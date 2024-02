Crisis en el Bayern Múnich: la lapidaria frase de Thomas Tuchel tras la derrota ante Lazio que generó un sismo

Thomas Tuchel da indicaciones en el estadio Olímpico de Roma ante Lazio. Bayern Múnich perdió 1-0 en la ida de los octavos de final de la Champions League (REUTERS/Alberto Lingria)

El poderoso Bayern Múnich atraviesa una crisis futbolística que alteró la habitual calma de sus aficionados y repercutió en el plantel que orienta Thomas Tuchel. Luego de la derrota en Italia (0-1) ante Lazio en la ida de los octavos de final de la Champions League, el entrenador alemán fue muy crítico con los jugadores y lanzó una frase que podría romper las relaciones con el grupo.

“No son tan buenos como pensaba, tendré que adaptarme a su nivel”, fueron las palabras que habría utilizado el ex técnico del Chelsea en el vestuario hacia los futbolistas del Bayern, según publicó el medio Sky Germany. Las fuentes aseguran que Tuchel está cada vez más presionado ante la falta de resultados y, a pesar de que negó rotundamente una posibilidad de renuncia, al DT de 50 años tiene resistencia de parte de los simpatizantes bávaros.

Este viernes, el Bayern Múnich volvió al trabajo pensando en el choque como visitante frente al Bochum el domingo 18 de febrero por la fecha 22 de la Bundesliga y aparecieron algunas pancartas que piden la salida del entrenador que llegó al club en marzo de 2023 y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026. “Tuchel afuera, volvé Flick”, decía uno de los carteles de los fanáticos, que piden el regreso de Hansi Flick, ex entrenador de la selección alemana y campeón de la Champions, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes con el Bayern en 2020.

Por otro lado, el ídolo germano, Lothar Matthäus, fue muy crítico con la actualidad del Bayern tras la caída en Roma por Champions League. “Siempre me sorprende cómo se pueden pasar por alto partidos así. Estamos hablando del FC Bayern, con jugadores de talla mundial. Sigo el fútbol italiano. La Lazio no es más que mediocre”, resaltó el ex futbolista en declaraciones al diario Bild.

Thomas Tuchel dialoga con Harry Kane, delantero estrella del Bayern Múnich ¿Se rompió la relación entre el plantel y el entrenador? (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

“La psiquis no está bien. No sólo en el partido contra la Lazio. También ante el Bayer Leverkusen (0-3), contra Werder Bremen (0-1) o Union Berlín (1-0), en Augsburgo (3-2). Los jugadores no tienen la cabeza clara. Quizás se sobrecargan de ideas. Los jugadores están acostumbrados a la presión para triunfar”, agregó Matthäus.

Acerca de la responsabilidad del técnico, el campeón del mundo con Alemania en Italia 1990 fue tajante: “El equipo no tiene confianza en sí mismo, no tiene convicción. El cuerpo técnico, especialmente Thomas Tuchel, es responsable no sólo de la situación física sino también psicológica de un equipo. Hay que llegar a las cabezas”.

El Bayern Múnich aún no está acabado ni mucho menos en esta temporada. A pesar de haber quedado eliminado en la Copa de Alemania ante el Saarbrücken de la tercera división, los bávaros siguen en carrera por el título en la Bundesliga (están a cinco puntos del Bayer Leverkusen) y tienen la revancha el 5 de marzo en el Allianz Arena ante Lazio por el pase a cuartos de final de la Champions.

La duda que mantiene en vilo a los fanáticos del equipo es cómo repercutirán las declaraciones de Tuchel en el seno del plantel, que tiene como estrellas a Manuel Neuer, Harry Kane, Thomas Müller, Leroy Sané, Joshua Kimmich y Leon Goretzka, entre otros.