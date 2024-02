La sorpresiva crítica del Vasco Arruabarrena: “A Fabra lo puteé como nunca en la final de la Libertadores de Boca contra Fluminense”

Rodolfo Arruabarrena sorprendió con sus declaraciones sobre Frank Fabra

Frank Fabra vive uno de sus momentos más críticos desde que arribó a Boca Juniors y Rodolfo Arruabarrena, quien supo dirigirlo en el club de la Ribera, se puso en la piel de hincha para hacer una crítica que a esta altura es generalizada. “Todavía es reciente la final de la Libertadores y el error de Fabra quedó en el hincha. Un jugador de esas características y nivel no puede cometer ese error”, declaró el Vasco en Radio Mitre.

Los fanáticos boquenses todavía no terminan de digerir la final de Copa Libertadores perdida a fines del año pasado ante Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en la que el colombiano se hizo expulsar de manera infantil por agredir a un rival cuando todavía quedaba mucho por jugar.

“A Fabra lo puteé como nunca en la final de la Libertadores. Lo puteé más que cuando fui su entrenador”, mencionó Arruabarrena en la entrevista, quien además se fijó en el estado físico del lateral izquierdo que es considerado uno de los referentes en el plantel xeneize. Sobre su contextura en el último tiempo, mencionó: “A Fabra lo he visto gordo en la final contra Racing”. La referencia fue para la final que Boca disputó ante Racing en Abu Dabi a principios de 2023.

Por otra parte, el entrenador de Emiratos Árabes Unidos también hizo referencia al desempeño de su ex compañero de equipo Juan Román Riquelme en la faceta de mandatario de Boca: “No me lo imaginaba como presidente. Hablé con él cuando era el vicepresidente y lo vi muy metido”. Y, al mismo tiempo, admitió que no tiene una relación de amistad con Román y precisó sobre su futuro profesional: “Me gustaría volver a Boca, hoy es lejano. No me veo volviendo al fútbol argentino ahora”.

El Vasco Arruabarrena cuestionó al colombiano Fabra

Al ser consultado por Edinson Cavani, quien no atraviesa su mejor actualidad por la falta de gol, analizó: “Es un jugador diferente, en su mejor momento generaba situaciones él solo. Hoy en día necesita del equipo para generar esas situaciones. Lo mejor que le aporta a Boca es su profesionalismo, es un ejemplo para los pibes”.

En tanto, hubo tiempo para fijarse también en Marcelo Gallardo, quien por estos días dirige a Al-Ittihad en la liga de Arabia Saudita: “Agarró un equipo campeón al que le costó mucho la llegada de jugadores importantes como Benzema por la personalidad de los jugadores que estaban”. En la misma sintonía, demostró algo de nostalgia al declarar que “cuando estás afuera te das cuenta de la importancia de Boca y River”.

Su objetivo como seleccionador de Emiratos Árabes es participar del Mundial de 2026: “Cuando agarré la selección de Emiratos Árabes Unidos pensé que iba a poder cambiar a los jugadores. Sería un fracaso si Emiratos no clasifica al próximo mundial”. Camino a Qatar 2022, los emiratías cayeron 2-1 con Australia en el repechaje asiático previo a la repesca internacional contra Perú que resultó favorable a los oceánicos. Además, los dirigidos por el Vasco se midieron ante Argentina justo antes del debut ante Arabia Saudita y cayeron 5-0.