La irónica respuesta de Guardiola ante un supuesto descontento de Haaland en Manchester y el interés del Real Madrid: “Quizás tengan más información”

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, y el delantero Erling Haaland con el trofeo de la Supercopa de Europa (Foto: Spyros BAKALIS / AFP) SPYROS BAKALIS | AFP

La victoria del Manchester City sobre Burnley el miércoles pasado tuvo la excelente noticia del regreso de Erling Haaland. El delantero noruego de 23 años permaneció varias semanas fuera de las canchas por una lesión que lo apartó de la consideración y le dejó el selecto lugar del ataque a Julián Álvarez, quien convirtió un doblete en el último partido correspondiente a la Premier League. El regreso del Androide es una apuesta fuerte para el tramo final de la temporada, a pocos días del inicio de los octavos de final en la Champions League, aunque en estas horas surgió una bomba sobre una posible salida de Inglaterra en el corto plazo.

El entrenador Pep Guardiola salió al cruce de las versiones periodísticas realizadas por el medio español El Desmarque, que dio a conocer las cinco claves que acercaban a Haaland al Real Madrid, entre ellas un descontento con el “clima lluvioso y gris” de Manchester: “No está a gusto. Le gusta el club, pero no soporta la ciudad. No son secretos los viajes que realiza, cuando puede, a Marbella. Tiene casa en la ciudad del sur de nuestro país y desde Madrid le quedaría mucho más cerca para escaparse de vez en cuando”. Esta aseveración motivó una fuerte respuesta por parte de su entrenador.

En declaraciones divulgadas por la BBC, Guardiola puntualizó en la prensa madridista para dejar una irónica declaración: “Hay que preguntar a los medios de Madrid si está descontento. Quizás tengan más información que nosotros”. “No tenemos esa sensación de que esté descontento. Lo fue porque no pudo jugar, estuvo dos meses de baja por lesión, pero tal vez los medios de España, especialmente el Madrid, tengan más información que nosotros”, declaró el director técnico de los Ciudadanos desde 2016.

El atacante se perdió 10 encuentros por una lesión por estrés en uno de sus pies. Este problema físico le imposibilitó participar del Mundial de Clubes ganado por los Sky Blues, aunque sus compañeros no lo extrañaron: encadenaron una racha de nueve victorias y un empate sin él. A pesar de tener contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027, el Merengue va a la carga por el noruego, según adelantó el diario español AS, y los hinchas españoles se aferran a una vieja frase de su agente, Rafaela Pimienta, quien se había referido a los destinos más codiciados por los jugadores: “Está la Premier League y está el Real Madrid. Tienen algo por sí solos que hacen que sean los sueños de los futbolistas. El Madrid tiene esa magia”.

Haaland acumula 19 goles en 23 partidos de la temporada (Reuters/Jason Cairnduff) Action Images via Reuters

Ante estos rumores, Pep Guardiola se mostró reacio a profundizar en el tema: “No podemos controlar lo que dice la gente, pero lo importante es que él esté feliz. Cuando no esté contento, tomará su decisión”. Luego de haber ingresado a los 70 minutos del triunfo 3-1 contra Burnley, Haaland tiene grandes posibilidades de regresar a la titularidad este lunes desde las 17 contra Brentford como visitante. “Jugó 25 minutos y en cada transición, en cada pase, todos los jugadores lo miran. Sé lo importante que es para nosotros”, lo mimó el DT del vigente campeón de la Premier League.

Más adelante, expresó: “Intentamos que todos los delanteros estén contentos, especialmente él, y dependerá de cómo juguemos. Si jugamos bastante cómodo y bien, recibirá muchos balones. Esto es lo que queremos y después él hará el resto”.

La información desmentida también apuntaba a que el nórdico “siempre ha mostrado su deseo de jugar en el Real Madrid”, debido a que “su entorno conoce la preferencia que tiene por el club blanco”, pero nunca lo manifestó públicamente. Las otras razones eran su relación con Jude Bellingham, un “gran amigo” con el que coincidió en Borussia Dortmund, la posibilidad de ganar títulos individuales como el Balón de Oro o el The Best por la exposición que ofrece el máximo campeón histórico de la Liga de Campeones y aseguraron que los costos de la operación serían asumibles para concretar el traspaso. Según la fuente, posee una clausula liberatoria de 150 millones de euros (USD 161 millones).

En lo inmediato, Erling Haaland acumula 71 goles y 14 asistencias en 76 partidos con Manchester City. Fue el máximo goleador del campeonato local en su primera temporada en la Premier League con 36 festejos y, en el presente curso, lidera la lista junto a Mohamed Salah (14 tantos) a pesar de perderse dos meses de competencia oficial. El elenco inglés está segundo con 46 unidades, a 5 del líder Liverpool, clasificó a los octavos de final de la FA Cup y buscarán defender la corona alcanzada en la Champions 2022/23 cuando se mida a Copenhague (13 de febrero en Dinamarca; 6 de marzo en Manchester) en una eliminatoria a doble partido por un pasaje entre los ocho mejores de Europa.