La dura respuesta de Marcos Rojo al periodista que pidió que no juegue el Superclásico porque “lo van a bailar”

La crítica de Pablo Giralt a Marcos Rojo

Marcos Rojo y Edinson Cavani no formaron parte de los últimos encuentros de Boca Juniors por encontrarse con diversos problemas físicos. Pese a ello, todo indica que ambos estarían aptos para disputar el Superclásico ante River Plate, que se llevará a cabo en diez días en la denominada fecha de los clásicos de la Copa de la Liga.

Te puede interesar: “Es una falta de respeto total”: el incómodo momento de Ezequiel Bullaude tras el triunfo de Boca en una nota que duró 25 segundos

Por supuesto que antes, el Xeneize visitará a Lanús en La Fortaleza y tanto el capitán como el uruguayo cuentan con grandes chances de retornar para ser probados de cara al trascendental choque en el Monumental, el domingo 25 de febrero a partir de las 17 horas. En medio de este marco se desarrollaba un debate en la señal TNT Sports. Mientras el cronista que sigue las novedades de Boca Juniors comunicaba que tanto Rojo como Cavani “es muy probable” que integren la lista de concentrados, el conductor Pablo Giralt apuntó contra el capitán xeneize.

“Rojo no puede jugar el Superclásico porque lo van a bailar. Lo digo ahora con antelación, para que no quede ninguna duda. Hoy lo tenés a Lema que está bien, a Figal que está bien, a Valentini que volvió y jugó un gran Preolímpico. No está Rojo para jugar un clásico”, disparó el relator de dicha señal. En la mesa de debate se sumaron a sus dichos y acotaron que “hoy Rojo es el cuarto central” de Boca Juniors y que “con las lesiones que tuvo por qué lo vas a apurar, si no lo necesita”.

Te puede interesar: 8 frases de Diego Martínez tras el empate de Boca ante Defensa: su contrapunto con un periodista, cómo está Cavani y los silbidos a Fabra

Lejos de poner fin a la charla, Pablo Giralt redobló la apuesta y sumó más información sobre el caso de Marcos Rojo, quien se recupera de un desgarro: “En Boca hay mucha preocupación respecto del tema Rojo. Hay mucha preocupación. Juega muy poco, no administra las cargas. Va a tener que gestionar mucho el entrenador la presencia de Rojo en Boca para poder usarlo, si quiere usarlo ¿no? Y tienen que entender también la edad que tiene Rojo, que es importante. No tiene 20 años y Rojo a veces cree que tiene 20 años”.

Por supuesto, el video se volvió viral y llegó a los ojos y oídos del propio Marcos Rojo, quien a través de su cuenta de Instagram replicó las imágenes y le contestó: “La falta de respeto que manejan algunos “periodistas” en este país es increíble. @giraltpablo qué sabés lo que yo creo! Sé muy bien la edad que tengo y el recorrido pedazo de fenómeno”.

La respuesta de Marcos Rojo le contestó a Pablo Giralt

Mientras tanto, Marcos Rojo y Edinson Cavani se entrenaron hoy a la par de sus compañeros e ilusionan al hincha de Boca con sus posibles reapariciones este mismo domingo contra Lanús, por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Ambos futbolistas, de enorme incidencia dentro del grupo, dejaron atrás sus diferentes lesiones y practicaron con todos sus compañeros. Sin dudas, Diego Martínez sumó una nueva noticia positiva pensando en el duelo ante el Granate y también en el Superclásico del domingo 25 contra River en el estadio Monumental.

Te puede interesar: 18 frases de Riquelme tras el triunfo de Boca: su idea para remodelar La Bombonera, las críticas a Pol Fernández y por qué Fabra es “único”

Rojo, capitán del Xeneize, sufrió un desgarro del gemelo interno en la pierna izquierda durante un amistoso de pretemporada y hasta el momento no sumó minutos oficiales en el año. La idea del entrenador es que tenga rodaje frente a Lanús para que llegue con ritmo al otro fin de semana aunque Cristian Lema lo reemplazó con un nivel alto, por lo que comenzaría desde el banco de suplentes.

El contexto es parecido con Edinson Cavani, perseguido por la ausencia de goles con la camiseta de Boca, entre las malas definiciones y la poca fortuna cuando lo hace de buena manera. En principio, el uruguayo estará entre los relevos pero se aguardará por su evolución a lo largo de los entrenamientos próximos. Su lugar es el que ocupó en estos partidos Darío Benedetto, quien a pesar del gol contra Tigre no aprovechó la oportunidad una vez más. Lucas Janson jugó frente a Central Córdoba de Santiago del Estero el último miércoles.

Boca, lentamente, muestra un juego colectivo prometedor después de un inicio complicado, con dos empates consecutivos ante rivales menores como Platense (0-0) y Sarmiento de Junín (1-1), de la mano de Kevin Zenón y Miguel Merentiel, que son la manija y el goleador del equipo, respectivamente. El Xeneize (9 puntos) visitará a Lanús (9) este domingo, a las 21:30, en la Fortaleza Granate, con la misión de acomodarse en la pelea por el ingreso a los cuartos de final, zona de la que todavía está afuera.