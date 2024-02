Es fanático de River, tiene tatuado a Riquelme y le hizo un insólito pedido a Román en el último Superclásico

Vide, Es fanático de River, tiene tatuado a Riquelme y le hizo un insólito pedido en el último Superclásico

El fútbol es pasional en Argentina y todo el mundo. Sin embargo, hay situaciones que se dan que son realmente inexplicables. Como que tu ídolo sea el mismo que tienen los hinchas de tu acérrimo rival. Así de loco que suene, este hincha es fanático de River Plate pero no oculta su devoción por Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors y uno de sus máximos ídolos de la historia.

“Riquelme, para mí, futbolísticamente es el mejor enganche del mundo. Soy enfermo fanático de River, pero Riquelme es el mejor 10 de la historia, es mi ídolo. Ojalá pueda ver la nota y me pueda ayudar a conocerlo y sacar una foto aunque sea”, expresó en la antesala del último Superclásico disputado en el estadio Monumental, que terminó con empate 1-1 por los goles de Pablo Solari y Cristian Medina.

“Si te invita a Boca Predio vos siendo de River ¿vas igual?”, le preguntó el cronista de TyC Sports, Matías Pelliccioni. “Sí, olvidate. Por Riquelme, olvidate”. Después de mostrar el tatuaje de Román y otro del escudo de River, mostró un categórico mensaje: “La gente tiene que entender que hoy en día no es una guerra, es fútbol. El que sabe de fútbol tiene que entender que hay que apreciar a los buenos jugadores. Al que no le gusta Román, no sabe nada de fútbol, corta”.

El hincha de River fanático de Riquelme que eligió a Román por sobre Messi

Fue en octubre pasado cuando los dichos de este fanático de River Plate se volvieron virales. Previo al encuentro entre Argentina y Paraguay en el estadio Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, el propio periodista de TyC Sports se sorprendió al conocer esta increíble historia. Con campera de River, camiseta de la selección argentina y ¡tatuaje de Riquelme!.

“Riquelme es mi ídolo. Desde chiquito es mi ídolo, es inexplicable. El que no le gusta Román, no sabe nada de fútbol. Futbolísticamente, Riquelme es el mejor. ¿Messi o Román? Román, sin dudas”, expresó sin ponerse colorado. Y como si esto fuera poco, debajo de la casaca de Argentina modelo 2006, justo la que usó Riquelme en el Mundial de Alemania, tenía otra con la imagen de Román y la frase: “Si jugaras en el cielo, moriría por ir a verte”.