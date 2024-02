Todos los deportistas argentinos clasificados para los Juegos Olímpicos tras el triunfo del fútbol masculino: el número de plazas y el camino a París

Los clasificados del deporte argentino para París 2024

La victoria de la Selección Sub 23 frente a Brasil en la última fecha del Preolímpico que se disputó en Venezuela le dio la clasificación al equipo de Javier Mascherano para los Juegos Olímpicos de París 2024 y sumó nuevas plazas de cara a la participación de la delegación en el evento multidisciplinario deportivo más grande del mundo.

Lo primero que hay que decir es que Argentina ya tiene más de 90 atletas en 12 deportes para la cita que comenzará de manera oficial el próximo viernes 26 de julio en la capital de Francia. Con el reciente boleto que consiguió el seleccionado masculino de fútbol, son 18 nuevas plazas teniendo en cuenta el número de jugadores que podrá llevar el Jefecito a la competición.

Si hacemos un resumen, el deporte celeste y blanco ya cuenta con participación segura en: fútbol, tiro deportivo, canotaje de velocidad, natación, pentatlón moderno, tenis, equitación, hockey sobre césped, handball, vela, ciclismo y rugby seven.

Si trazamos un paralelismo con lo sucedido hace tres años en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se realizaron en 2021 debido a la pandemia de coronavirus, fueron 177 los atletas argentinos que viajaron hasta Japón. De esos, 112 eran parte de un combinado de deporte por equipo, una tradición para Argentina a lo largo de su rica historia y el éxito de diferentes seleccionados.

Es más, las únicas tres medallas (una de plata y dos de bronce) para Argentina en tierra nipona llegaron de la mano de la gran actuación de tres conjuntos. Las Leonas, una garantía en los Juegos Olímpicos, se subieron al segundo lugar del podio tras perder la final del hockey femenino ante Países Bajos. Los otros dos que celebraron lo hicieron en el encuentro por el tercer lugar: Los Pumas 7 hicieron historia con su triunfo ante Gran Bretaña (17-12) para ganar la primera presea nacional en Tokio. La otra victoria fue épica: la selección de vóley masculina, de la mano de Facundo Conte y Luciano De Cecco, le ganó 3-2 a Brasil en una batalla inolvidable para los dirigidos por Marcelo Méndez.

Los Gladiadores ganaron el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 (CAH)

Los clasificados argentinos para París 2024

Antes de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que le permitieron a Argentina sumar una docena de pasajes olímpicos, varios atletas se aseguraron su lugar. Uno de los casos a destacar fue el de la nadadora Macarena Ceballos. La cordobesa, oriunda de Río Cuarto, se aseguró su primera participación en los Juegos Olímpicos tras lograr la marca A en los 100 metros de la disciplina pecho en el Mundial de Fukuoka, en Japón, el año pasado.

Otro destacado deportista en la actualidad para el deporte argentino es Agustín Vernice. El oriundo de Olavarría se ganó su derecho a estar en París 2024 (sus segundos Juegos) tras un reparto de cuotas de la federación internacional luego de ser finalista en el Mundial de canotaje velocidad. Tras su medalla dorada panamericana en el K1 1000, y su racha de tres participaciones en finales mundiales para la que logró en Tokio, el palista será un atleta a seguir en la excursión argentina en París.

En deporte individual, la vela es un deporte que siempre suma plazas olímpicas. Así fue el caso de la dupla que conforman Mateo Majdalani y Eugenia Bosco en la clase Nacra 17 -la misma que en Río 2016 se los vio festejar a Santiago Lange y Cecilia Carranza con el oro en la Bahía de Guanabara-, que clasificaron en el Mundial de La Haya 2023. Además de ellos, ya se ganaron su lugar Lucía Falasca (Laser), Catalina Turienzo (Fórmula Kite); Francisco Saubidet Birkner y Chiara Ferreti (Windsurf); y Francisco Guaragna (ILCA 7).

En los casos del tiro deportivo, como del pentatlón, los tres pasajes fueron obtenidos en los Panamericanos de Santiago, en Chile. La primera en lograrlo fue Fernanda Russo, que se quedó con la medalla de plata en la prueba de rifle de aire 10 metros. Esta será su tercera participación en los Juegos Olímpicos de mayores, si contamos su presencia en la edición de 2014 en los JJOO de la Juventud en Nanjing. La otra plaza en el deporte de las armas está en manos de Federico Gil, que se subió al tercer lugar del podio panamericano en skeet. Por el lado de la disciplina que combina esgrima, natación, laser run y equitación (se modificará la prueba a fin de año sin la competencia con caballos), el que sacó boleto en la capital chilena fue Franco Serrano, medallista en Buenos Aires 2018, gracias a su 5° puesto en la prueba individual panamericana.

