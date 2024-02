Se abren las últimas dos llaves de octavos de final de la Champions League con Napoli-Barcelona y Porto Arsenal: hora, TV y formaciones

Los últimos cuatro actores principales del cuadro de octavos de final de la Champions League ponen a rodar el balón

Tras la apertura de seis de las ocho llaves de octavos de final de la Champions League, hoy será el turno de Napoli-Barcelona y Porto-Arsenal por la misma instancia. En Italia y Portugal habrá acción de la buena, a partir de las 17 (hora argentina). Vale recordar que los primeros resultados de la ida de esta fase arrojaron PSG 2-0 Real Sociedad, Inter 1-0 Atlético Madrid, PSV Eindhoven 1-1 Borussia Dortmund, Lazio 1-0 Bayern Múnich, Copenhague 1-3 Manchester City y Leipzig 0-1 Real Madrid.

NAPOLI-BARCELONA:

Napoli-Barcelona, un atractivo duelo por la ida de los octavos de final de la Champions League

Barcelona visita este miércoles al Napoli en el estadio Diego Armando Maradona en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, competición a la que el Barça de Xavi se aferra para dar una alegría a su afición en una temporada aciaga en la que, por el mal rumbo, el técnico egarense optó por irse en diferido pero prometiendo competir por todo hasta el final. Arrancará a las 17 (hora argentina) y televisará ESPN.

Será un ‘todo o nada’ en dos partidos, el de la ida y el de la vuelta, y a partir de ahí a soñar. El Barça afronta esta doble cita consciente de que la liga española está casi imposible y que el único saliente al que agarrarse para, en caso de éxito, hacer que la temporada sea exitosa es esta Champions. Una empresa exigente, complicada, que pedirá al equipo que dé lo mejor de sí en todos los partidos que estén por delante. De momento, enfrente, tendrá a un Napoli en problemas en la Serie A, con cambio de entrenador incluido, y al que ha ganado en las dos eliminatorias más recientes jugadas entre ambos, una en la Liga de Campeones y otra en la Liga Europa.

No debe confiarse el Barça, porque no hay apenas red. Y decir adiós a la Champions en octavos, tras dos campañas en las que ni siquiera pudieron pasar la fase de grupos, no ayudaría para nada a calmar un ambiente que sigue enrarecido por el mal juego del equipo, pese a ganar en Vigo al Celta en la última jornada liguera. Competir partido a partido es lo que debe hacer el Barça para no estar lejos del sueño continental. Ya es un paso estar en esta ronda, pero el Napoli afronta también esta cita como un ultimátum, con el aliciente de tener nuevo técnico y de tener menos presión, que recaerá en un Barça que no quiere hablar de favoritismo a su favor.

Los precedentes sí son favorables al Barça. El más reciente fue en la Liga Europa, en la campaña 2021/22, con 5-3 en el balance global a favor de los culers. Y, en la Liga de Campeones, el choque fue en los octavos de final, como ahora, de la campaña 2019/20, con 4-2 para unos culers que en Nápoles rascó un empate (1-1).

De cara a este miércoles, el equipo blaugrana recupera dos piezas importantes; la del capitán Sergi Roberto y la del mediapunta portugués João Félix, que recibieron el alta médica de sus respectivas lesiones y entraron en la lista de convocados. El luso, recuperado de un esguince en el tobillo derecho, podría ser determinante si aporta la magia que parecía haber recuperado antes de su lesión. Ambos son las principales novedades en la lista de 23 futbolistas convocados por el técnico, Xavi Hernández, que sigue teniendo las bajas de Alejandro Balde, Gavi, Marcos Alonso y Ferran Torres. No obstante, el panorama médico es mejor que dos o tres semanas atrás y ya está rodado el portero Marc-André Ter Stegen, que podría ser clave en Napoli. Y es que los napolitanos tienen, pese a su irregularidad, un ataque de auténtico lujo con Politano, Osimhen y Kvaratskhelia. Tres hombres rápidos y de calidad, sobre todo en las botas del georgiano, que es la principal amenaza de los italianos.

UN NÁPOLES CON NUEVO ENTRENADOR

Eso sí, el Napoli está noveno en la Serie A que ganó el último año. Como el Barça, ambos equipos vienen de ganar sus respectivos campeonatos domésticos y están lejos de poder revalidarlos, por no decir que es imposible. Por lo menos, así lo parece en el caso napolitano, pues son novenos a 27 puntos del líder, el Inter de Milán. De ahí que, por sorpresa, a 24 horas de este choque ante el Barça, el club optara por un cambio en el banquillo. El técnico italiano Walter Mazzarri fue destituido este lunes como entrenador del primer equipo y es Francesco Calzona, que es también seleccionador de Eslovaquia, su sustituto en el banquillo partenopeo, en el que fue asistente tanto de Maurizio Sarri como de Luciano Spalletti.

