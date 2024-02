Mac Allister reveló con qué célebre frase de Messi se burla del neerlandés van Dijk en Liverpool: “Con Salah lo volvemos loco”

Alexis Mac Allister habla de la cargada a van Dijk

Alexis Mac Allister ya soltó el Mundial 2022 y está enfocado en el presente con Liverpool, equipo en el que acaba de bordar su primera estrella. Sin embargo, es tan fuerte la huella de la Copa del Mundo que hasta el día a de hoy revive lo ocurrido con uno de sus compañeros en los Reds. En diálogo con DSports, reveló cuál es la burla para el neerlandés Virgil van Dijk, a la que también se suma el egipcio Mohamed Salah. Además, qué le pidió a Enzo Fernández en el último cruce con Chelsea y qué estrella le dice que quisiera jugar en la Bombonera.

Te puede interesar: Con un agónico gol de Van Dijk, Liverpool derrotó 1-0 al Chelsea y se coronó campeón de la Copa de la Liga en Inglaterra

“Con van Dijk está todo bien. Cada uno defiende a su equipo y después somos compañeros. Pero con Salah estamos todo el día ‘andá pallá, bobo’. Lo volvemos loco. No tanto a él, más entre nosotros, pero nos llevamos muy bien igual que con Cody Gakpo. Son grandes personas”, contó el mediocampista que alzó la Copa de la Liga inglesa la semana pasada.

Pese a que lo tendrá por siempre presente por la magnitud del logro, Alexis admitió que se enfoca en el presente: “El Mundial ya quedó un poco atrás. El recuerdo siempre estará con las fotos y videos. En casa tengo encuadrados los botines con algunas fotos y una pantallita con los highlights de la final”.

Te puede interesar: La reacción de Enzo Fernández tras sufrir la burla de un fanático del Liverpool en la derrota del Chelsea en la final de la Carabao Cup

La pulseada en Wembley quedó en manos de Mac Allister, que se impuso con Liverpool ante el Chelsea de Enzo Fernández. Sobre esa disputa, expresó: “Lo saludé antes del partido y le dije que la campera estaba muy linda. Me la iba a dar, pero no me la dio. Tengo una buena relación con él, pero una vez que entramos a la cancha cada uno pelea con su equipo. Lo mismo me pasó con Moisés Caicedo o Cucurella. ¿El Cuti Romero? Igual. Es muy agresivo y si no te le parás, te sigue pegando. Es parte del juego. Cuando termina, somos amigos”.

Alexis y Enzo, en la final que Liverpool y Chelsea disputaron en Wembley (REUTERS/Carl Recine)

Mac Allister también confesó cómo se enteró de que Jürgen Klopp se marchará del Liverpool a fin de temporada: “Fue 5 minutos antes de que saliera en las redes. Le pregunté y me lo dijo Mo Salah, que estaba al lado mío. Yo me quedé porque pensé que se iba ya, creí que tenía algún problema de salud o personal. Después contó que era una decisión tomada y prefería decirlo ahora que al final de temporada. Fue raro, nadie se lo esperaba, pero es algo perosnal y hay que respetar”.

Te puede interesar: Un gigante de la Premier tiene en carpeta a Alan Varela: qué porcentaje recibiría Boca Juniors si lo vende el Porto

Y añadió: “Muchos creían que nos iba a tirar abajo, pero eso nos dio un impulso grande para poner la cara y hacer un año especial. Arrancamos con un título, pero hay mucho por delante”.

Al mismo tiempo, el 10 se refirió a la continuidad de Lionel Scaloni en Argentina: “Ojalá que se quede, todos sabemos lo importante que es para la Selección, para el grupo y para la gente”. Y repasó una anécdota personal con el líder de la Scaloneta: “Me había dicho que sería titular en un partido contra Ecuador por Eliminatorias, cuando estaba el COVID, en la Bombonera. Llegó el momento y no me puso, a la siguiente convocatoria me dijo que no me había visto en nivel para ser titular. Yo era chico, no fui a preguntarle, no sentí que debía hacerlo. Lo respeté y, al contrario, me gustó porque no tenía la necesidad de hacerlo. Fue un buen gesto de su parte y al final me fue honesto. Con la honestidad y la verdad se llega a todos lados. Fue un detalle que me sirvió para aprender y respetarlo mucho más”.

OTROS TEMAS DE LOS QUE HABLÓ ALEXIS MAC ALLISTER

Alexis Mac Allister habló en DSports

· La comparación entre la hinchada del Liverpool y La 12. “Cómo alientan acá me parece diferente a todo lo demás. Lo comparo con Boca, en ese sentido son dos clubes parecidos. Desde el primer día fue una locura”

· El Superclásico y qué compañero quisiera jugar en la Bombonera. “Vi un poco al final cuando aterrizamos. A los dos minutos que lo puse, hizo el gol Medina. Boca estuvo cerca de darlo vuelta, pero fue bastante parejo, como se espera de todos los Superclásicos. Muchos me preguntan, sobre todo la gente que trabaja acá, cómo son, cómo es ir a la Bombonera. Salah no tanto, los más jóvenes sí. Lucho (Luis Díaz) sabe lo que significa porque jugó ahí. Alisson me dice todo el tiempo que le gustaría jugar en la Bombonera”.

· Valentín Barco en la Premier League. “Vi que debutó ayer. Está en un club que lo va a ayudar mucho a crecer y adaptarse rápido a la Premier. Está capacitado, va a tomar tiempo, la diferencia física es muy grande. Pero está en un equipo y club que intenta jugar muy bien al fútbol y pone muchos jóvenes”.

· Edinson Cavani en Boca. “No es fácil el cambio, la cultura. Estuvo mucho en Europa y todo es diferente. Tener tanta gente detrás que lo único que te pide es ganar la Libertadores no es fácil. A veces se lo critica de más. Me gustó mucho lo que hizo la temporada pasada, le sumó muchísimo. Incluso cosas que no se ven, porque la gente espera que haga goles. Lo ves jugar y con un toque simplifica muchísimas cosas. Le hizo muy bien a Boca. Ojalá siga así porque es un jugador de mucha jerarquía y muy importante para el club”.