADN Barça, pero un poquito más intenso”. Por otra parte, recalcó que conoce a Robert Lewandowski, una de las principales figuras del equipo y que “habla muy bien el alemán y a jugadores como Gündoğan, que no controlan muy bien aún el español, le va a venir bien”.

“Tiene galones. Su paso por las inferiores del Bayern fue muy bueno y su paso por River está siendo muy bueno. Es un nombre que se está considerando, que gusta. El entrenador vería con buenos ojos venir. En el Barça se está teniendo en cuenta”. El estratega argentino, que tiene como principal objetivo esta temporada pelear la Copa Libertadores, tiene contrato con el Millonario hasta diciembre del 2025.

Vale destacar que Micho también se encuentra bajo la órbita del Bayern Munich, según develó en las últimas horas el diario alemán Sport1. “Entonces, ¿por qué no mirar más allá del escenario europeo, donde un entrenador con estrechos vínculos con el equipo de Múnich está atrayendo con éxito la atención?”, planteó el rotativo. No obstante, entre las principales opciones del conjunto bávaro para sustituir a Thomas Tuchel aparecen el español Xavi Alonso y el francés Zinedine Zidane.

Bajo un subtitulo nombrado “Demichelis: de entrenador juvenil a entrenador maestro”, desgranaron la carrera del ganador de “cuatro campeonatos alemanes y otros nueve títulos nacionales” en su etapa como futbolista entre 2003 y 2010. Luego de retirarse de la actividad profesional, Micho se hizo cargo de la Sub 19 del Bayern a partir de 2019 y, desde 2021, asumió las riendas del segundo equipo en la liga regional. Su arribo traería el “olor” de una persona con conocimiento de las entrañas del Allianz Arena y “cumpliría con las exigencias del éxito deportivo”.