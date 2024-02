Las confesiones de Lucas Beltrán: por qué rechazó jugar para Italia, el interés del Real Madrid y el mensaje para Scaloni

Lucas Beltrán atraviesa un gran presente en Fiorentina (Gettyimages)

Tras unos meses de adaptación a la Serie A, Lucas Beltrán comenzó a demostrar toda su valía con la camiseta Viola de la Fiorentina. Por ejemplo, desde diciembre lleva convertidos seis goles en 15 partidos, lo que contribuyó para que los de Vincenzo Italiano figuren en la séptima colocación, por encima de equipos como Lazio y Napoli, para quedarse con un boleto a la próxima Conference League (en la actual edición se encuentran en octavos de final -chocarán ante Maccabi Haifa de Israel-).

El atacante, durante una entrevista con Eurosports, explicó los motivos que lo llevaron a declinar la citación para defender los colores de Italia, reconoció que Real Madrid estuvo interesado en sus servicios y dejó en claro que quiere disputar la Copa América y/o los Juegos Olímpicos a mitad de año.

“Fue una posibilidad. Las dos convocatorias llegaron al mismo tiempo, la de Scaloni y la de Mancini. Tenía que tomar una decisión. Elegí la selección argentina por mi familia, soy de allí. Fue un sentimiento muy íntimo y personal, pero la posibilidad de jugar con la camiseta azzurra estaba ahí. Me llamaron desde Italia, pero luego elegí con el corazón”, reconoció el ex River Plate, quien aún no tuvo minutos oficiales con la Albiceleste.

Justamente sobre este punto fue consultado sobre si es un sueño disputar alguno de los torneos que se avecinan en el horizonte con la selección argentina: “Apunto a las dos cosas. Sería un sueño. Cuando se trata de la selección argentina siempre quieres estar presente, así que veremos qué deciden los entrenadores”. La Scaloneta buscará defender el título conseguido en Brasil, desde el 20 de junio al 14 de julio, en Estados Unidos. Los de Javier Mascherano, en cambio, intentarán colgarse una medalla olímpica, algo que no consiguen desde la dorada de Beijing 2008.

“La Roma, la Fiorentina y el Real Madrid se pusieron en contacto conmigo. Elegí Florencia porque lo sentí. Un día me desperté y le dije a mi hermano ‘quiero ir a la Fiorentina’. Fue el club que más interés mostró por mí. Él realmente me quería. Y luego me gustó la ciudad, el polideportivo, el Parque Viola, cómo vive la gente. Es hermoso, así que estoy muy feliz aquí. Creo que tomé una buena decisión”, confesó el Vikingo.

Otras frases destacadas de Lucas Beltrán:

- “Messi es el ídolo de todos en Argentina. El primer entrenamiento juntos quedé hipnotizado, era extraño tenerlo entre mis compañeros, pero con el paso de los días se fue familiarizando. Agradezco a la vida y al entrenador Scaloni por darme esta oportunidad. Fue un orgullo para mí y espero seguir jugando con él”.

- “Era muy buen amigo de mi hermano, jugaban juntos cuando eran niños. Dormía en mi casa, siempre estaba en nuestra casa, así que lo conozco bien. Lo considero una persona de familia. Nos vemos a menudo, cuando podemos, incluso en Italia. Desde que llegué aquí también salgo con Martínez Cuarta, Nico González, Gino Infantino, luego también tengo amigos en Frosinone, Mati Soulè y Enzo Barrenechea sobre todo. Con Enzo y su papá tenemos que organizar un asado pronto. Tengo amigos que viven en Italia desde hace mucho tiempo, vinieron aquí por problemas económicos en Argentina. En mis días libres me gusta viajar y conocer Italia: Roma, Venecia, Milán, Lago Como...”

- “Cuando los argentinos hablamos de Fiorentina o Florencia, inmediatamente me viene a la mente Battistuta. Y muchos otros argentinos que jugaron aquí. Para mí es un gran orgullo estar aquí, usar el número de la camiseta de Batistuta. Espero usarlo tanto como sea posible”.

- “Aquí los defensores son más altos, físicamente más fuertes, hay que correr y atacar de otra manera. Es un fútbol más táctico, menos instintivo. Ya desde la preparación de verano traté de adaptarme a estas condiciones. Después de adaptarme en los primeros meses ahora conozco mejor el fútbol italiano y a mis rivales. Mi padre futbolista es Marcello Gallardo: a él le debo la manera de jugar, de estar en la cancha, de darlo todo por el equipo. Es una institución en River. Luego tuve muchos otros grandes entrenadores, como Martín Demichelis que me ayudó mucho a crecer. También Julio Falcioni. Tengo una excelente relación con Italiano. Él es resolutivo cuando habla, saca lo mejor de sus jugadores. Nosotros como equipo tratamos de escucharlo y aprender de él”.