La histórica decisión que tomó el Barcelona con Dani Alves tras su condena por agresión sexual

Barcelona retiró a Dani Alves del listado de "leyendas" históricas del club (REUTERS/Albert Gea)

El pasado 22 de febrero, el ex futbolista Dani Alves fue condenado en Barcelona a cuatro años y medio de cárcel por el delito de haber agredido sexualmente a una joven de 23 años en un discoteca de esa ciudad catalana en diciembre de 2022, causa por la cual permanece detenido desde hace más de un año con prisión preventiva.

El brasileño de 40 años también afrontaba una condena social y ahora se le suma la de sus ex clubes como el Barcelona, que acaba de tomar una histórica y contundente decisión: ya no es más una leyenda del elenco español.

“El Barça ha hecho efectivo este acto simbólico una vez la sentencia por agresión sexual ha sido firme”, dice el diario Sport, que fue el primero en anunciar que el ex lateral del equipo culé fue retirado de un listado de legendarias figuras a raíz de su condena por violación por la cual deberá cumplir una pena de cuatro años y medio en prisión.

El brasileño ex jugador del seleccionado de su país, Juventus, PSG y del mejor Barcelona de la historia -que dirigía el Pep Guardiola y en el que descollaba Lionel Messi-, lleva más de un año en la cárcel tras ser acusado de haber abusado sexualmente de una joven en el baño de una zona exclusiva de la discoteca Sutton, en la ciudad catalana, la noche del 30 y madrugada del 31 de diciembre de 2022.

Dani Alves formaba parte de una distinguida lista de 102 jugadores históricos que pasaron a la categoría de “leyendas” por parte del Barcelona. El ex lateral disputó 408 encuentros en el club en las más de ocho temporadas que llevó a cabo con la camiseta culé, en dos etapas distintas.

Junto a Messi celebraron tres Champions League, tres Supercopas de España, tres Mundiales de Clubes, seis Ligas, cuatro Copas del Rey y cuatro Supercopas de España. Los últimos en ingresar al prestigioso listado de “leyendas” del club fundado el 29 de noviembre del 1899 habían sido Jordi Alba, Sergio Busquets (ambos compañeros de La Pulga en Inter Miami) y Gerard Piqué. La lista la encabeza el fundador de la entidad, Joan Gamper.

Hasta el momento, el elenco culé no se había manifestado al respecto pero una vez que se confirmó la condena al brasileño decidió tomar esta histórica decisión. Sin embargo, la abogada del ex futbolista, Inés Guardiola, adelantó que apelarán la sentencia, por lo que hay expectativa de que el fallo pueda modificarse. “De verdad sigo creyendo en la inocencia del señor Alves, el señor Alves está entero, voy a ir esta tarde a verle y a explicarle la sentencia; no he podido todavía estudiarme la sentencia pero avanzo que vamos a recurrir”, remarcó la letrada.

La estatua de Dani Alves vandalizada y la postura del Bahía con su ídolo

Esta medida del Barcelona se suma al pedido de los vecinos de Bahía, ciudad donde tuvo sus inicios como futbolista Dani Alves, que solicitaron el retiro de la estatua que habían hecho en su homenaje. Además, el elenco donde debutó en 2001 y ganó tres títulos, retiró su imagen del museo ubicado en la Arena Fonte Nova, en Salvador.

El juicio a Alves, que comenzó hace 20 días, se llevó adelante en Barcelona y llegó al proceso oral tras haber estado un año con prisión preventiva, y según el dictamen de la justicia una vez que cumpla con la prisión gozará de “libertad vigilada por otros cinco año y no podrá acercase a la víctima”.

La Fiscalía reclamaba una pena de nueve años de cárcel para Alves y al tomar la decisión los magistrados de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona tuvieron en cuenta el relato de la víctima sobre los hechos y consideran probado que el brasileño abusó de ella sin su consentimiento.

Alves deberá indemnizar a la agredida con 150.000 euros y pagar las costas del juicio, y también se le impuso un período de 9 años y 6 meses de orden de alejamiento e incomunicación con la víctima, además de 5 años de libertad vigilada.

La pena puede ser recurrida por la defensa del exfutbolista, según consignó el periódico catalán Sport. “No estaba obligada a estar allí”, dijo Alves durante su declaración en el último día del juicio, y enfatizó que habían mantenido relaciones consentidas.

No obstante, en las conclusiones durante el proceso oral, la fiscal Elisabet Jiménez consideró que la denunciante presentó un “relato absolutamente creíble” desde que se iniciaron las investigaciones, y aseguró que Alves usó la “violencia” para forzar a la joven, que sigue en tratamiento psicológico desde lo ocurrido.