Agustín Vernice competirá en sus segundos Juegos Olímpicos tras ser finalista en Tokio 2020 (REUTERS/Yara Nardi)

En equitación, José María Larocca consiguió la plaza de saltos individuales en Santiago 2023 y Argentina sumó un lugar más por ranking de la federación internacional (FEI) para la prueba completa. Por su parte, el oro de Facundo Díaz Acosta y la plata de Lourdes Carlé en el tenis de Santiago 2023 les dio el boleto a París. ¿Cómo deben asegurarles el check-in? Simple: deberán mantenerse por encima del puesto 400 del ranking del circuito profesional. El ciclismo también tiene, por ahora, una plaza: la ganó Nicolás Tavani en ruta en abril del año pasado tras ser subcampeón panamericano de la especialidad.

Más allá de las plazas individuales, que todavía pueden crecer en deportes como atletismo, BMX racing, BMX freestyle de la mano de Maligno Torres (oro en los Panamericanos y que el año pasado ganó los XGames, la famosa prueba en los EEUU), lo mismo que por reparto de plazas según las marcas en natación o diferentes eventos preolímpicos o continentales de los deportes de contacto (boxeo, judo, taekwondo), surf, esgrima, tenis de mesa o lo que tiene que ver con la gimnasia artística (plazas por aparatos por género del circuito de Copas del Mundo), los deportes de conjunto ya sumaron una buena cantidad de lugares.

En los Juegos Panamericanos, Las Leonas y Los Leones, ambos equipos de hockey, se quedaron con la medalla de oro y el boleto a París. De esa manera, el deporte argentino sumó 32 plazas (16 por selección), algo similar a lo que ocurrió con la increíble victoria de Los Gladiadores, el seleccionado de handball masculino, que sumó 14 integrantes luego de superar a Brasil en una final que se jugó en Viña del Mar. Su capitán y figura, Diego Simonet, los esperará en Francia -juega en el Montpellier- para buscar dar el golpe en el balonmano olímpico.

Por último, está el equipo sensación del momento en el circuito de rugby seven. Los Pumas 7, que vienen de ganar las etapas en Cape Town y Perth tras superar a Australia, lograron la clasificación olímpica al final de la temporada pasada luego de terminar en el segundo lugar del ranking de la World Rugby detrás de Nueva Zelanda. Con un presente asombroso de la mano del liderazgo de su entrenador Santiago Gómez Cora, sumado a la figura de un jugador como Marcos Moneta, considerado el mejor velocista del mundo en la disciplina, además de la valía de Rodrigo Isgró -elegido como el jugador más destacado en 2023, el seleccionado de la UAR tiene todo para ilusionarse con un nuevo podio olímpico en una ciudad que ama el rugby.

¿Qué sucederá con el conjunto de vóley masculino? Como el equipo de Conte y compañía no logró sacar el boleto en uno de los preolímpicos que se jugaron en el último trimestre del año pasado, ahora deberá asegurar su clasificación por ranking. En la actualidad, Argentina marcha en el sexto lugar de la clasificación mundial FIVB y solo tiene por encima a Italia de los seleccionados que todavía no están en París 2024. Para terminar de sellar el pasaje, jugará la fase inicial de la Volleyball Nations League, donde deberá sumar puntos para no correr riesgo.

Más allá del equipo de voleibol masculino (Las Panteras ya no tienen chances), son dos los combinados femeninos que pueden lograr una plaza, aunque será una tarea compleja.

En el caso del rugby 7, Las Yaguaretés buscaŕan clasificarse por primera vez en el Repechaje Olímpico femenino que se disputará un mes antes del inicio de los Juegos (del 21 al 23 de junio) en Mónaco. Solo el campeón sacará pasaje a París 2024.

Un escenario similar enfrentará La Garra, que participará del clasificatorio mundial a jugarse en Torrevieja, España, del 11 al 14 de abril. En dicho certamen jugarán ante las locales, República Checa y Países Bajos, y los dos mejores de la fase lograrán un boleto.

En el caso del básquet, 24 años después de la última ausencia (Sydney 2000), el equipo de Pablo Prigioni no estará en la capital de Francia, ya que se quedó sin siquiera poder jugar los preolímpicos mundiales de FIBA luego de fallar en las vetanas eliminatorias.

La cuenta regresiva está en marcha. Cuando restan menos de seis meses para el gran evento del deporte en el mundo, los atletas argentinos que ya tienen su lugar asegurado se focalizan en llegar en las mejores condiciones. El resto, que representan un buen número, mantiene el sueño vivo de llegar a la cita que cambiará sus vidas para siempre. Hayan o no tenido el honor de representar a su país. Porque el espíritu olímpico se renueva cada cuatro años.