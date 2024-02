Las aventuras de Ruggeri en España: el regalo de Rafa Nadal y la confesión de Florentino Pérez sobre por qué Real Madrid no llevó más argentinos

Oscar Ruggeri volvió a su silla en el programa F90, por ESPN, luego de sus vacaciones familiares en España, donde recibió el cariño del Real Madrid, club en el que jugó en la temporada 89/90 y ganó una Liga. El ex defensor, de 62 años, contó sus aventuras en Europa y mostró en cámara los souvenires que recolectó, y que representan la envidia de los fanáticos del deporte.

Te puede interesar: Tebas arremete contra las emisiones de RealMadridTV: “No podemos seguir en esta línea”

“Esta es la que me armaron, me dieron una camiseta y me la firmaron todos los jugadores del Real Madrid. Ya es una reliquia”, exhibió la casaca con la rúbrica de todas las estrellas del equipo. Pero hubo más.

“Y esta, mirá. No pude ir a saludarlo, pero mirá quién me mandó la remera esta”, le entregó al conductor Sebastián Vignolo, quien leyó al aire la dedicatoria: “Para mi amigo Oscar Ruggeri, con todo mi cariño, un fuerte abrazo”. “¿Quien es? Rafa Nadal. Nancy -su esposa- tiene familiares en Mallorca. Armó un club todo ahí”, sorprendió con la gema el Cabezón, campeón del mundo con la selección argentina en México 1986 y dos veces ganador de la Copa América.

Te puede interesar: Con Julián Álvarez de titular y un doblete de Haaland, Manchester City ganó y acecha al Liverpool en la Premier League

Durante su travesía en la península ibérica se reunió con varios de sus ex compañeros en el Merengue. “El señor (Emilio) Butragueño me dio para todos ustedes banderitas, llaveritos”, dijo sobre el mítico jugador español. “Y después me fui a comer con Martín Vázquez, Butragueño y (Manolo) Sanchís”, completó.

Ese vínculo con el Real Madrid también le permitió dialogar con Florentino Pérez, su titular. Y, en tren de confianza, se animó a hacerle una pregunta incisiva al empresario. “Presi, toda la vida hubo argentinos acá... Ellos recuerdan a Redondo, Valdano, Di Stéfano...”, le soltó, en busca de una respuesta sobre la casi nula presencia albiceleste en la plantilla (hoy sólo está Nicolás Paz, nacido en España, pero hijo de Pablo Paz, ex jugador de la Selección, por la que el juvenil ya optó y jugó un Sudamericano Sub 20).

Te puede interesar: 6 frases de Demichelis tras la victoria de River sobre Riestra: del ida y vuelta con una periodista a los regresos de Echeverri y Solari

“Florentino me dijo: ‘Oscar, tiene que ser alguien distinto a cualquier cosa’. ¿Viste lo que es este inglés? (Jude) Bellingham es la figura y están todos enamorados. Tiene que aparecer algo que los deslumbre”, concluyó el ex entrenador de San Lorenzo e Independiente, poniendo al británico como ejemplo de lo que busca la Casa Blanca en el mercado.

El Real Madrid adquirió al joven volante, de 20 años, el pasado 7 de junio de 2023: le pagó 103 millones de euros más variables al Borussia Dortmund y hoy disfruta de un gran momento de su apuesta: acumula 20 goles y ocho asistencias en 29 partidos. 16 de esos tantos los marcó en la Liga de España, que su equipo lidera con 61 puntos, cinco más que el Girona, el escolta en la tabla de posiciones.