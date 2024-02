Mauricio Pochettino criticó el nivel del Chelsea para defender a Enzo Fernández

El técnico argentino habló de Enzo Fernández (Reuters)

Mauricio Pochettino, el actual entrenador del Chelsea, compartió sus reflexiones en una entrevista con Fever Pitch de DAZN sobre la situación actual del equipo londinense, la integración de Enzo Fernández tras su arribo del Benfica por una cifra récord (121 millones de euros) y los desafíos a futuro de un club que sufrió fuertes altibajos durante su primera temporada en el banco.

El Chelsea se encuentra en un proceso de reconstrucción tras una temporada marcada por la irregularidad. Bajo la dirección de Pochettino, el equipo muestra signos de mejora, aunque aún tiene un largo camino por recorrer para recuperar su posición de liderazgo en la Premier League.

La llegada de Enzo Fernández, después de su destacada participación en el Mundial de Qatar, generó grandes expectativas. Considerado uno de los fichajes más costosos en la historia de la Premier League, el mediocampista era visto como una pieza clave en la reestructuración del club. Sin embargo, su adaptación al fútbol inglés ha presentado dificultades. En sus primeros 18 partidos de liga, solo ha logrado proporcionar 2 asistencias, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su continuidad en el equipo.

Pochettino fue consultado por el jugador y defendió a su compatriota, explicando que la falta de consistencia y funcionamiento del equipo complicó su adaptación. “Cuando llegó a un club que no tiene una consistencia en el juego, eso imposibilitó su adaptación, viniendo de estar unos meses en el Benfica, yendo al Mundial y a la Premier League. Llegó a un equipo que no funcionaba y él tenía que ser la solución, y no es sencillo”.

El Chelsea se ubica décimo en la Premier League (Reuters)

Además, elogió la capacidad del ex River Plate para contribuir tanto en defensa como en ataque: “Tiene la capacidad para organizar y por su capacidad física puede llegar de segunda línea y manejar los espacios entre líneas. Puede construir y ayudar a la línea defensiva y ganar metros y llegar al área contraria”.

Sobre sus primeros siete meses en el Chelsea desde su llegada en mayo del 2023, el ex técnico del PSG y el Tottenham, entre otros, expresó que, aunque han sido “desafiantes”, también han sido emocionantes. La mejora en el rendimiento del equipo en las últimas semanas es un signo alentador, colocándose en el décimo puesto de la Premier League con 35 puntos tras 25 partidos.

Finalmente, el entrenador argentino enfatizó la importancia de ganar títulos para consolidar el proyecto y brindar tranquilidad al entorno del club. “No cambiaría el proyecto, pero nos daría más tranquilidad, demostrando que estamos en el camino y no solo pelear copas domésticas sino grandes títulos como la Premier o la Champions”.

Con respecto a ese punto, este domingo Pochettino y su equipo se enfrentarán al Liverpool de Jurgen Klopp en Wembley por la final de la EFL Cup, marcando su primera final de la temporada y ofreciendo una oportunidad de demostrar el progreso del equipo bajo su liderazgo. Cabe destacar que el último duelo entre ambos, por Premier League acabó con la goleada de los Reds por 4-1.