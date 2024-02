Inter Miami quedó a un paso de cerrar a Federico Redondo y busca sumar a otro futbolista argentino

Federico Redondo dejará Argentinos Juniors para recalar en Inter Miami (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Inter Miami sigue adelante con la revolución que inició con la llegada de Lionel Messi y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba. Los dirigidos por Gerardo Martino dieron un importante salto de calidad con el desembarco del argentino, quien lideró a Las Garzas hacia el primer título de su historia (levantaron la Leagues Cup) y llegar a la final de la US Open Cup.

No obstante, la franquicia de Fort Lauderdale no se conforma y va por más. Con la intención de ser protagonista en la Concachampions (certamen que brinda un boleto al Mundial de Clubes) y clasificar a los playoffs de la Major League Soccer, la dirigencia, que tiene al ex futbolista David Beckham como una de sus principales caras, dio un nuevo paso hacia adelante en esta ventana de transferencias.

Cuando parecía que con los fichajes del delantero uruguayo Luis Suárez, el mediocampista inglés Julian Gressel y el marcador central argentino Nicolás Freire habían bajado la persiana, los del Tata están a un paso de cerrar otro joven prometedor y tienen en la mira a un lateral albiceleste.

Aunque en un momento parecía caerse la negociación, Inter Miami acercó una oferta similar a la original para prácticamente finiquitar las tratativas con Argentinos Juniors para quedarse con la ficha de Fernando Redondo, uno de los baluartes de la selección Sub 23 de Argentina que acaba de conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Los estadounidenses ofrecen 5 millones de dólares, pero con los objetivos la cifra se elevaría hasta unos 8.5 millones. Desde la contratación del Tata Martino la franquicia realizó varias contrataciones de prometedores prospectos del fútbol sudamericano, como Tomás Avilés, Diego Gómez o Facundo Farías.

Franco Escobar, en la mira del Inter Miami (Credit: Maria Lysaker-USA TODAY Sports)

Según TyC Sports, el próximo movimiento del conjunto rosa y negro sería un viejo conocido del entrenador: Franco Escobar. El lateral derecho de Houston Dynamo (justamente el rival que venció al Inter Miami en la final de la US Open Cup) surgió de la cantera de Newell’s y fue dirigido por el estratega argentino en el Atlanta United.

Aunque aún no hay acuerdo entre las partes, un factor clave dentro de la negociación podría ser las ganas del futbolista de volver a estar bajo el mando de Martino y ser compañero de Lionel Messi, capitán de la selección argentina.

Vale destacar que el Inter Miami comenzará su travesía en la Major League Soccer el miércoles 21 de febrero, desde las 22 (hora de Argentina) ante Real Salt Lake en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.

El gran objetivo para Las Garzas esta temporada será la Concachampions, certamen que brinda un boleto al próximo Mundial de Clubes. Además de esta competencia y la MLS también disputarán la Leagues Cup (la ganaron el año pasado). El camino en la Concachampions para el elenco rosa y negro iniciará en marzo cuando se enfrente en octavos de final al ganador del choque entre Moca de República Dominicana y Nashville SC de Estados Unidos, que afrontarán una serie ida y vuelta entre el 22 y el 28 de febrero.