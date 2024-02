Pasó por encima a Shaquille O’Neal y revalidó su título: las impactantes volcadas de Mac McClung en el All Star Game de la NBA

Las impactantes volcadas de Mac McClung en el All Star Game de la NBA 2024

En 2023, Mac McClung sorprendió a la NBA con su capacidad de salto para quedarse con el torneo de volcadas del All Star Game. Un año más tarde, el jugador de 1.88 metros que milita en el Osceola Magic, equipo de la G-League de la franquicia de Orlando, revalidó su título y se consagró bicampeón del certamen con la colaboración de una leyenda de la liga como lo es Shaquille O’Neal.

Con el condimento que toda la jornada, que incluyó el duelo de habilidades, el torneo de triples y un mano a mano especial entre Stephen Curry y la estrella de la WNBA, Sabrina Ionescu, se desarrolló bajo una cancha de pantalla LED, en un nuevo hito de la mejor liga de básquet del mundo en su intento de continuar innovando en un clásico show que sirve como parate en la mitad de la temporada regular.

Al igual que hace un año, McClung se hizo dueño de todas las miradas en el certamen que también contó con la participación de Jamie Jaquez Jr (Miami Heat), Jacob Toppin (New York Knicks) y Jaylen Brown, figura de los Boston Celtics. Justamente, la definición por el título fue entre uno de los mejores jugadores del equipo sensación de la NBA y el base que es parte de la franquicia de la G-League, la competencia de expansión que tiene la liga para foguear a jóvenes que no encontraron su lugar.

En la definición por el trofeo de campeón, McClung saltó sobre dos personas, una sentada sobre los hombros de la otra, y logró un puntaje de 48.8 del panel, apenas superior a la de Brown, que logró un total de 48.6. Para la definición, el número 7 de los Celtics se puso un guante al mejor estilo Michael Jackson en su mano izquierda, pasó por encima de Donovan Mitchell (estrella de Cleveland) y definió con poder sobre el aro. Por esa maniobra recibió un 49.2 de parte de los jugadores, lo que obligó al campeón a tener que sumar un 49.1 para coronarse bicampeón.

¿Qué hizo McClung? Le pidió ayuda a Shaq, que tomó la pelota por encima de su cabeza mientras el jugador de 25 años que promedia más de 24 puntos, casi 7 asistencias y más de 4 rebotes por juego en la G-League con el Magic, lo saltó sin problemas y de reversa metió la pelota en el aro. Los jueces le dieron todos un 10 para el único 50 de la velada en Indianápolis.

Con esta victoria, McClung se unió a Zach LaVine (2015-16), Nate Robinson (2009-10), Jason Richardson (2002-03) y Michael Jordan (1987-88) como los únicos campeones consecutivos del concurso de volcadas en el fin de semana de estrellas de la NBA.

El desafío de triples entre Stephen Curry y Sabrina Ionescu

Además de eso, Damian Lillard también repitió el título, pero en su caso fue en el certamen de triples. El base de los Milwaukee Bucks fue protagonista de una espectacular final contra Trae Young de los Atlanta Hawks. El número 11 logró 24 puntos y fue recién en el último tiro que el ex Portland Trail Blazers logró quedarse con la victoria. El torneo mostró buen nivel con sus otros participantes, entre los que también se destacó Karl-Anthony Towns de los Minnesota Timberwolves.

Otro de los momentos salientes de la noche fue cuando Stephen Curry y Sabrina Ionescu salieron a la cancha para disputar el llamado “3-point Challenge” que tuvo al mejor tirador de todos los tiempos de la NBA contra una estrella naciente de la WNBA, la competencia de básquet femenino que reúne a las mejores jugadoras del mundo. Con un esquema similar al del torneo de triples, pero mano a mano, el 30 de los Golden State Warriors superó por 29 a 26 en un duelo muy parejo.

“El respeto que he podido recibir de los muchachos de la NBA... va a demostrarle a mucha gente que no ha visto deportes femeninos que podemos salir y montar un espectáculo”, dijo la jugadora del New York Liberty sobre el valor de ser parte de un show durante el Juego de las Estrellas de la liga masculina.

El concurso de habilidades fue para los locales: los Indiana Pacers con el tridente compuesto por Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin y Myles Turner vencieron a los otros dos equipos de estrellas y de los elegidos en el primer lugar del Draft de la NBA.

* El resumen de la jornada de sábado en el All Star Game de la NBA en Indianápolis