Probables formaciones:

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Mazzocchi; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen y Kvaratskhelia. DT: Francesco Calzona

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Iñigo Martínez, Cancelo; Christensen, De Jong, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski y Pedri. DT: Xavi Hernández

Estadio: Diego Armando Maradona (Nápoles)

Hora: 17.00 (Argentina)

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania)

Televisará: ESPN y Star+

PORTO-ARSENAL:

Porto y Arsenal, a la cancha por un lugar en los cuartos de la Liga de Campeones

Porto y Arsenal se enfrentarán este miércoles en el estadio do Dragão para la ida de octavos de final en la Liga de Campeones, una instancia que los ingleses no disputaban desde la temporada 2016/17, mientras que los portugueses repiten ronda por segundo año consecutivo, algo que no conseguían desde 2019. En este primer envite los locales intentarán sacar rédito al factor campo, mientras que los Gunners buscan imponer su condición de favoritos y encarrilar la eliminatoria en los primeros 90 minutos, pese a jugar en un feudo donde ha perdido en sus dos últimas visitas.

El equipo portugués llegó a esta ronda como segundo del Grupo H, en el que solo cayó ante el FC Barcelona. Además, el equipo entrenado por Sérgio Conceição fue uno de los más goleadores (15) en la fase de grupos. Sin embargo, no está siendo bueno su actual rendimiento en Portugal, habiendo ganado uno de sus tres últimos partidos ligueros y ocupando ahora la tercera plaza, a siete puntos del líder Benfica. A pesar de ello, el Porto se ha convertido en un habitual de las eliminatorias de Champions League, alcanzando los cuartos de final en la temporada 2020/21. Y aunque el curso pasado también estuvo entre los 16 mejores equipos del Viejo Continente, en aquella ocasión fue el Inter, a la postre subcampeón, quien lo eliminó.

El equipo blanquiazul apelará al empuje de su público para lograr un resultado ventajoso de cara a la vuelta en el Emirates Stadium. Para ello, Porto se encomienda a la buena racha como local en la que está inmerso. Los de Conceição solo han perdido dos partidos ante su público esta temporada y encadena diez partidos sin perder como local, consiguiendo la victoria en nueve de ellos y manteniendo la portería a cero en siete, los últimos cinco de manera consecutiva.

Enfrente tendrán al Arsenal, candidato a luchar por la Orejona en la próxima primavera. El equipo de Mikel Arteta, que regresa a unos octavos de Champions seis campañas después, demostró en la fase de grupos ser un equipo a tener en cuenta en la competición. Los londinenses demostraron ser uno de los equipos más potentes del viejo continente en la fase de grupos, en la que tan solo perdieron un partido y fueron el tercer equipo más realizador. Además, el equipo gunner llega al tramo decisivo de la temporada lanzado. Tras un final de 2023 e inicio de 2024 convulso en el que encadenaron tres derrotas consecutivas y cuatro sin ganar, el Arsenal ha reconducido la situación con 15 de 15 en las últimas cinco jornadas de Premier, resultados que le han servido para reengancharse en la lucha por el título colocándose a dos puntos del líder.

En cuanto a la Champions, el equipo inglés tendrá en frente a un rival que, pese a no haberle ganado nunca como visitante, fue su verdugo del Porto en la temporada 2009/10 en esta misma ronda. Curiosamente, la última vez que el Arsenal consiguió estar entre los ocho mejores de Europa, ya que en las últimas siete rondas de octavos que ha afrontado quedó eliminado.

La defensa portuguesa deberá prestar atención a Bukayo Saka, uno de los hombres más en forma de Europa y que ha marcado seis goles en sus últimos cuatro partidos; en Champions es el segundo máximo goleador del equipo, con tres tantos, y el que más asistencias ha dado, con cuatro. La gran amenaza del Porto será el extremo brasileño Wenderson Galeno, que es el jugador de esta edición de la Liga de Campeones que ha participado en más goles: cuatro tantos y cuatro asistencias. Brillante fue su actuación ante el Shakhtar en el Dragão durante la última jornada de la fase de grupos, en la que lideró a los ‘dragones’ hacia estos octavos con dos goles y dos asistencias. En el apartado de bajas, Conceição no podrá contar con uno de sus jugadores más decisivos, Taremi, que no ha podido recuperarse de su lesión. Además, tampoco estarán Zaidu y Marcao, también lesionados. Por su parte, Arteta tendrá difícil contar con Gabriel Jesus, Thomas Partey, Tomiyasu y Fabio Vieira, todos ellos ausentes por lesión en el último partido de Premier League frente al Burnley.

Probables formaciones:

Porto: Diogo Costa; João Mário, Cardoso, Pepe, Wendell; Varela, Nico, Pepê; Galeno, Evanilson y Conceição. DT: Sérgio Conceição

Arsenal FC: David Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Rice, Ødegaard, Havertz; Saka, Trossard y Martinelli. DT: Mikel Arteta

Estadio: do Dragão

Hora: 17.00 (Argentina)

Árbitro: Serdar Gözübüyük (Países Bajos)

Televisará: ESPN y Star+