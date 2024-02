“¡La bola no pica, esto no es tenis!”: los videos detrás de la polémica por el mal estado de las canchas en el ATP de Santiago

El tenista se quejó durante su partido ante el francés Moutet en el ATP de Chile por el mal estado de la superficie

Una situación insólita y que generó indignación entre los tenistas ocurrió en el torneo ATP que se desarrolla en Santiago de Chile. En el duelo de primera ronda que el francés Corentin Moutet venció 6-3, 5-7 y 6-2 al español Roberto Carballés Baena (64° del ranking) se vio en muy mal estado la superficie de juego, lo que despertó la bronca del deportista ibérico luego de que la pelota le picara mal en algunas ocasiones.

“¿Qué quieres que te diga, ¿que el torneo es una mierda?, ¿que en la pista no se puede jugar?”, soltó Carballés Baena luego del accidentado encuentro en declaraciones al sitio Clay. “Esto no es tenis, al final esto se convierte en la tómbola. Con miedo todo el rato a lesionarte y encima que la bola no pica. Sí que sentí que podía lesionarme. Cada vez que llegaba forzado tenía miedo de apretar la pierna porque todo el rato se hundía. De hecho he acabado con molestias en la espalda”, enfatizó el séptimo favorito en el certamen chileno al sitio especializado en tenis.

Varios usuarios de la red social X hicieron virales las imágenes del pésimo estado de la cancha número uno del estadio San Carlos de Apoquindo y se vio cómo el tenista español sufrió las consecuencias de los pozos que había en el fondo de la pista y la manera en que intentó rellenarlos con más polvo de ladrillo. También se aprecia el momento en que la pelota enviada por Moutet directamente no pica, lo que le costó el punto ante el francés.

Incluso, el español llegó a pedirle a uno de los supervisores que se cambiara de cancha en pleno partido y además, en señal de protesta, hizo un hoyo con su raqueta para mostrarle al umpire que la superficie estaba blanda, por lo que recibió la quita de un punto.

El mal estado de la pista en el ATP de Chile

Moutet pudo aprovechar el desconcierto y fastidio de Carballés Baena, que le costó algunas advertencias por parte del umpire, y se quedó con el partido ofreciendo algunos golpes destacados sumados a algunos festejos desmedidos con gritos ante cada error no forzado del rival. Acerca del estado del court, el francés de 24 años, explicó: “No es la mejor cancha del mundo, pero yo vengo de jugar torneos futures. Me acuerdo cuando empecé en el tenis a los siete años. Ahí las canchas eran mucho peores, sin público, sin dinero, sin pelotas nuevas. Las condiciones acá son buenas. A veces nos olvidamos que tenemos suerte de estar aquí. Soy honesto: la cancha no es la mejor, pero es igual para los dos jugadores y tenemos que dar lo mejor de nosotros”.

Sin embargo, el español no fue el único que criticó el estado de la cancha del Abierto de Chile. Su compatriota Pedro Martínez (96°), quien eliminó al italiano Francesco Passaro (224°), también apuntó contra la superficie. “La pista está un poco blandita. Hay veces que metes la pierna y haces un agujero. Hay que parar a arreglarla. Se pone incómodo y peligroso, porque te puedes trabar el pie como me sucedió en la caída”, reclamó.

En el certamen que se disputa en Santiago hay tres argentinos clasificados a octavos de final. Juan Manuel Cerúndolo, Federico Coria (se enfrentará al local Nicolás Jarry), Sebastián Báez y Facundo Díaz Acosta, que irá ante Pedro Martínez.