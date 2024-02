Spalletti revolucionó el vestuario de la selección de Italia: prohibió la Playstation y retó a sus jugadores por usar Instagram

Luciano Spalletti propone cambios dentro del vestuario de la selección de Italia (REUTERS/Carl Recine)

Aunque es la vigente campeona de Europa, la selección italiana de fútbol no atraviesa su mejor presente ya que vio por televisión los últimos dos Mundiales (Rusia 2018 y Qatar 2022) y fue eliminada en la fase de grupos de los dos anteriores (Brasil 2014 y Sudáfrica 2010). Ante este cuadro de situación, la Nazionale busca resurgir de la mano de Luciano Spalletti y una camada de prometedores talentos.

El próximo gran objetivo será la Eurocopa, competencia que se llevará adelante desde el 14 de junio al 14 de julio en Alemania. La Azzurra selló su boleto luego de ser escolta de Inglaterra (superó a Ucrania, Macedonia del Norte y Malta). El sorteo dispuso que integre el Grupo B junto a España, Croacia y Albania (avanzan a octavos de final los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros).

De cara a este torneo, el director técnico Luciano Spalletti anticipó cambios importantes dentro del vestuario del combinado nacional durante una entrevista con La Gazzetta dello Sport. “Camisetas, valores, orgullo, responsabilidad, no son palabras que utilizo al azar, aunque alguien debió haberlo pensado. Algunos jugadores pensaron que Spalletti ladra y luego no tiene dientes, pero se equivocan y hay que dejarlo claro. A partir de ahora dejarán en casa la PlayStation, les voy a inventar yo un juego en el que pensar para distraerse durante la noche. Me llaman y les doy los deberes, si no fueron suficientes los del día. En la Nazionale se está centrado, no se bromea”, lanzó sin rodeos.

“Puedo aguantar los móviles, pero no durante los masajes y los tratamientos. Hablé de videojuegos porque hubo cosas que no me gustaron, y le pido escribir el ‘no’ en mayúsculas. Quiero las concentraciones de antes, con viejas costumbres y ambiente. Cosas sencillas, Buffon me ayudará con eso (NdR: el ex arquero es el jefe de la delegación). Si la modernidad es jugar a la Play hasta las 4 de la mañana con el partido al día siguiente, entonces no funciona. Los chicos de hoy prefieren poner una foto en Instagram con el pelo arreglado antes de bajar la cabeza y trabajar. No son los valores que debe transmitir mi Italia”, remarcó el entrenador. Y luego, añadió: “Se viene a la Nazionale para ganar la Eurocopa, no para ganar en Call of Duty”.

Durante la charla, Spalletti dejó en claro sus objetivos en este nuevo proyecto: “Quiero ganar la Eurocopa y ganar el Mundial. Luego podemos ser eliminados enseguida, pero el discurso debe ser ese, el que esperan todos los italianos. Vamos a Alemania a ganar, no a participar. Nos lo pide nuestra historia. Podemos estar a la altura de Inglaterra, Francia, España y Alemania, pero con jugadores que lo hacen bien durante los 90′, no solo 20″.”Quiero un grupo sano y dejar huella en estos tres años. Después, puedo retirarme. Quizás cambiaré de papel, me costaría, tras Italia, seguir entrenando”, agregó.

“Quiero probar el 3-4-2-1 para que algunos jugadores estén más cómodos, pero manteniendo una mentalidad ofensiva, sin regresar con cinco atrás en fase defensiva”, advirtió el entrenador, que se deshizo en elogios para algunos de los jóvenes talentos del plantel: “Buongiorno es buenísimo, Bellanova una fuerza de la naturaleza, Calafiori está listo, Fabbian es una sorpresa, Gaetano ya juega, Folorunsho es una bestia y están Cambiaso, Baldanzi, Lucca, Carnesecchi, Di Gregorio, Provedel...”.

En la previa al inicio de la Eurocopa, Italia utilizará las ventanas de la próxima Fecha FIFA para disputar dos encuentros amistosos. El 21 de marzo, en el Chase Stadium (la casa del Inter Miami de Lionel Messi), enfrentará a Venezuela. Luego, el 24 del mismo mes, pero en el Red Bull Arena de New Jersey, chocará contra Ecuador.